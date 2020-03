O vrata soutěží i garáž z Plzeňska, která ukrývá dva krásné veterány

Redakce iDNES.cz pořádá spolu s firmou Trido velkou fotosoutěž o automatická garážová vrata za padesát tisíc korun. Jak je získat? Sepište nám příběh svojí garáže a připojte její fotky. Pochlubte se garáží, vymazlenou dílnou, pořádkem či nepořádkem, jaký v ní je, i nepostradatelnými artefakty a poklady po předcích, jako jsou staré plakáty, pavučiny, haraburdí.

„Všechno to začalo v sedmdesátých letech na zahrádce, když jsme dovezli a rozebrali první autíčko z kolotoče,“ vzpomíná soutěžící Vladimír na počátky vášně ke starým autům, která rodinu provází dobrých padesát let. Pak už se opravy starých aut přesunuly do garáže. A taky před ni. Při renovaci veteránů pomáhal Vladimírovi jeho syn.



Než dal Vladimír do kupy první bílý exemplář značky Aero, strávil v garáži stovky hodin. „Pak se konečně mohlo vyrazit. Tehdy v reprezentaci klubu Svazarmu „za čárku“ povinně do průvodu. Ale přišly i opravdové závody, například Jízda do vrchu na hrad Radyně v roce 1990. A někdy přišly dokonce i úspěchy,“ vzpomíná soutěžící z Plzeňska.



Čas utíkal, děti dorůstaly a se svým otcem absolvovaly spanilé jízdy i nespočet veteránských závodů. A narostla také garáž. „Zase bylo třeba něco udělat a garáž už byla větší a poskytla nám víc prostoru. A tak se zase rozebíralo, pískovalo, lakovalo a znovu montovalo,“ popisuje Vladimír.



Už je to padesát let a Vladimírovi stojí v garáži Aerovky dvě. Jedna bílá, druhá červená. Garáž je plná k prasknutí, čísla ze závodů veteránů, která zdobí její stávající vrata, už není kam lepit. Rodina proto nutně potřebuje nová. „Vrata slouží svojí vnitřní stranou jako plakátovací plocha pro vzpomínky. Navíc už se hlásí nový řidič,“ pochlubil se Vladimír vnukem.