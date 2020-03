Z garáže je druhý obývák. Dostal nábytek z palet a kus kuchyňské linky

Soutěž , aktualizováno

Garáž soutěžícího Michala není jenom garáž. Chtěl se s otcem pustit do stavby pergoly, když je napadlo, že ideální posezení vznikne trochu jinde. Rekonstrukce přinesla kachlovou podlahu i kuchyňskou linku. Zbývají ještě vrata. Zapojte se do soutěže o vrata i vy, ještě to stihnete.