Garáž vznikla z prvorepublikového skladiště. Vjezdová vrata mají sto let

Soutěž , aktualizováno

Garáž soutěžící Hany ze severní Moravy má dlouhou historii. Vznikla v provozní budově z období první republiky, kde měl Hanin dědeček skladiště své malé stavební firmy. Dnes by se do ní vešla čtyři auta, i když vjezd je jen jeden a uzavírají ho přesluhující stará vrata. Nová by garáži velmi pomohla.