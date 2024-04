Terapie skrze videohovor. Vzrůstající trend podporují i zdravotní pojišťovny

Trend podporují zdravotní pojišťovny. „Abychom zlepšili dostupnost péče, přispíváme na osobní i online konzultace u smluvních terapeutů. Lidem s úzkostí či depresí a žádankou od lékaře hradíme navíc unikátní program Mindwell, který poskytuje terapii v digitální formě,“ říká mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

V době covidu začala online sezení, lze tak pomoci mnohem více lidem. Výhodou online spojení je hlavně rychlost, někdy se klient dočká pomoci do pěti minut.

Digitální terapie plně hradí i vojenská pojišťovna a částečně pojišťovna ministerstva vnitra. Další to zvažují, jelikož program stojí 14 tisíc korun. I většina lidí váhá, zda tolik investovat, když netuší, jak by jim pomohla „nějaká aplikace“. Ale třeba v Anglii jsou digitální programy propojené s péčí osobních terapeutů rozšířené už dlouho.

Česká digitální novinka

„Právě zkušenost z ciziny mě inspirovala k vývoji podobného programu pro Česko. Nazvali jsme ho Mindwell, což v překladu znamená mysli dobře,“ říká ředitelka projektu Jelena Holomany s tím, že pro veřejnost spustil program loni zdravotnický holding AKESO.

„Autory digitální terapie jsou renomovaní odborníci, psychiatr Ján Praško a klinická psycholožka Marie Ocisková. Naše platforma je hravější, zábavnější a pro uživatele více návodná, než bývají ty anglické,“ dodává Holomany.

Novinku už vyzkoušelo téměř tisíc lidí. A sedmadvacetiletou Martinu z Prahy nadchla. „Pomáhá mi znovu nastartovat život. Už po první terapii jsem cítila úlevu a naději, že může být lépe. Po dalších jsem některé věci pochopila, změnila přístup a zlepšily se vztahy v rodině,“ líčí žena. Lehčí psychické potíže měla už v dospívání. Úzkosti, deprese i myšlenky na smrt přišly později. Vyhledala lékaře, chodila i k psycholožce, ta jí ale moc nepomohla. Před několika měsíci se žena zhroutila a stále je na nemocenské. Když hledala na stránkách své pojišťovny informace o podpoře duševního zdraví, našla odkaz na Mindwell.

Vyplnila online dotazník a čekala, že ji spojí s terapeutem, s nímž si promluví osobně či online. Zjistila, že jde o digitální program s řadou videí, audionahrávek, obrázků, diagnostických dotazníků a interaktivních cvičení. Program je rozdělený do dvanácti modulů, každý odpovídá terapii v rozsahu 1,5 hodiny. Martina tvrdí, že jí terapie pomáhají v seberozvoji – učí se chápat příčiny potíží i negativních pocitů a měnit naučené vzorce chování.

S odborníky sice nemluví z očí do očí a témata jsou daná, ale v interaktivních cvičeních řeší vlastní problémy. „Na konci každé terapie vidí vše vyplněné můj psychoterapeut, který to vyhodnotí a výsledky mi posílá písemně. Mimo jiné mi poradil, ať změním psycholožku, která mi nesedla. Už mám jinou a pomohlo mi to,“ popisuje Martina. Oceňuje, že s programem může pracovat, když se na to cítí a kdykoli si odpočinout. „Někdy to přeruším, vybrečím se a pokračuji. Každý modul končí zklidňující meditací,“ přibližuje digitální terapii žena.

Pro psychicky nemocné jde o doplněk léčby. Ale protože dostat se do ordinací je problém, desetitisíce lidí už běžně využívají terapie online, tedy formou videohovorů. Na ty přispívá většina pojišťoven, částkami od 2,5 do 10 tisíc korun. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna proplácí 500 korun za nejvýše deset sezení ročně, tedy až pět tisíc.

Přibývá lidí, které ničí stres, úzkost či deprese. Když hledají pomoc u psychiatrů, psychologů i psychoterapeutů, jejich zoufalství roste – ordinace totiž nové pacienty nepřijímají nebo nabízejí termíny za řadu měsíců.

100 tisíc online sezení za rok

„Odborníků na duševní nemoci není v Česku málo, ale problém je najít termíny pro osobní setkání, které by vyhovovaly jim i pacientům. V době covidu začala online sezení. Ukázalo se, že tak lze pomoci mnohem více lidem,“ říká Lukáš Krčil, spoluzakladatel platformy Hedepy, která nabízí online péči psychoterapeutů i psychiatrů v Česku, ale i v dalších deseti zemích.

Spolupracujících psychiatrů má společnost deset, psychoterapeutů stovky. V roce 2020 s nimi zprostředkovala prvních osm set online hovorů, loni okolo 100 tisíc a letos do poloviny dubna už 50 tisíc.

„Zájem roste. Každý náš klient si může z videoportrétů vybrat terapeuta podle sympatií i podle toho, s kterými pojišťovnami má smlouvu. Výhodou online spojení je hlavně rychlost, někdy se klient dočká pomoci do pěti minut,“ líčí Krčil.

Mnozí odborníci totiž pracují i večer či v noci, připojit se mohou odkudkoli. „To platí i pro klienty, kteří oceňují možnost terapie z domácího gauče,“ vysvětluje Krčil. A dodává, že také nabízejí digitální terapii – v aplikaci mají zdarma dostupné třeba dechové cvičení, které člověka ve stresu zklidní do tří minut.

Online péči nabízí stále více portálů i jednotlivých odborníků. Ceny se pohybují od 800 do 1 300 korun za hodinu, ale ne všichni mají smlouvy s pojišťovnami. Jako třeba psycholožka a psychoterapeutka Marie Jahodová z Brna. Zatím je na mateřské dovolené, proto si domlouvá jen několik sezení v měsíci.

„Některým klientům stačí jedno online setkání, ale většina se vrací,“ říká Jahodová s tím, že i podle studií není rozdíl v efektivitě psychoterapie mezi osobním sezením a videohovorem. Lidí, kteří preferují online prostor, podle ní přibývá.