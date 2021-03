Volva budou od roku 2030 elektrická. Koupíte je přes e-shop a bez smlouvání

Automobilka oficiálně oznámila, že jejím „cílem je stát se do roku 2030 globálním výrobcem plně elektrických automobilů“.

„Rozhodli jsme se investovat do budoucnosti, tedy do elektrického pohonu a prodeje online,“ konstatoval generální ředitel Hakan Samuelsson. „Plně se soustředíme na to, abychom se stali lídry v rychle rostoucím segmentu prémiových elektrických vozů,“ dodal.



„Strategie společnosti Volvo Cars se zaměřuje na nejrychleji rostoucí segment globálního automobilového průmyslu, to je trh s luxusními elektrickými automobily. Automobilka se zavázala dostat se do popředí tohoto segmentu, proto se bude z hlediska vývoje zaměřovat pouze na elektrická vozidla,“ upřesňuje mluvčí českého zastoupení značky Petra Doležalová.



„Budoucnost společnosti Volvo Cars je definována třemi pilíři: elektřina, online prostředí a růst,“ říká Lex Kerssemakers, ředitel pro globální obchodní operace. „Chceme našim zákazníkům nabídnout pocit klidu a bezstarostné vlastnictví vozu Volvo tím, že proces získání vozu a následné cestování s ním zbavíme všech složitostí. Usilujeme především o jednoduchost a komfort.“

„V rámci své nové obchodní strategie chce společnost Volvo Cars věnovat značné investice do online prodejních kanálů, radikálně omezit složitost své produktové nabídky a stanovit transparentní ceníky modelů,“ vysvětluje Petra Doležalová. „V kombinaci s online prodejem se společnost Volvo Cars zaměří na kompletní nabídku komfortních zákaznických služeb, které budou k dispozici pod označením Care by Volvo.“

Volvo tedy plánuje investovat prostředky do platforem pro online prodej. Zároveň chce ve spolupráci se svými autorizovanými prodejci budovat pevnější vazby se zákazníky. „Autorizovaní prodejci tím pádem zůstanou zásadním dílkem tvořícím zákaznický zážitek, přičemž budou mít i nadále na starosti celou škálu důležitých služeb, jako jsou prodej, příprava vozů, jejich předávání a servis,“ vysvětluje Doležalová.

„Je třeba zajistit hladkou integraci ‚online a offline‘ části,“ dodal Lex Kerssemakers. „V každé fázi své cesty, bez ohledu na to, zda se jedná o online prostředí, showroom, Volvo Studio, nebo vlastní jízdu vozem, musí zákazník získat prvotřídní zážitek.“

Online nákup a komfortní péče

Online zakoupený vůz Volvo bude podle Doležalové dodáván s celým balíčkem komfortní péče, která zahrnuje položky, jako jsou servis, záruka, silniční asistenční služba a na základě dostupnosti také pojištění a různé možnosti pro nabíjení v domácích podmínkách.

Automobilka radikálně zjednoduší proces objednání vozů, ten se bude skládat z menšího počtu kroků. „Zákazníci získají možnost vybrat si z atraktivních předem konfigurovaných elektrických vozů Volvo, díky čemuž bude objednání vozu snadné a pohodlné a jeho dodání rychlé. Další komfort a zjednodušení přicházejí ve formě transparentního stanovení cen modelů. Tím dojde k eliminaci nutnosti vyjednávat a zvýší se transparentnost celého procesu, což přispěje k vyšší důvěryhodnosti značky,“ uzavírá Petra Doležalová.

To bude znamenat konec vyjednávání o ceně; o švédské značce je minimálně na českém trhu známo, že oproti oficiálním cenám prodejci často sleví až desítky procent. U dražších aut utomobilka na svých českých internetových stránkách aktuálně inzeruje slevu 200 000 Kč na svůj největší model SUV XC90.

Úprk k elektřině

Přechod k elektrickým modelům už mimo jiné ohlásily automobilky Jaguar Land Rover, General Motors nebo Volkswagen. Vedle přísnější regulace emisí je ke změně motivuje i tržní ocenění některých nových hráčů, kteří se soustředí pouze na elektrická auta, poznamenala agentura Bloomberg.



Volvo Cars spadá stejně jako čínská automobilka Geely pod mateřskou společnost Zhejiang Geely Holding. Ta švédský podnik koupila v roce 2010 od amerického automobilového koncernu Ford Motor. Ford převzal Volvo Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se teď soustředí na výrobu nákladních aut.

Geely a Volvo Cars minulý týden odstoupily od fúze a místo toho oznámily, že budou těsněji spolupracovat na vývoji aut, zejména těch elektrických. Budou spolu sdílet platformy vozidel, software a řešení pokročilé konektivity. Vývoj elektrického pohonu přesouvají do samostatné divize.

Do vývoje elektrických vozů investuje Volvo Cars s podporou čínského majitele od roku 2017, kdy švédská společnost poprvé uvedla, že postupně upustí od vozů se spalovacím motorem. Přesto má na trhu zatím pouze jediný elektrický model, sportovně-užitkový vůz XC40 Recharge.

Automobilka dříve oznámila, že bude investovat do přechodu k elektromobilitě pět procent z ročních tržeb. Loni švédský podnik prodal přes 660 000 aut a vykázal tržby 263 miliard švédských korun (bezmála 678 miliard Kč).