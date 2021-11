Makety prvního superbu měly být dávno zničené. Našli je tam, kde neměly být

Na kovovém rámu postavené makety se používají v automobilkách v pokročilých fázích tvorby designu a rozhodování o finální podobě nového modelu. Vedení značky má možnost vidět zhmotněné představy designérů v životní velikosti. Modely jsou vyrobené z různých materiálů, přesně „na rozměr“, používají se pak mimo jiné pro 3D skenování při tvorbě digitalizovaných modelů a přesných podkladů pro výrobu.



Jsou to ovšem opravdu čistě pracovní makety, s nedodělky, přiznanými technologickými a montážními řešeními, které se mohou průběžně upravovat. Občas třeba maketa exteriéru zobrazuje více variant, na levé straně tak může být jiný tvar světla než na pravé. To samé v interiéru, kupříkladu každé dveře mohou mít jinou variantu výplně. Po oskenování a schválení finální podoby – jednoduše ve chvíli, kdy už nejsou potřeba – se makety obvykle likvidují, rozeberou, možná se základní nosný rám použije pro jiný model. Automobilky je zřídkakdy skladují, možná některou zajímavou schovají do skladu.



Na páru maket superbu si zasvěcení všimnou ještě jedné zajímavé věci: model interiéru má totiž také částečně vytvořenou exteriérovou část karoserie, příď chybí, ovšem například boky jsou jednoznačně superbu. Dnes se, možná i z důvodu úspory času a nákladů dělá čistě jen model interiéru, z vnějšku je to vlastně jednoduchá „bedna“.

Muzeum Svět škodovek se úplnou náhodou dostalo ke původním maketám „jedničkového“ superbu. Ještě zajímavější je, že se našly v Plzni, v průmyslovém areálu opuštěné a zapomenuté. Nejsou v dokonalém stavu, jsou ovšem kompletní, originální. Nikdo nedokáže říct, jak se vůbec mohly dostat z vývoje automobilky a jak se mohly ocitnout v Plzni. Před zkázou je zachránili na poslední chvíli, největší potíž byla je přestěhovat, každá z nich totiž váží několik tun.