Bez wi-fi i televize. Cestování obytňákem může být digitálně očistné

Také to tak máme, a to jsme již roky beztelevizní domácnost. Takový ten televizní podkres jako pěna dní u nás doma nikdy nezavládl (a na návštěvách máme nutkavou tendenci najít ovladač a nenápadně zasáhnout). Ostatně, náš syn vzal ve svých téměř třech letech ovladač od televize a dělal, že s ním telefonuje. V dřevěném hotýlku na norských Lofotech, daleko za severním polárním kruhem, kde jsme se stavili na kávu. Paní domácí ochotně vysvětlovala našemu Středoevropánkovi: „To je ovladač od televize.“ „Eeh?“ „Televize, to je toto.“ „Aha?!“

Wifina paní Colombové

Za osm měsíců cestování v dodávce jsme však dosáhli statistiky takřka jako z pralesa: počet zhlédnutých seriálů, filmů, zahraných her – žádná-celá-nula. Prcek na tom byl lépe, s pohádkami mu totiž dlouhé přejezdy skvěle utíkaly a nám se konverzovalo lépe než s podesáté hulákajícím Old McDonald nebo Pod dubem za dubem z autorádia.

Přestože jsme se pohybovali po Evropě, snadněji byly k nalezení houby a borůvky než wi-fi. V přírodě a na vesnicích ji člověk ani neočekává, v kempech jsme přespali jen zřídka, a i tam inzerovaná wi-fi často připomínala ženu komisaře Colomba. Sice o ní pořád všichni mluví, ale nikdy vám ji neukážou.

Blokováno Pokud se na cestách těšíte, že chvíli v kavárně s wi-fi strávíte videohovorem s přáteli nebo rodinou, před objednávkou se ujistěte, že je tato funkce aktivní. V mnoha podnicích je totiž blokovaná, zejména na jihu. Je pravda, že i tak jsou mladí Španělé, Italové či Řekové s mobilem téměř srostlí, tak proč aspoň u toho „latéčka“ nehledět na moře, že.

Řešením jsou tak předplacené karty s mobilními daty. Prakticky všude v zahraničí jsou levnější než u nás a na poslání textů, pár fotek a vyřešení mailů postačí. Na denní čtení, nedej Bože, videoprojekci zpravodajských serverů ne. Otázka je jasná: Chybělo nám to? Ne. Vážně. Doporučujeme!

Digitální kobylky

A teď pravdu. Výše uvedené stoprocentně platí. Stejně jako to, že když jsme přijeli někam, kde je kvalitní rychlý internet, byli jsme jako digitální sarančata. Nahrát fotky na online úložiště; poslat vše, co je třeba; stáhnout pohádku, podcasty a hudbu do iPhonu, knihy do čtečky; aktualizovat mapy… Co ještě, co ještě, máme všechno?

Aneb naše paralela k aktuálnímu stravovacímu hitu – přerušovanému půstu. Přerušovaný digitální detox.

Střídavá počítačová péče nefunguje

Jedinou věc uděláme na příští expedici jinak, každý si vezmeme svůj notebook. Cesta ukázala dva pádné argumenty proč. Za prvé, někdy máme chuť pracovat oba, jindy ani jeden a střídavá počítačová péče nahrává pouze druhé variantě. Za druhé, pokud jeden komp zkolabuje, druhý je stále funkční a můžete si nákup dalšího v klidu promyslet a poté být opět na luxusním počtu dvou. Ne jako my, kdy nám umřel první notebookový jedináček, poklusem jsme tedy koupili nový, a když měl později i tento exemplář s německou klávesnicí poruchu, měli jsme opět... no však víte co.

Vnitrozemí Španělska je zajímavější než pobřežní letoviska.

O autorce Aneta Málková je lékařka. Spolu se svým mužem a malým synkem Adamem cestovala v obytné dodávce osm měsíců po Evropě: od Španělska, přes Laponsko až po řeckou Lefkadu. Zážitky sdílí na Facebooku ve skupině Adamova velká cesta/ Adam´s Big Journey a na Instagramu.

