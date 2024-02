Psychologové chystají nové testy pro autoškoly, hledají dobrovolníky

Psychologové Univerzity Palackého společně s Asociací autoškol ČR připravují pro ministerstvo dopravy návrh nových testů pro autoškoly, které by měly včas odhalit rizikové řidiče. Jejich součástí by měly být v horizontu dvou let videoklipy zaměřené na vnímání a předvídání rizika, které předpovědí míru rizikového chování řidiče v reálném provozu.