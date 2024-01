Další várka nových otázek v autoškole: mění se význam značky bezpečný odstup

Do testů pro žadatele o řidičské oprávnění přibude 35 otázek statických a deset dynamických. Jsou zaměřené na bezpečnou jízdu či novinky v souvislosti se změnami silničního zákona, které začaly platit od letošního roku. Jde například o řízení sedmnáctiletých řidičů s mentorem či zařazení nových dopravních značek, jako jsou bezpečný odstup či sdílená zóna.

Testové otázky ministerstvo postupně přidává poslední dva roky, za tu dobu jejich počet narostl ze zhruba 850 na více než tisíc. Nyní tedy přibude dalších 45. Dynamické otázky jsou ve formě videí nebo počítačových simulací.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s asociací autoškol představuje nové sady otázek se čtvrtletním odstupem. Do budoucna počítá například s novými formami otázek, na které by byl omezený čas nebo by se k nim už po zadání odpovědi nebylo možné vracet.

Zatímco předchozí nové sady otázek byly zpravidla nějak tematicky zaměřené, u těchto to neplatí. Tentokrát nemají jedno konkrétní téma. U statických otázek tvůrci volili kombinaci zásad bezpečné jízdy a zejména novinky související s novelou silničního zákona, především o nových dopravních značkách. Mezi nové patří značka bezpečný odstup. „Měníme kompletně význam této dopravní značky a zaměřujeme se právě na pravidlo dvou vteřin. Takže, aby bylo řidičům vštěpováno to pravidlo dvě vteřiny (odstupu),“ řekl Milan Janda za ministerstvo dopravy z odboru agend řidičů.

V nových otázkách řidiči řeší i to, co je defenzivní jízda, jak správně jezdit v připojovacím pruhu či která ikonka z asistentů vozidla informuje řidiče, že má rozsvícená zadní mlhová světla. Podle Jandy tím chtějí reagovat na to, jak ve vozech přibývá různých asistentů. „Myslím, že řada nejen začínajících řidičů, ale i současných řidičů neví, co se děje, když se rozsvítí nějaký asistent nebo sdělovač. Co to vlastně znamená a jak by se měli vůbec zachovat,“ dodal.

Podle Jandy nastoupí do autoškol každý rok asi sto tisíc nových adeptů řidičského oprávnění.

Testy díky tomu, že jsou zveřejněné na různých webech, neslouží podle Milana Jandy jen pro žáky autoškol, ale i pro ty, kteří řidičský průkaz již vlastní. „Sekundárně je tím vzděláváme, protože ty otázky se vždycky snažíme zaměřit na něco nového nebo na něco, kde se nejvíce chybuje,“ uvedl. Mezi novými otázkami tak bude například jedna zaměřená na to, zda je řidič vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup 1,5 metru resp. metr při míjení cyklisty, který jede ve stejném směru ve vyhrazeném jízdním pruhu. Správná odpověď je, že nemusí, jelikož v takovém případě nejde o předjíždění.

Podle Jandy jsou nové otázky, které ministerstvo dopravy poslední dva roky do souboru otázek doplňuje, o něco těžší, než ty původní. Potvrzují to zkušenosti od zkoušek. „Smyslem nových otázek je nenachytávat žadatele, neslovíčkařit, ale naučit,“ zdůrazňuje Jiří Novotný z asociace autoškol. Autoškoláci mají pravidla pochopit, ne jen se memorovat otázky. I proto existují v nových otázkách různé varianty stejné otázky.

„Cílem nových otázek je, aby žadatel znal zákon a věděl, jak reagovat. Ne aby se učil odpovědi nazpaměť. Čím více těch otázek bude, tím menší je pravděpodobnost, že se je žadatel naučí nazpaměť. Naopak se naučí zákon,“ shrnuje Milan Janda.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají žadatelé online v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel jimi musí projít a musí je úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, v jízdách.