Majitelé přestavěné garáže poslali stará vrata do Čech. Čekají na nová

Soutěž , aktualizováno

Víc než stoletou historii má soutěžní garáž z Brněnska. Původně sloužila jako průjezd do selského stavení, nyní je téměř celá nová a bude v ní i tělocvična. Její stařičká vrata si odvezl nový majitel na statek do jižních Čech a opravená garáž čeká na nová. Zapojte se do soutěže o vrata Trido i vy.