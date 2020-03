Poslední šance hrát o nová vrata. Vyfoťte čurbes ve své garáži pokladů

Redakce iDNES.cz pořádá spolu s firmou Trido velkou fotosoutěž o automatická garážová vrata za padesát tisíc korun. Jak je získat? Sepište nám příběh svojí garáže a připojte její fotky. Pochlubte se garáží, vymazlenou dílnou, pořádkem či nepořádkem, jaký v ní je, i nepostradatelnými artefakty a poklady po předcích, jako jsou staré plakáty, pavučiny, haraburdí.

V aktuální situaci velká část lidí pracuje kvůli koronavirové karanténě z domova. Je hezky, zajděte se vyvětrat alespoň před dům, nafoťte svou garáž, která by zasloužila nová vrata a přihlaste se do soutěže. Je to jednoduché. Stačí k alespoň pěti fotkám připsat příběh garáže a vše vložit do našeho formuláře.



Lukáš Hron nafotil garáž svého kamaráda plnou pokladů, které kraluje parádní stará škodovka. Inspirujte se i vy. Nafoťte svou garáž tak, jak je. Plnou potřebného haraburdí, odložených artefaktů, které nemůžete vyhodit.