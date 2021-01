Mladá legenda Volva. Rozvážný křižník Cross Country je sympatičtější než SUV

I s volvy chtějí řidiči jezdit s rozumnou spotřebou a rychle. Volvo se to snaží kompenzovat hybridizací. Když jedete s mildhybridním benziňákem označeným B5 úplně piánko, po okreskách spíš pod devadesát a po dálnici nastavíte tempomat na sto třicet, pojedete asi za osm.

Jinak je normální průměr spíš deset. Diesel by samozřejmě tahal auto uvolněněji a s menším apetitem, na to však není v moderním světě Volva místo. Naftové motory jsou dnes na ústupu a o Volvu to platí ještě víc, i když v ceníku jich ještě pár zbylo.