Tragických nehod o stromy přibývá, přitom je mnoho soušek u silnic zbytečně

Potvrzuje to i mluvčí policejního prezídia Irena Pilařová. „Za poslední čtyři roky zaznamenáváme nárůst těchto dopravních nehod, při kterých jen v minulém roce zemřelo 93 lidí,“ uvedla Pilařová s tím, že dalších 168 pasažérů bylo zraněno těžce a 1409 lehce. Podstatně se zvýšila i hmotná škoda na havarovaných vozidlech. Tu policisté odhadli na téměř 242 milionů korun, což je o zhruba 7 milionů víc než v roce předchozím.

Příčin je mnoho, nejčastěji jde ale o rychlou jízdu, kdy řidiči neudrží vůz na silnici. Nejhorší situace je podle policejních statistik na silnicích třetích tříd. Jen v minulém roce tam došlo k 861 nehodám, při kterých 28 lidí zemřelo a 582 se zranilo. V roce předchozím na stejném typu silnic zemřelo při 944 nehodách 24 lidí a 620 jich bylo zraněno.

Co se počtu nehod týká, druhé místo patří silnicím druhé třídy, kde se v roce 2019 stalo 787 nehod, ovšem následky byly tragičtější – zemřelo při nich 34 lidí a zhruba 530 jich pak utrpělo různě těžká zranění. Pozadu ale nezůstávají ani silnice prvních tříd. Ač se tam stalo „jen“ 420 nehod, smrtelná zranění při nich utrpělo 24 lidí. Jeden člověk také zemřel i po nárazu do stromu u dálnice.

Nebezpečné stromy zůstávají u silnic

Není téměř silnice, podél které by se nenacházely žádné stromy. Ty jsou prakticky všechny v majetku správců komunikace, kteří se o ně také mají starat. Ovšem ve většině případů se tak neděje s takovou intenzitou, jakou by bylo potřebné. Stromy proto stárnou, usychají často mohutné větve, ale i celé stromy. Ty tam přitom mnohdy zůstávají bez povšimnutí i několik let, dokud se samovolně nerozpadnou, nebo je někdo nepodřízne a neukradne.

Několik poměrně vysokých a uschlých bříz se nacházelo v těsné blízkosti dálnice D10 těsně před Mladou Boleslaví. Postupně ze stromů upadávaly větší větve, přitom stačil jen silnější vítr a zcela uschlý strom se mohl kdykoliv zřítit přímo do dálnice. Přitom tyto uschlé vysoké břízy stály u frekventované komunikace několik let. Proč tomu bylo tak dlouho, jsme chtěli vědět i od správce komunikace, tedy Ředitelství silnic a dálnic.

Jenže ani po více než týdnu jsme se žádné odpovědi nedočkali. A co víc, za dva dny silničáři vytáhli motorové pily a stromy, na které jsme se Ředitelství silnic a dálnic ptali, okamžitě pokáceli. Že rozhodně nešlo o náhodu, svědčí například i to, že všechny ostatní uschlé stromy u dálnice, na které se redakce iDNES.cz už nedotazovala, zůstaly na místě.

Stromy se samy rozpadají

Uschlé a polorozpadlé stromy už většinou neplní žádnou svoji funkci. Jen čekají, kdy je silničáři odstraní nebo někdo jiný ukradne jako palivo do krbu. I když je jasné, že stromy za dopravní nehodu nemohou, jejich přítomnost v době, kdy už jsou zcela suché, je irelevantní. Takových stromů jsou po celé republice desetitisíce.

Do jednoho takového téměř zcela uschlého stromu narazila před několika dny i řidička u Jabkenic na Mladoboleslavsku. Kvůli vyšší rychlosti nezvládla průjezd pravotočivou zatáčkou, vyjela do protisměru a v příkopu narazila čelně do stromu. Skončila v nemocnici.

Ale to není jediné, čím mohou být uschlé stromy u silnice nebezpečné. Upozorňuje na to jiná z řidiček Jiřina Kloučková. „Tady za vesnicí máme několik uschlých švestek. Stačí, když trochu víc zafouká a uschlé větve padají do silnice. A tak je to tam každou chvíli, přitom stromy jsou uschlé už minimálně pět let a nikoho to netrápí,“ popisuje zkušenosti se stromy, o které se silničáři nestarají, dlouholetá řidička.

Námi oslovení silničáři v krajích, kteří se starají o silnice druhých a třetích tříd, ale připouštějí, že nemají moc času se o všechny stromy postarat. Na jejich pokácení je potřeba často i povolení. Když už k jejich kácení a likvidaci dochází, jde většinou o celé aleje. Okamžité pokácení například jen jednoho stromu, je prakticky výjimečné.