Octavia zase šokuje. Facelift jí dal kontroverzní světla a umělou inteligenci

Faceliftované provedení veze lehoulince občerstvený interiér, a především obměněnou tvář a třeba i doplněné asistenční systémy včetně umělé inteligence. Čtvrtá generace Octavie se dočkala faceliftu čtyři roky po zahájení výroby. „Model bude i nadále k dispozici jako liftback a kombi, stejně tak i ve verzích Sportline a RS. Mezi vylepšení vozu patří vyspělé světlomety LED Matrix druhé generace s novým světelným podpisem,“ dodává mluvčí značky Vítězslav Kodym. Octavia dostává nový přední a zadní nárazník, díky kterým se délka obou karosářských verzí prodloužila o devět milimetrů na 4 698 mm.

Designéři Škody se odhodlali k odvážnému kroku: chtěli nechat linku světelného podpisu na přídi „prorazit“ ven z obrysu lampy. Šikmý proužek tak vystupuje ven a směrem dolů kopíruje linii rámu masky chladiče. Jestli si někdo vzpomenete na jiné auto, které má podobně odvážný designový prvek, připomeňte nám ho v diskuzi.

Boj o milimetry a umění kompromisu

Škodováci přiznávají, že to byl boj o milimetry. „Chtěli jsme linku světla protáhnout co nejhlouběji dolů, ovšem z technických důvodů to nebylo možné,“ vysvětluje pro iDNES.cz designér exteriérů Alexander Leicht.

„Jako na každé oblasti na autě přichází vždy nějaký limit. Ať už je to homologační důvod nebo třeba konstrukční,“ vysvětluje designér Petr Nevřela s tím, že Octavia má v místě, kam chtěli původně protáhnout výrůstek světla, vzpěru pod nárazníkem, přes kterou nemohli jít.

„V principu vývoj světla trvá stejně dlouho jako vývoj celého auta, takže se bavíme minimálně třeba o těch třech letech. Je třeba podstoupit veškeré kroky, které směřují k homologaci, k vyřešení konstrukčních a technologických otázek,“ uznává vynucený kompromis designér světel Petr Nevřela, který je jedním ze tří designérů Škody specializovaných na osvětlení vozu.

Nejdiskutabilnější část odhalí divák při detailním pohledu. Mezi světelnou linkou a rámem chladiče zbyl z technologických důvodů designérům prostor, který bylo třeba vyplnit, lišta lemující zespoda masku tam dostala zdvojení, a zároveň vytvořila ostrý zářez, který bude některé „tahat z oči“.

„Chtěli jsme světlem navázat na masku. Udělali jsme ji opticky širší a zároveň nám to dává příležitost pracovat s dvojitou signaturou. To bude Octavii činit rozhodně unikátní, na cestě rozpoznatelnou,“ komentuje pro iDNES.cz Petr Nevřela.

Na obrázcích vidíte vyšší provedení světel s technologií se zdvojenou lomenou linkou světelného podpisu. Základní varianta má tu linku jen jednu u spodní hrany světla a pak pokračuje opět dolů ven z obrysu lampy.