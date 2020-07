Škoda Slavia v akci. Nebýt epidemie, mohla to být zadokolka s motorem vzadu

Pro pořádek: Slavia je kolektivním dílem, stejně jako jakékoliv další auto. Stojí za ním práce nejen Vojty, ale dalších třiceti studentů Středního odborného učiliště Škody Auto. Vojta měl na starosti design, obrovský kus práce odvedli samozřejmě všichni další – karosáři, elektrotechnici, logistici...

Sedmá žákovská škodovka připomíná svým jménem první jízdní kola, která Václavové Laurin s Klementem po založení podniku v roce 1895 vyráběli. Slavia je dílem dvaceti šesti žáků a pěti žákyň, kteří ji tvořili nad rámec výuky. Z hatchbacku Scala postavili stylový spider.

Poslední kabriolet vyrobila Škoda v roce 1964. V devadesátých letech minulého století ještě Metalex řezal střechy favoritům a pak feliciím, kterým dokonce nechal i čtvery dveře. Auta bez střechy sice všichni obdivují, ale kupuje je stále méně lidí.

Je to už sedmý takový projekt. „Tradice studií žákovských vozů začala v roce 2014. Od té doby si žáci Středního odborného učiliště Škody Auto v Mladé Boleslavi mohou každý rok navrhnout, zrekonstruovat a následně i sami postavit mimořádný koncept vozu,“ popisuje mluvčí automobilky Martin Preusker.

„Pro každého žáka je možnost zúčastnit se projektu žákovského vozu velkou ctí a výzvou. Mají možnost zažít vývoj a vznik vozu od bílého listu papíru až po hotový vůz, a především ho můžou sami vytvářet. Je skvělé, že přitom žáky podporují odborníci z různých oblastí, kteří je také zasvětili do malých tajemství své práce. Hrozně moc si z toho odnesou pro svoji budoucí práci,“ dodává Martin Slabihoudek, ředitel učiliště.

Vyztužování, modelování

Určitě si řeknete, jak je to s tuhostí otevřené karoserie, které oproti sériovému vozu chybí střecha, tvořící u výchozího hatchbacku společně se sloupky a podlahou pevnou strukturu. „V podlaze jsou výztuhy. Žáci se učí základní postupy pro dimenzování a práci materiály. Není to auto určené do provozu, žádné pevnostní propočty tedy nedělali,“ upřesňuje Ivo Vollman, učitel, který studenty při projektu vedl. Slavia se tak za jízdy po nerovnostech samozřejmě kroutí, nutno ovšem říci, že staré sériové kabriolety na tom byly často hůř, než zářivě bílý roadster. Pevnost zvyšují také zavařené zadní dveře. Z hatchbacku pro pět je tak dvoudveřový, dvoumístný a dvoudveřový vůz pro radost.

„Design se ladil za pochodu,“ odhaluje Vojta Špitálský. Designéři studia Škody vedli studenty hlavně při tvorbě skic a obrazů. Detaily a problematická místa řešili studenti přímo na autě. „Zrovna tento přechod se mi kreslil dobře, to se pak s tím prali karosáři,“ usmívá se nad plochou, kde byl prostřední sloupek, Vojta Špitálský, který se částečně podílel už na loňském studentském konceptu – majestátním oranžovém pickupu na bázi Kodiaqu.

Ivo Vollman podtrhuje schopnost improvizace a šikovnost studentů. Partie za hlavami posádky, které dominují dvě ladné boule vyrýsované ostřejšími linkami v duchu Scaly, jsou z plechu, i když byste tam čekali laminát. Když zkoumáme jejich složité kapkovité tvarování a vidíme komplikovaný prolis, odhalí Vojta, že při výrobě si karosáři pomohli použitím kapoty z octavie, kterou šikovně rozdělili. „A třeba křídlo kufru vyrobili ze dvou spojlerů,“ prozrazuje.

Studenti tak vlastně objevili to, co bylo před desítkami let běžné. Dnes dávají moderní konstrukční a výrobní technologie designérovi maximální volnost, vyrobit lze vlastně cokoliv, vše je jen otázkou peněz (náročností výroby) a předpisy. Předci dnešních designérů – umělců, byli klasičtí karosáři, fachmani pracující s materiálem původními technikami. Kov, dřevo, plátno museli „přeprat“, přizpůsobit se mu, vymyslet proveditelné řešení, z limitů technologie udělat výhodu. Právě tak Vojta dlouze bojoval s linkou, ve které kapkovitý tvar boulí přechází do pontonu karoserie.

Upozorňuje také na zajímavý detail v podobě šípovitě oříznutého skla, které zbylo ve dveřích – partii kolem zpětného zrcátka to hezky doplňuje, a kdyby slavia jezdila víc než obligátních čtyřicet, což je obvyklý bezpečnostní limit pro ručně stavěné koncepty (jezdit umí samozřejmě mnohem rychleji), možná by to opravdu vylepšovalo proudění vzduchu tak, aby nefoukalo do kabiny.

Nucená pauza

Nápadů však měli studenti víc, v rozletu je zbrzdila koronavirová odstávka. Měli tak o měsíc méně. Nejvíc námitek jde na krátké původní dveře z originální Scaly. Ty by si dvoudveřové auto zasloužilo delší. „Chtěli jsme auto opticky zkrátit vystouplými blatníky, ale nenašli jsme řešení, které by nám vyhovovalo,“ popisuje Vojta. Nestihli také přemodelovat nárazníky.

Práce začaly v lednu, kdy do dílen studentům doputovaly dvě karoserie Scaly, první „testovací“ pro zkoušení a ověřování a druhá pro finální stavbu. Úvahy nad tím, co vůbec postavit, ovšem probíhaly už od začátku uplynulého školního roku. Vojta dodává, že právě vymyslet, co a jak se bude upravovat, bylo nejtěžší. A odhaluje, že dokonce uvažovali o tom, že by motor přestěhovali dozadu a auto přestavěli na pohon zadní nápravy jako u čistokrevného roadsteru.

Slavia má benzinový motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) spojený se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Ze sériového vozu pochází přední a zadní náprava, řízení, kompletní elektronika včetně kabeláže i asistenční systémy. Sportovní vzhled podtrhují dvacetipalcová kola převzatá z Kodiaqu RS. Brzdy a náboje kol pochází z Octavie RS. Pod přepracovanou podlahou je speciálně upravené výfukové potrubí, které hezky řízně halasí.

Všechno funguje, velká kola se trochu perou s nerovnostmi, obří ráfky jsou vypodložkované, aby se slavia na nápravách hezky rozkročila. Na rozdíl od klasických automobilových studií podvozek pracuje normálně, geometrie nešmajdá, jen v plném rejdu se velké gumy už dotýkají výstelek podběhů.

Nedotčena zůstala palubní deska, včetně infotainmentu, kromě bíle lakovaných detailů přibyl panel na ovládání extra osvětlení vozu. LED diody umístěné pod bočními prahy a za koly umí měnit barvy v barvách české trikolóry. Specialitou je nápis vetknutý do víka kufru, který funguje jako varovné, brzdové i couvací světlo. Je to specialita, která si podle tvůrců zaslouží škodovácké označení chytrých vychytávek „Simply clever“. Možná se jí dočkáme na sériových škodovkách.

Bílý lak je složený ze tří vrstev a má namodralý perleťový efekt, podkreslený neonově modrými akcenty na liniích karoserie. Speciální sedadla značky Sparco jsou jednou z mála věcí, kterou studenti nemohli „vytáhnout z regálů“ ve skladech automobilky. Také jejich potažení museli svěřit externí firmě, čalouníky totiž škodovácká škola neučí.