Ford hlásí čistě elektrickou budoucnost. Malou výjimkou budou dodávky

Příznivci Fordu v Evropě mají posledních pět let na to, aby si koupili auto své oblíbené značky vybavené pouze spalovacím motorem. Od poloviny roku 2026 totiž mají být všechny nabízené osobní Fordy elektrifikované, budou to tedy buď čistě elektromobily, nebo plug-in hybridy. Nic jiného Ford nabízet v Evropě nebude.

A od roku 2030 zmizí z nabídky i ony plug-in hybridní modely a osobní auta značky Ford budou mít výhradně elektrický pohon. Za devět let, tedy v podstatě na konci životního cyklu aktuálně přicházejících nových modelů, tak mají spalovací motory zmizet z nabídky evropského Fordu.

Do velké míry se to bude týkat i užitkových vozů, které dokonce budou v elektrifikaci rychlejší. Už v roce 2024 totiž mají být veškeré užitkové modely Fordu schopny čistě bezemisní jízdy, nabídnou tedy opět plug-in hybridní nebo elektrický pohon. Jelikož ale zároveň zástupci Fordu říkají, že v roce 2030 mají tyto elektrifikované užitkové modely tvořit asi dvě třetiny celkových prodejů „užitkáčů“, znamená to, že spalovací motory u nich jako alternativa zůstanou. Nejspíš to tedy bude tak, že veškeré verze Transitů a dalších modelů si budou moci zákazníci zvolit buď s tradičním spalovacím motorem, nebo jako plug-in hybrid či elektromobil.

Automobilka zároveň oznámila, že na globální úrovni hodlá do elektrifikace do roku 2025 investovat ohromujících 22 miliard dolarů (asi 470 miliard korun), čímž zdvojnásobuje svůj závazek z ledna 2018. Mimochodem, v něm Ford sliboval do roku 2022 v nabídce 40 elektrifikovaných modelů: 16 plně elektrických, zbytek plug-in hybridních. Ford tak má ještě necelý rok na splnění tohoto původního závazku, ovšem zdá se, že původně slíbený cíl nenaplní.

Automobilka má totiž v nabídce zatím jediný elektromobil Mustang Mach-E, vozy postavené na platformě MEB od koncernu Volkswagen pak mají přijít na trh zhruba v roce 2023. Co se plug-in hybridů týče, tam je nabídka trochu bohatší a obsahuje globální modely Explorer a Mondeo/Fusion, jako plug-in hybrid se nabízí i kompaktní SUV Kuga a také dodávkové modely Tourneo Custom a Transit Custom. Aktuální stránky automobilky pak slibují do roku 2022 uvést na trh 16 vozidel poháněných elektrickou energií. Z tohoto pohledu se cíl přejít na plně elektrifikovanou flotilu do pěti let jeví být poměrně ambiciózním.

Ford si nicméně věří a svým způsobem je pro něj sázka na novou strategii i určitým hledáním cesty k přežití. Evropská filiálka automobilky s nejdelší tradicí v pásové výrobě automobilů na světě se totiž v posledních letech topila v potížích a zákazníky spíše masivně ztrácela. Odliv zákazníků nezastavily ani nové generace oblíbených modelů jako je Focus či Fiesta ani větší sázka na SUV. Zásadní propad se podle všeho navzdory loňským událostem ale podařilo Fordu zastavit a tak se může soustředit na budoucnost.

„Po úspěšné restrukturalizaci a návratu k ziskovosti na konci loňského roku nyní s potěšením vstupujeme do další fáze našeho plánu, vedeni závazkem přinášet našim zákazníkům expresivní nové vozy, zatímco zrychlujeme směřování k plně elektrické budoucnosti Fordu v Evropě,“ komentuje aktuální ekonomickou situaci Stuart Rowley, prezident Ford of Europe.

Součástí přípravy na elektrickou budoucnost v Evropě je i investice jedné miliardy dolarů (asi 22 miliard korun) do modernizace továrny v Kolíně nad Rýnem, která se promění na „elektrifikační středisko“. Právě tady má od roku 2023 vznikat i první elektromobil Fordu na platformě MEB.

Za pozornost také stojí, že v domácích Spojených státech zatím tak ambiciózní cíle elektrifikace Ford neoznámil. I doma ale budou hrát elektromobily čím dál větší roli, na rok 2022 chystá Ford kromě elektrifikovaného Transitu i plně elektrický pick-up řady F150, nejprodávanějšího auta severoamerického trhu.

Podobně jako evropský Ford oznámil v nedávné době přechod na čistě elektrický pohon například britský Jaguar a to již do roku 2025 (čtěte podrobnosti). Do stejného roku mají být plně elektrifikované (tedy elektrické nebo plug-in hybridní) i vozy koncernu PSA. Plně elektrické mají být do roku 2030 například i vozy Bentley, stejný plán má švédské Volvo. Bezemisní flotilu plánuje mít do roku 2035 celý koncern General Motors. K tomuto trendu se postupně přidávají další automobilky a i ty „opatrnější“ slibují v obdobném časovém horizontu výrazný podíl elektromobilů a plug-in hybridů v nabídce.