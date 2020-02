Na Česko se žene vichr. Držte pevně volant, pozor na mostech a u kamionů

Vítr nesmí řidiče překvapit, pak se s ním dá vypořádat. Nejdůležitější radou zkušených řidičů je jet pomalu a držet volant oběma rukama.



Zpomalte, soustřeďte se

Jízda v silném větru vyžaduje tu nejvyšší opatrnost. Je třeba být stále ve střehu, abyste mohli včas reagovat – spadlých stromů, značek nebo popelnic se po řádění fičáku válí po cestách spousta.

Pravidlem je pevně držet volant a maximálně se věnovat řízení. Zároveň je třeba velké pozornosti v místech, kde se střídá terén: na výjezdech z lesa, v místech, kde končí zářez dálnice nebo na mostech, tedy tam, kde je možné očekávat nejvyšší možné nápory větru.

Ve větru musíte auto neustále řídit, stále korigujte volantem směr. Ležérní držení volantu jednou rukou si opravdu odpusťte, chyťte ho pevně oběma rukama! V extrémních situacích je třeba ihned zapomenout na hrdinství a co nejrychleji zastavit a vyhledat úkryt.

Pozor na dodávky

Ve velkém větru jsou nejvíce ohroženy lehké vozy s velkou plochou, tedy hlavně osobní dodávky a malé lehké nákladní vozy. Prudký vítr může snadno smést vozidlo z vozovky.

„Při jízdě za rozměrným vozidlem – kamionem či autobusem – je třeba pamatovat na extrémní víření vzduchu v jeho blízkosti, což pocítí šoféři především lehčích osobních či dodávkových vozidel. Je proto dobré zvětšit od takového vozu odstup,“ zdůrazňuje Roman Budský, dopravní experta Platformy VIZE 0.

Silný poryv větru umí rozhoupat dodávku nebo kamion tak, že pro vás může být nebezpečný, když ho budete míjet. Nejhorší jsou lehké dodávky a 3,5tunové přívěsy. Jsou vysoké, s relativně malou stabilitou.

Velký čtyřicetitunový kamion je těžký, má sice velkou boční plochu, ale když je zatížený, neměl by mít s nestabilitou způsobenou větrem problém. Prázdný kamion je na tom o poznání hůř. Do velké plochy plachty se opře vítr a s kamionem má řidič co dělat.

Pokud se rozhodneme předjíždět, vždy je třeba počítat s prudkými změnami proudění vzduchu, které dovedou s předjíždějícím vozidlem pořádně zacvičit. „Zvláště nebezpečný je silný vítr vanoucí zprava. Řidič jeho působení koriguje lehkým natáčením volantu. Jakmile se však při předjíždění dostane do zákrytu velkého předjížděného vozu, působení větru rázem ustane. V daném okamžiku je třeba se připravit na nutnost narovnat volant do přímého směru. Jakmile se ovšem předjíždějící vůz dostane ze zákrytu, do jeho boku se rázem opět opře silný vítr, v daném okamžiku je nutné bleskově začít korigovat jeho působení lehkým natočením volantu,“ popisuje Budský. Předjíždění v místech, kde je mezi vozidly malý boční odstup, je proto podle experta dobré za silného větru pečlivě zvážit. Zvlášť pokud je vozovka mokrá či dokonce namrzlá.

S přívěsem nebrzdit, ale přidat plyn

Řidič, který má velkou zkušenost s řízením dodávek, radí: „V takových případech platí víc než kdy jindy pravidlo: Před mostem a zatáčkou, do které není vidět, vždycky zpomalit!“

„Pro jistotu také překontrolujeme rozložení a upevnění nákladu: měl by být co nejblíže těžišti auta,“ radí.

Když už se do auta opře vítr, dáváme okamžitě „kontra“ (točíme volantem na druhou stranu, než kam „utíká“ auto). Když vítr „rozhodí“ přívěs, NIKDY nebrzdíme, snažíme se situaci srovnat přidáním plynu.

„Před vjetím na most je třeba se připravit na extrémní působení silného větru,“ opakuje Budský. Rozhodně je dobré snížit rychlost jízdy, uvědomit si, ze které strany bude vítr působit (třeba podle stromů, do kterých se vítr opírá), a tak se připravit na korekci jeho působení lehkým natočením volantu proti jeho směru.

U dálnic řidiče o tom, odkud vítr fičí, informují speciální ukazatele, jakési dlouhé pruhované „ponožky“. Řidič tak může být o sekundu dříve připraven, odkud ho poryv větru zasáhne.

Pozor na dveře

Opatrní buďte i při takové banalitě, jako je otvírání dveří. Když zaparkujete s autem tak, že vám fouká do zad, umí silný poryv větru dveře, které jste zvyklí při vystupování otvírat jen ledabyle, vyvrátit. Protože z kabiny auta nevíte, kterým směrem vítr fouká, držte dveře pevně za madlo (klidně oběma rukama) i při otvírání.