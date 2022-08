Škoda Superb z bazaru: benzin nezatracujte, počítejte s investicemi

O superbu se říká, že je to „luxus pro všechny“, ale i tak je to vůz, který vyžaduje velkorysejší rozpočet než třeba Octavia. Nejlevnější superby třetí generace se dají pořídit od 250 tisíc korun, ale většinou mají najeto okolo 300 tisíc km. Vždycky je lepší si i na nejlevnější vozy nechat rozpočet tak tři sta tisíc. Každopádně jestli chcete silnější motor s výkonem od 125 kW, automat, lepší výbavu a nájezd do 150 tisíc km, připravte si zhruba půl milionu. Pěkně vybavené superby pořád stojí 550 až 600 tisíc korun, aktuálně rozhodně nemají tendenci zlevňovat.

V nabídce dominují naftové verze, ale dá se sehnat samozřejmě i spousta benzinových aut. Docela zajímavý může být základní motor 1.4 TSI, který mívá méně najeto a bývá za slušné peníze. Kusy s nájezdem do 100 tisíc km, které s dieselem stojí tak půl milionu, přijdou v případě tohoto motoru klidně jen na 400 tisíc korun. Ale mají velmi skromnou výbavu.