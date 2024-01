Zvládnete novou autoškolu? Zkuste další sadu otázek

Nová, již sedmá sada otázek pro závěrečné testy v autoškolách opět obsahuje kromě textových zadání také videa a animace. Poprvé se s otázkami z nové sady setkají autoškoláci u závěrečných zkoušek v pondělí 11. března.

Otázky jsou zaměřené na bezpečnou jízdu či novinky v souvislosti se změnami silničního zákona, které začaly platit od letošního roku.

Testové otázky ministerstvo postupně přidává poslední dva roky, za tu dobu jejich počet narostl ze zhruba 850 na více než tisíc.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s asociací autoškol představuje nové sady otázek se čtvrtletním odstupem. Do budoucna počítá například s novými formami otázek, na které by byl omezený čas nebo by se k nim už po zadání odpovědi nebylo možné vracet.

„Smyslem nových otázek je nenachytávat žadatele, neslovíčkařit, ale naučit,“ zdůrazňuje Jiří Novotný z asociace autoškol. Autoškoláci mají pravidla pochopit, ne jen se memorovat otázky. I proto existují v nových otázkách různé varianty stejné otázky.

„Cílem nových otázek je, aby žadatel znal zákon a věděl, jak reagovat. Ne aby se učil odpovědi nazpaměť. Čím více těch otázek bude, tím menší je pravděpodobnost, že se je žadatel naučí nazpaměť. Naopak se naučí zákon,“ shrnuje Milan Janda z ministerstva dopravy.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají žadatelé online v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel jimi musí projít a musí je úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, v jízdách.

Do několika let by ministerstvo dopravy chtělo přijít s rozdělením teoretické zkoušky na dvě části, které nejspíš budou kopírovat statické a dynamické otázky. „V dovednostní části budou žadatelé aktivně zaklikávat situace, které se v tom provozu v rámci animace dějí,“ řekl Janda. Znalostní část se podle Novotného zaměří na znalost pravidel provozu, dovednostní na prevenci v rizikových situacích.