Padesátiletá garáž byla dědovým snem. Měl v ní azyl před vnuky i babičkou

Redakce iDNES.cz pořádá spolu s firmou Trido velkou fotosoutěž o automatická garážová vrata za padesát tisíc korun. Jak je získat? Sepište nám příběh svojí garáže a připojte její fotky. Pochlubte se garáží, vymazlenou dílnou, pořádkem či nepořádkem, jaký v ní je, i nepostradatelnými artefakty a poklady po předcích, jako jsou staré plakáty, pavučiny, haraburdí.

Tato soutěžní garáž stojí na Valašsku a je jedním velkým splněným snem. Její příběh, který bude navždy spojen s dědečkem, nám odvyprávěla soutěžící Petra.

„Říká se, že když v životě po něčem opravdu sníte, vyplní se vám to. Můj děda toužil po vlastním domě, ve kterém bude mít své království. Místo, kam se prý občas schová před babičkou, drzými vnoučky anebo kde si s kamarády dají štamprlku na zdraví. A právě takovým místečkem byla pro dědu jeho garáž,“ uvedla Petra.

Garáž už má své roky, letos je jí přesně 52 let. Přesto, i když zbytek domu prošel rekonstrukcí, zůstává stále stejná, jak si ji soutěžící pamatuje z dětství.

„Když zavřu oči, cítím vůni mokrých stěn, vidím nánosy pavučin, padající omítku, nerovnosti zdí, praskliny v podlaze, ale hlavně spokojeného dědu. Vpravo na stěně visí plakát s velkou lahví vína a spousty balonků, kde kamarádi dědečkovi přejí k 50. narozeninám – Toníku, vítej mezi padesátníky,“ popisuje Petra emoce, které bude mít s místem navždy spojené.

Garáž dědečkovi nesloužila jen jako azyl, ale také jako občasné kadeřnictví - holičství. Děda se vyučil v oboru holič - kadeřník, takže na vrata čas od času zaklepal nějaký zákazník. A ti tu byli podle Petry moc spokojení, protože hned vedle v místnosti je kotelna, ze které sálalo teplo.

„Když děda dokončí své dílo, zapálí si cigaretu, uklidí a sedne si na starou rozbitou židli, říká jí štokrlátko,“ pokračuje v příběhu Petra.



Jednou týdně pak chodil do garáže na návštěvu bratr Petřina dědečka, kterému se říkalo Američan. Nosil velký černý klobouk a dlouhý plášť. „Děda vždycky tvrdil, že si spolu popovídají o životě, dají dobrou slivovičku, pochválí babičky a hned je jim dobře. Ale to prý pochopím, až budu velká,“ popisuje soutěžící.

A pak přišly rušné dny, kdy v garáži od brzkého rána probíhala zabíjačka. Přijel řezník, do garáže se navozilo dřevo, přinesly se stoly a velký kotel, do kterého se nalila voda a pod kterým se zatopilo. „Usměvavý strýc v zástěře brousil nože, tlačil maso do střívka, míchal krev a občas mi ušpiněnou rukou pomaloval obličej. Ten den to v garáži zvláštně vonělo,“ dodala Petra.



Den D: Embéčko

„Bude velká brigáda, děti, zahlásil jednou děda a nám bylo jasné, že má něco za lubem, protože se podezřele usmíval. Babička oblékla starou zástěru, na hlavu si uvázala šátek, popadla koště a šlo se na generální úklid garáže,“ pokračuje v příběhu Petra.



Garáž se konečně dočkala svého prvního řádného obyvatele. Další den si totiž dědeček jel pro své nové auto: bílou Škodu 1000 MB.

Přesto garáž nikdy neztratila žádný ze svých příběhů, které se v ní od začátku psaly. Vždy, když bylo potřeba ostříhat zákazníka, nebo když se plánoval zabít čuník, vyvezl děda bílé embéčko na dvůr a udělal prostor důležité události.

„V dnešní garáži se kromě zaparkovaného traktoru, nových regálů, kovového ponku a zánovních oken skoro nic nezměnilo. Pokud existuje něco mezi nebem a zemí a já věřím, že existuje, mám pro tebe, dědečku, tam nahoru, vzkaz: navždy to bude, dědo, jen tvoje garáž,“ uzavírá příběh soutěžící Petra.