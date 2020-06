Tři děti dozadu: dětský pás za pár stovek může nahradit podsedáky

Zná to většina rodičů: přesedáte doma z auta do auta a buď se vám v garáži kupí podsedáky a autosedačky, nebo jedny a tytéž neustále přetahujete z jednoho vozu do druhého. Navíc se dozadu zpravidla více než dvě autosedačky nevejdou, a tak se komplikuje i kooperace rodičů při vyzvedávání dětí a jejich kamarádů ze školy či hromadný odjezd na kroužky.

Na trhu se nedávno objevilo řešení, které je levné, skladné, snadné na manipulaci a které dokáže podsedák či autosedačku v určitých situacích celkem spolehlivě nahradit: Smart Kid Belt je chytrý pás za osm set korun, který dítě vzadu bezpečně připoutá tak, aby mu nešel pás přes krk.

Smart Kid Belt je vlastně jen kus pásu se dvěma plastovými přezkami na zkrácení pásů zabudovaných ve voze. Přestože příliš nestojí a nevypadá nijak bytelně či draze, je homologovaný pro používání v Evropské unii a schválený i pro české silnice. Uživatel v krabičce najde i informativní kartičku pro případnou kontrolu nedůvěřivou policejní hlídkou.

Smart Kid Belt lze nainstalovat do každého běžného vozu s tříbodovými bezpečnostními pásy. Připevňuje se přímo na bezpečnostní pás, který zafixuje v optimální poloze mimo krk dítěte. Pás je nastavitelný, a tak ho lze volně upravovat podle výšky dítěte.

„Použití tohoto systému bych velmi uvítal při přepravě dětí v obci ve vozidle taxislužby, při které řidič dítě do autosedačky umístit nemusí, nebo při přepravě třetího dítěte staršího tří let na zadním sedadle, kde již jsou umístěny dvě autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit autosedačku třetí,“ okomentoval pro iDNES.cz Martin Bednář ze společnosti DEKRA, který se věnuje prevenci a vzdělávání v silniční dopravě.



Manipulace s pásem je pro dospělé podle návodu snadná a po troše zácviku i rychlá, ovšem děti přezky samy neotevřou. Pás se dá snadno přenášet z vozu do vozu a v kabině auta zabere jen málo místa. Novinka je praktická, kromě školní kooperace se nabízí použití i v cizích autech, při půjčení na dovolené nebo třeba do taxíků.



Sedačku nenahradí

Přestože je skvělým řešením na rychlé a krátké popojížďky a je schválen pro děti od 15 do 36 kilogramů, odborníci se na novinku nedívají s důvěrou a podle nich pás klasickou autosedačku nenahradí, obzvláště pro menší děti.

Dětský bezpečnostní pás Smart Kid Belt

„Při výzkumu dopravní bezpečnosti se setkáváme se situacemi, kdy dítě používá zádržný systém, který je sice schválený a splňuje podmínky zákona o pozemních komunikacích, ale neposkytuje dítěti potřebnou ochranu a dítě je zbytečně vážně zraněno. Za nejlepší typ zádržného systému pro školní děti do cca deseti let považujeme kvalitní plnohodnotnou dětskou autosedačku, která má hlavovou část chránící hlavu a krk dítěte a která je testována v rámci náročných crashtestů simulujících co nejvíce reálnou autonehodu, například crashtesty v rámci testů Euro NCAP,“ uvedl Karel Mulač z týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti Škody Auto.



Podsedák ale podle výrobce pás alternovat může, protože ten už slouží větším dětem vlastně k vyvýšení, aby je klasický pás ve voze neškrtil, nešel jim přes krk a při případné nehodě nezpůsobil fatální zranění.

Výrobce nechal Smart Kid Belt projít crashtestem a podle něj při čelním nárazu pás dítě ochrání dokonce lépe než autosedačka (viz video). „Zdá se, že za jistých okolností by mohlo při čelním střetu možná i lépe ochránit dítě než podsedák, a to z důvodu dobře nastavitelné úrovně ramenního popruhu bezpečnostního pásu,“ dodal Bednář.

Mulač však varuje, že „ideálně čelním nárazem“ bourá jen málokdo. „Zda by takovou ochranu poskytovalo toto zařízení, není zřejmé. Jediný crashtest s tímto zařízením, který je k dispozici, ukazuje sáňovou zkoušku simulující ideální čelní náraz, který se praxi de facto nevyskytuje,“ upozornil.

„Při takovém ideálním nárazu by stejnou bezpečnost u této figuríny zřejmě poskytl i samotný bezpečnostní pás, protože sám vede přes rameno. Navíc ve videu chybí údaj o rychlosti nárazu a o výšce figuríny,“ podotkl Mulač s tím, že na první rychlý pohled to u expertů nevzbuzuje důvěru a ochrana s dětskou sedačkou je z tohoto pohledu neporovnatelná.

Výsledek: Smart Kid Belt může být dobrým řešením na krátké cesty, ale stejně jako podsedák už dítě dokonale neochrání.

„Osobně bych tímto systémem nedoporučoval nahrazovat kvalitní standardní dětské autosedačky, které mají mnoho dalších ochranných prvků pro případ nehody, např. boční vedení v oblasti hlavy, zad, hýždí a stehen, nastavitelné chrániče ramen, polohovací zádovou opěrku, ochranu hlavy nastavitelnou opěrkou, ISOFIX, nastavitelné body pro bezpečnostní pásy a podobně. Dokud se dítě do takové autosedačky vejde, nevidím důvod ho o tyto bezpečnostní prvky připravovat,“ uzavřel Martin Bednář z Dekry.