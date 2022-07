Karavaning pro začátečníky. Šikovnější je obytná dodávka

Karavany jdou na dračku Firma Hykro je největším prodejcem a zároveň půjčovnou v Čechách. Odpovídá ředitel firmy Petr Havlíček. V době covidu zažilo cestování obytnými vozy obrovský boom, prodeje raketově narostly a byly by zřejmě ještě mnohem vyšší nebýt limitů výroby. Prodávalo se skutečně téměř všechno, co bylo k dispozici. Stále tato situace trvá?

Ano, to mohu potvrdit. Tato situace opravdu nastala a stále pokračuje. Ale už na podzim očekávám výrazný útlum. V současné době nestíhají výrobci vyrábět, opravdu výrazně se zdražuje a navíc očekávám, že se trh nasytí. Proto předpokládám během podzimu obrat a lehkou stagnaci v našem byznysu. A půjčovny?

U půjčovny je to naopak, tam opad zájmu příliš neočekávám. Zájem je stále obrovský. Už během ledna jsme měli závazné objednávky na 50 % sezóny. Zimní sezóna byla silnější, než jsme očekávali. Zákazníci měli v zimě zájem o hory, a to jak v Čechách, tak například v Alpách. Na co si dát u půjčovny pozor?

Pokud si někdo půjčuje obytný vůz poprvé, určitě bych mu doporučil návštěvu a auta si pořádně prohlédnou, případně vyzkoušet. Mám zkušenost, že se zákazníci občas bojí větších aut, ale pak jsou překvapeni, jak snadno se moderní obytná auta řídí. Stačí trocha opatrnosti a respektu. Jaké jsou trendy v prodejích. Zaznamenali jste v poslední době nějaké změny v preferencích zákazníků?

Neustále je obrovský zájem o obytná auta. Jenže kvůli tomu, že výrobci podvozků nemají náhradní díly a nemohou vyrábět naplno, je obytných aut stále nedostatek. Proto se část zákazníků rozhodne pro karavan – obytný přívěs, přestože měli původně zájem o obytný vůz. Vliv na to má samozřejmě i cena. V uplynulých sezónách byla průměrná cena u nás prodaného vozu kolem jednoho a půl miliónu, ale letos se blížíme dvěma miliónům korun. To je poměrně razantní nárůst ceny. A podle všeho to ještě nekončí. Dodavatelé nám prakticky každý měsíc upravují ceníky a zdražují. Na co si dávat při koupi obytných vozů pozor?

Já bych řekl, že zájemci nemají otálet. Když dám příklad, pokud si někdo vybral minulý rok vůz, ale chce ho objednat až nyní, musí počítat s nárůstem zhruba o 15 % a my předpokládáme, že ceny ještě porostou. Zhoršuje se dostupnost materiálu a prodlužují se dodací termíny, a to dokonce i u již objednaných vozů. Kvůli tomu se zvedají i ceny ojetin a vozidla si drží cenu. Například vozy značky Carado zdražily za letošní první kvartál dvakrát. Osobní automobil ztratí během prvního roku používání běžně kolem 30 až 40 % ceny, obytné vozy si drží cenu lépe?

U obytných aut a přívěsů klesá meziroční cena zhruba o 3 %. Ale v poslední době se vzhledem k zdražování setkáváme i s případy, kdy zákazník prodá dva až tři roky starý vůz za stejnou cenu, za jakou jej pořídil. Jak je to v Česku s kempováním „na divoko“?

Hlavní problém vidím v tom, že někteří kempaři se neumí chovat. Nesnaží se splynout s okolím, vypouští odpad na místech, kde by neměli, rozbalí markýzu a venkovní sezení, kdekoli se jim zachce, a podobně. I když je jich malé procento, jsou samozřejmě nejvíc vidět a díky nim vznikají různé zákazy, které komplikují život ostatní a slušné většině příznivců tohoto životního stylu. Obytné vozy nejsou levná záležitost a někteří lidé se s nimi jen předvádějí a dávají tím na odiv, že na to mají. Rád bych apeloval na majitele i nájemce obytných vozů, aby se chovali slušně ke svému okolí a respektovali nejen zákony, ale i nepsaná pravidla, které tento způsob cestování má. Věřím, že pak budou mít i oni z cestování radost a lepší pocit.