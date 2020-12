Výroba brouků odstartovala po Vánocích 1945, vzniklo jich 21,5 milionu

Od zahájení výroby lidového vozu uplynulo v neděli 27 prosince 75 let. „Typ 1 se pod neoficiálním označením Brouk stal na celém světě tak populární jako žádný jiný automobil. Rekordmanem byl jak dobou výroby, tak i výrobními počty,“ uvedl mluvčí českého zastoupení VW David Valenta.



Původní originální model vyráběný v letech 1938 až 2003 nahradil v roce 1998 nový typ New Beetle, jehož výroba byla ukončena loni v červenci.



Brouk se spolu s francouzským Citroenem 2CV, italským Fiatem 500 a britským Mini zařadil mezi slavné minivozy automobilové historie. Tento jen lehce přes čtyři metry dlouhý vůz, kterého ve Francii označují jako berušku, v Norsku jako bublinu a v Indonésii jako žábu, zkonstruoval rodák z Vratislavic nad Nisou Ferdinand Porsche už koncem 30. let na popud nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Vůz, který byl koncipován jako levné auto pro masy, byl pouze třídvařový a měl uvézt dva dospělé a tři děti. Porsche navrhl aerodynamicky tvarované auto s motorem vzadu a pohonem zadních kol. Nízký odpor vzduchu měl při tehdejších slabých výkonech pohonných jednotek umožnit cestu vysokými rychlostmi po dálnici a motor neměl posádku otravovat vibracemi a zápachem.

Cena nového vozu byla stanovena na 990 říšských marek, přičemž průměrný týdenní plat byl tehdy 32 marek. První testy se uskutečnily v roce 1938. Před válkou vzniklo jen několik set kusů osobní verze, k užívání je dostali vojenští důstojníci. Po začátku války ale dostala přednost vojenská varianta. Nově vybudovaná továrna začala na podvozku z Porscheho dílny chrlit vojenské verze KdF 82 "Kübelwagen“ a obojživelný KdF 166 "Schwimmwagen“.

Znovuzrození se Brouk dočkal hned po válce - byl jedním z prvních úspěšných západoněmeckých exportních produktů. V roce 1945 se jich vyrobilo 1800 a další rok již vzniklo skoro 10 000 kusů. Významná byla premiérová účast na amsterdamském autosalonu v roce 1948. Na konci roku 1950 se už po světě prohánělo sto tisíc Brouků a o pět let později milion.

Brouk pomalu získal status kultovního vozidla, nejvíce slávy získal jako auto amerických hippies. V roce 1968 tvořil vývoz Brouka do Spojených států dokonce čtyřicet procent celé produkce, tedy více než 560 000 aut. Továrny na výrobu Brouků vznikly i v Mexiku, Argentině, Brazílii nebo Jižní Africe.

V roce 1972 pak malý Volkswagen převzal prvenství v počtu vyrobených kusů, které do té doby držel Ford Model T. Ačkoliv se v průběhu výroby pod kapotou odehrála řada výrazných konstrukčních změn, v sedmdesátých letech už vůz ve srovnání s konkurencí poněkud ztrácel a působil poměrně obstarožně.

V roce 1974 jej ve wolfsburgské továrně nahradil nový model - Golf. Poslední evropský Brouk sjel z výrobních pásů o čtyři roky později. Jako originální kabriolet se ale vyráběl v dílnách německé karosářské firmy Karmann až do roku 1980.

Život Brouka tím ale neskončil, ještě celé čtvrtstoletí vyjížděl z bran továrny v mexickém Pueblu. Posledním původním Broukem byl v červenci 2003 vyrobený bleděmodrý exemplář s číslem 21 529 464, který ze Střední Ameriky putoval do muzea ve Wolfsburgu.

V roce 1998 se Volkswagen pokusil legendu oživit a pod vedením tehdejšího šéfa Ferdinanda Piëcha - vnuka designéra Brouka Ferdinanda Porsche - přišel s modernější verzí inspirovanou původním tvarem, kterou nazval New Beetle. Ta bodovala hlavně u žen.

V roce 2012 byla představena nová generace tohoto modelu, která měla téměř plochou střechu, méně oblé tvary, prostornější zavazadelník a navigaci. Prodej na klíčovém trhu ve Spojených státech se v prvním roce zpětinásobil na téměř 29 000 vozů, pak ale znovu klesl podobně jako v případě dalších menších aut jiných značek. Poslední kus tohoto modelu sjel z montážní linky v Pueble 10. července 2019 (čtěte zde).

V Česku je stále tisíc brouků starých přes půl století

V Česku jich stále jezdí několik tisíc. Z toho zhruba tisícovka je starší 50 let. Naopak novodobých brouků New Beetle je asi 1200. Vyplývá to z údajů centrálního registru vozidel.



Majitelé VW Brouk a multivanů přezdívaných Bus se v Česku sdružují do několika klubů. Těch je okolo desítky. Kluby pořádají spanilé jízdy nebo srazy a jejich weby fungují také jako burza dílů a vozů nebo zdroj technických informací.

Cena klasických brouků na českém trhu začíná na zhruba 50 000 Kč za vraky určené ke kompletní renovaci, od 100 000 lze pořídit zachovalé pojízdné kusy. Cena aut z prvních ročníků se může blížit až k milionu korun.