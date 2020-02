Garáž, do které se nikdy auto nevešlo, ale je plná vynálezů. Čeká na vrata

Redakce iDNES.cz pořádá spolu s firmou Trido velkou fotosoutěž o automatická garážová vrata za 50 tisíc korun. Jak je získat? Sepište nám příběh svojí garáže a pošlete nám její fotky. Pochlubte se garáží, vymazlenou dílnou, pořádkem či nepořádkem, jaký v ní je, i nepostradatelnými artefakty a poklady po předcích, jako jsou staré plakáty, pavučiny, haraburdí.

„Jistě nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že tátova garáž nepatří mezi ty nejestetičtější,“ napsala soutěžící Blanka do redakce. Garáž jejího otce autům nikdy určena nebyla. „Za celých 45 let, co stojí, to žádné auto z naší rodinné flotily nedotáhlo až sem,“ přiznává.

Je však plná příběhů, a tak ji Blanka ze severních Čech přihlásila. Garáž si totiž zažila zabíjačky, loupání kukuřice i výrobu skla. „Pod žárovkami se tu piplala drůbež všeho druhu, aby mohla být na jaře v plné síle vypuštěna na čerstvý vzduch. Přebíraly se tu brambory a v neposlední řadě byla po dvacet let součástí sklářského průmyslu, kdy zde v žáru mačkářské pece vznikaly unikátní skleněné tvary, které putovaly do celého světa,“ popisuje v soutěžním příspěvku paní Blanka.

Její otec už přestal aktivně podnikat a je v důchodu, garáž tak získala nové uplatnění. Je svědkem jeho kutilství a místem, kde vznikají sice nepatentované, ale velmi neotřelé vynálezy.

„Světlo světa zde spatřila tzv. svině aneb multifunkční traktůrek, jehož součástky byly přítomné už ve vozech ve druhé světové válce. Zbytek byl podomácku vysoustružen. Pak přišlo na samorozmetač osiva, štěpkovač větví a posledním výstřelkem je automatický odzrňovač kukuřice,“ jmenuje soutěžící s tím, že o ostatní vynálezy se raději dělit nebude, aby neprozradila vydřené know-how svého otce, které možná za pár let bude hýbat světem.

Na fotkách je mezi harampádím a těžce rozeznatelnými vynálezy vidět traktůrek. „Ten se mi v tom nezřízeném nepořádku tátovy garáže podařilo dohledat,“ vtipkuje.