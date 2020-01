Automatický semafor Pražany před 90 lety zaskočil, řidiči na něj nadávali

Historie semaforů v Praze Řízení provozu na nejrušnějších křižovatkách zavedla Praha už v roce 1919. Dopravu korigoval strážník s gumovým obuškem.

V roce 1927 strážníka nahradil první světelný semafor, a to na křižovatce ulic Hybernská, Dlážděná a Havlíčkova. I tak ale musel u světel zůstat člověk, který je ručně přepínal. Čtyřboký kvádr byl tehdy zavěšen uprostřed křižovatky a řídil najednou vozidla i chodce ze všech směrů.

První semafor bez obsluhy byl instalován uprostřed Václavského náměstí v lednu roku 1930. Modernější semafory začaly v metropoli fungovat až koncem 60. let.

Původní mechanický model s otáčivým válcem postupně nahradil systém rozsvěcovaný počítačem.

Starší modely měly předem nastavený automatický program, který vždy ve stejném cyklu měnil červenou na zelenou a pouštěl vozidla i chodce.

Ve druhé polovině 80. let minulého století začala Praha stavět na křižovatkách a přechodech dynamické semafory. Ty umí reagovat na aktuální dopravní zatížení. Dokážou rychleji pouštět chodce nebo příliš dlouhou kolonu aut.

Mění i délku zelených a červených signálů. Zvyšuje se tím kapacita a plynulost dopravy a snižuje čekací doba na volno ve srovnání se zastaralým s pevnými programy.

Chytré semafory jsou vybaveny čidly či kamerami pro automobily a MHD a tlačítky pro chodce.