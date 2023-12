První jízda: Dnes řídím já! Test škodovky pro řidičský potěr

Auta mládež moc nebaví, potvrzují to též v autoškolách, kde ubývá natěšených teenagerů, kteří nedočkavě vyhlížejí osmnáctiny, aby mohli získat symbol dospělosti, nezávislosti, svobody – řidičák. Budovat vztah k autům a vštěpovat řidičské návyky je tedy třeba dřív, než se děti definitivně propadnou do kyberprostoru sociálních sítí a počítačových her.