S Broukem je definitivně amen. Ikonou nové doby má být elektromobil

Poslední vůz zvláštní série New Beetle odjede z montážní linky přímo do muzea. Končí tak 80letá historie automobilu, jehož první generace byla inspirovaná československou Tatrou. Vůz se proměnil v symbol poválečné ekonomické obrody Německa a rostoucí střední třídy. Postupně se proslavil po celém světě.

Auto jménem Brouk vzniklo ve 22 milionech kusů, patří vůbec k nejslavnějším produktům dvacátého století. První vydání, které se v nesčetně úpravách a vylepšeních dožilo jedenadvacátého století, bylo nejen automobilovým fenoménem. V každé dekádě bylo symbolem aktuálního stavu společnosti: zpočátku motorizoval Německo zbídačené válkou – dostálo svému jménu Volks-Wagen (“lidové auto“), následně bylo symbolem svobody, které auto lidem dává. Milovali ho Američané, pak bylo jedním z nejlevnějších aut vůbec a motorizovalo chudé země, druhý a možná ještě pestřejší život totiž prožil Brouk v jižní Americe.

Temný původ

Poprvé se vůz představil široké veřejnosti 15. února 1936. Za jeho vznikem stojí Hitlerova touha být velkým vizionářem, který přetaví Německo v moderní průmyslovou velmoc. Zrození automobilu, který měl navázat na úspěšný lidový rozhlasový přijímač, oznámil Adolf Hitler při zahájení X. berlínského autosalonu. Potřeboval automobily, které by se mohly prohánět po jeho prestižních a velkolepých, ale docela prázdných dálnicích.

Adolf Hitler představuje 26. května 1938 světu nový vůz, vyrábět se bude v továrně ve Fallersleben v německém Dolním Sasku. Nejmodernější továrna světa dala vzniknout novému městu - Wolfsburgu. Ferdinand Porsche se svým zkušebním, nejúspěšnějším vozem Volkswagen Brouk

Jeho otcem je Ferdinand Porsche, který vzal tvorbu přelomového vozu jako výzvu. Při návrhu si vzpomněl na svého přítele Hanse Ledwinku, neméně geniálního konstruktéra automobilky Tatra. „Někdy jsem mu koukal přes rameno, někdy zase on mně,“ popsal později Porsche.

Že má celosvětově proslulý Volkswagen Brouk českého předka, uznala i samotná německá automobilka po dlouhých tahanicích u soudu až o dekády později. V roce 1961 Volkswagen zaplatil Tatře odškodné 3 000 000 marek.

Jak už to tak bývá, zapsal se Brouk do dějin designu, přitom to tak Ferdinand Porsche určitě nezamýšlel. Na estetiku nebyl čas ani prostor, tvary vozu ctily pravidla doby a měly hlavně racionálně a funkčně obalit kabinu a funkční části auta.

Vzduchem chlazený čtyřválcový motor boxer u zadní poháněné nápravy posloužil mnoha dalším aplikacím. Na rámu posazená karoserie poskytovala nečekaný prostor.

Sny o motorizaci Německa a produkci půl milionu lidových vozů ročně se však brzy rozplynuly. Během války jich bylo vyrobeno jen pár set, převážně pro nacistické pohlaváry a propagační účely. Tisíce Němců, kteří si od srpna 1938 spořili na vysněné auto, tak přišlo zkrátka.

Po německé kapitulaci ležela většina slavné Porscheho továrny v troskách. O její vybavení mělo v rámci reparací zájem několik automobilek z vítězných států. Nakonec ale zůstaly stroje na svém místě a už v roce 1945 se pod britským patronátem mohla rozjet výroba.

Ze sutin ji pozvedl major Ivan Hirst, který ve vybombardovaných halách vzkřísil výrobu i téměř pohřbený projekt nenáročného vozidla pro široké masy.

Člen rodiny

Brouk je také v učebnicích marketingu, s pohledným výrazným autem, které zná celý svět, dokázal Volkswagen vždy velmi dobře pracovat z pohledu propagace. V reklamách hrává hlavní, titulní i vedlejší role, točí se o něm filmy.

V roce 1949 se představil Americe na všeobecné výstavě v New Yorku. A okamžitě ji dobyl, stal se kultem. Mimochodem, do té doby se jmenoval jednoduše Volkswagen Typ 1, na Brouka ho přejmenoval článek v New York Times.

Po deseti letech života, pátého května 1955 vyjíždí z Wolfsburgu miliontý kus, který se mezitím stal jedním z nejúspěšnějších německých exportních artiklů a hlavních symbolů poválečného hospodářského zázraku.



Brouk se vyráběl kromě Mexika v Brazílii, Peru a Nigérii. Všude obstál na výbornou. Dobové reklamy vyzdvihují jeho odolnost, zaměnitelnost dílů z různých období výroby a zejména příslovečné, německy precizní zpracování. V dobách největší slávy, kdy wolfsburgská továrna chrlila 3 000 brouků denně, v ní pracovalo 3 600 kontrolorů dohlížejících na všechny fáze výroby. Díky tomu není neobvyklé, je-li na tom dochovaný německý brouk ze 60. let lépe než mexický z let devadesátých.

S jeho obsluhou si poradila i mysl květinových dětí zatemněná drogovým experimentem a nepoznamenaná technickými znalostmi. Servisní příručka „Jak udržet váš VW při životě – pro naprosté idioty“, navíc vyzdobená nákresy v psychedelickém stylu, mluví za vše (poprvé vydáno v roce 1969, dodnes ke koupi za 20 dolarů). Důmyslná konstrukce také sváděla k všelijakým přestavbám.



Když ho v roli hlavního modelu značky nahradí v roce 1974 Giugiarův Golf, stěhuje se Brouk za oceán do Brazílie a Mexika. V Mexiku v roce 1992 vzniká dvacetimiliontý exemplář s charakteristickými velkými zadními světly.

I tam si vydobyl status kulturního a sociálního symbolu. Po vlažném rozběhu se stane mexickým národním autem, když díky podpoře domácí vlády zlevní o dvacet procent a stane se dostupným pro nejširší vrstvy. V latinské Americe také naučí brouka jezdit na líh z cukrové třtiny a staví z něj i sporťáky. Poslední kus původního brouka vyrobili v Pueble v roce 2003.

New Beetle

Latinská Amerika je jeden z největších automobilových trhů světa, ovšem vzhledem ke kupní síle obyvatelstva je stále hlavním parametrem cena. Jednoduchá, laciná auta v Evropě dávno odložených modelů tam přežívají ve výrobě ještě dlouhé dekády. Vždyť za koncem výroby Brouka nebyl upadající zájem, ale zpřísněné emisní předpisy, kterým motor předválečné konstrukce neuměl dostát.

Ještě dávno předtím, začátkem devadesátých let, se ovšem Volkswagen odhodlal k Brouku naplno vrátit a znovu ho nabídnout Evropě i Američanům. Vymyslel to Porscheho vnuk, geniální šílenec Ferdinand Piëch, který tehdy německý koncern vedl. Na velikášská gesta si potrpěl a představit nástupce auta, které stavěl jeho děda, bylo ohromně lákavé.

V roce 1993, kdy se o novém brouku rozhodovalo, vidělo mnoho manažerů značky malé stylové auto jako hračku, kterou si automobilka nemůže dovolit. „Jeden z odpůrců, šéf výzkumu a vývoje Ulrich Seiffert došel tak daleko, že dva týdny před Piëchem ukrýval první model v životní velikosti,“ popisoval celou situaci magazín BusinessWeek v roce představení nového brouku v říjnu 1998. Auto svými tvary a proporcemi na brouka jasně odkazovalo, jeho autory byli mimo jiné J Mays a Peter Schreyer, první to následně dotáhl na šéfdesignéra Fordu (dnes působí u Whirpoolu), druhý po úspěšné kariéře u Audi zcela změnil tvář korejské Kie a je považován za jednoho ze strůjců jejího dnešního úspěchu.

Představení Nového Brouku „New Beetle“ proběhlo v roce 1998. V Evropě to byl propadák, v USA se ale chytil. Hippie, kteří od šedesátých let dospěli, odložili jointy a založili rodiny, ho rádi kupovali dětem, manželkám, milenkám.

V moderním, uhlazenějším podání, ovšem se zcela obrácenou architekturou VW Golf s motorem a poháněnými koly vpředu, cílil na jiné publikum. Na přístrojové desce uchycená váza na kytku to vyjadřovala jasně – šlo hlavně o styl, praktičnost byla vedlejší, to ilustrovalo bizarní rozvržení interiéru s řidičem, sedícím za hlubokánskou přístrojovkou až někde za polovinou délky auta.

V roce 2011 měla globální premiéru třetí celkově a druhá novodobá generace. Auto s plošší střechou, méně oblými tvary, prostornějším kufrem a zádí ve stylu Porsche 911 se představilo najednou v Šanghaji, Berlíně a New Yorku. Prodej na klíčovém trhu ve Spojených státech se v prvním roce zpětinásobil na téměř 29 000 vozů, pak ale znovu klesl. V posledních sezonách v ceníku značky víceméně dožíval. Romantici vzpomínající na svou hippie kariéru a hipsteři z bohatých metropolí dnes raději kupují SUV nebo elektrické koloběžky.

Volkswagen ID.3

Volkswagen tak aktuálně prochází dobou možná nejvýraznějších změn ve své historii. Svou budoucnost spojil s elektromobilitou. A právě konec výroby Brouku symbolicky propojuje se začátkem nové éry. Po letních prázdninách představí svůj první velkosériově vyráběný elektromobil Volkswagen ID.3, který má být vlastně elektrickým ekvivalentem Golfu. Automobilka říká, že číslo 3 v označení modelu má několik významů: jeden z nich je také ten, že má být třetím přelomovým modelem v historii značky po Brouku a Golfu.