Nové otázky pro autoškoly se ptají, jak má motorkář projet zatáčku

Do ostrého testování se nové otázky nasadí 9. července. Několik otázek směřuje i na bezpečnou jízdu motorkářů.

Podle garanta projektu z ministerstva dopravy Milana Jandy by měly nové otázky zvýšit řidičskou kulturu v Česku. V pořadí šestá sada nových otázek bude obsahovat 35 statických a 11 dynamických otázek, které obsahují video či animaci.

V Česku skládá zkoušky k řidičským oprávněním zhruba 120 000 žadatelů ročně. Testy jsou součástí projektu Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění. Zájemci si je budou moct vyzkoušet i na webu.

Jedna část otázek by měla přispět ke zlepšení podmínek nevidomých lidí v provozu. „Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení,“ zní odpověď na jednu z nových otázek pro autoškoly. Jiří Novotný z asociace autoškol uvedl, že je problematické také nedostatečné vnímání krátkozrakých lidí. Na ně upozorňuje nový videoklip Vidíš ho, nevidí tě.

Mimo nevidomé se otázky zaměří také na motorkáře, jejichž hlavní sezona je právě v letních měsících. Jedna animace se tak například zaměřuje na bezpečný průjezd pravotočivou zatáčkou. V takovém případě by si měl motorkář najet do levé části svého jízdního pruhu, aby dříve viděl do zatáčky. Podle Jandy nechtěli otázky zaměřit primárně na pravidla, ale na bezpečnou jízdu. „Nechceme nikoho nachytat,“ řekl s tím, že se nové otázky snaží pojmout dopravní bezpečnost komplexně. Podle ředitele služby dopravní policie Jiřího Zlého je potřeba zlepšovat bezpečnou jízdu u motorkářů. Uvedl, že loni v Česku zemřelo 65 motorkářů, 48 z nich pak vlastní vinou.

Několik otázek se týká také cyklistů, zejména povinného odstupu 1,5 metru při jejich předjíždění. Podle Jandy se toto pravidlo vžilo, avšak málo řidičů pak ví, že může předjet cyklistu i na souvislé čáře.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění se uskutečňují na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají uchazeči online v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách.