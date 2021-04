Unikátní sporťák, nebo profláklá značka? Duel elektrokoloběžek za 20 tisíc

Příznivější teploty nás lákají ven a vedle cyklistů či lidí na kolečkových bruslích na cyklostezkách a silnicích začínáme potkávat také stále poměrně novou sortu jezdců na elektrokoloběžkách. Nemyslíme teď ty, jenž si na chvíli pronajmou nějakou sdílenou, nýbrž lidi, kteří se toto do tohoto hobby ponořili a koupili si vlastní stroj.

Že je to poměrně populární trend, naznačují všemožné akce v obchodech s elektrotechnikou, kde se na nás často z letáků, internetových poutačů a jiných reklam valí nabídky na mainstreamové elektrokoloběžky zaměřené zejména na mladé či začínající jezdce. Takové modely stojí řekněme od sedmi do třinácti tisíc korun a poslouží dobře, pokud nejste nijak přehnaně nároční, jak jsme zjistili například s modelem Xiaomi Mi Scooter 2 Pro. Dnes se zaměříme na to, jaké máte možnosti o kategorii výše.

Předem bychom chtěli upozornit, že žádná z níže uvedených koloběžek není součástí oficiální spolupráce se značkami či testování pro novináře, oba modely máme v redakci zakoupené běžným způsobem a podle našeho vlastního výběru.



Do elektra, nebo za nadšencem?

První možností je si vybrat z výše zmíněného letáku nejbližšího obchodu s elektrem a jít po značkách, o kterých jste něco slyšeli. Dobrým příkladem je Segway, kterou si pamatujeme od podivných vozítek zaměřených na turisty ve velkých městech. Od roku 2015 však spadá pod čínský Ninebot, do kterého ve velkém investoval také známý technologický gigant Xiaomi.

Ninebot má v českých obchodech poměrně velké zastoupení a nabízí jak dostupné modely pro děti i dospělé, tak i koloběžky pro náročnější. Aktuálním top modelem je Ninebot Max G30, který stále pracuje v mezích rozumné výbavy, ovšem s několika nadstandardními prvky. Prodává se za cenu okolo 20 tisíc korun.

Ačkoliv tuto elektrokoloběžku na dálku možná nerozpoznáte od jakékoliv běžnější z produkce Xiaomi nebo jiných výrobců (v Číně je naprosto normální, že jedna fabrika montuje prakticky to samé pro více značek), v praxi je to automobilistickým termínem takové SUV mezi mainstreamovými koloběžkami. Je bytelnější, těžší a má nejvyšší dojezd. Tedy prakticky ideální stroj pro ty, kteří už chtějí od koloběžky vhodného společníka i na delší výlety.

Proti tomu postavíme model Eco Vehicle Viper, což je naopak česká značka od nadšenců, kteří si koloběžky nechávají sestavovat na zakázku v zahraničí a pak je dále ještě před odesláním k zákazníkům ladí. Viper je základní model loňské nabídky a k dispozici byl za 22 tisíc korun, momentálně jej prodejce uvádí jako vyprodaný a připravuje novou generaci.

Viper je co se elektrokoloběžek týče v podstatě dostupnější sporťák. Má silnější motor (byť stále v mezích zákona), nadstandardní prvky jako přední a zadní tlumiče, široká řidítka, kotoučové brzdy, větší míru uživatelského nastavení a indikátorů, lepší pneumatiky. Na druhou stranu je to ještě větší a těžší koloběžka než zmíněný ninebot a také nemáte možnost koloběžku vybírat z vícero obchodů, které se mohou předhánět ve slevách.

Jak se na nich jezdí?

Ninebot vychází z toho, co znáte ze sdílených koloběžek typu Lime. Svými rozměry je vodný pro různé hmotnostní (do 100 kg) i rozměrové kategorie jezdců, ovšem co do pohodlí je to spíše solidní základ. Tlumení nárazů v jeho případě zajišťují pouze desetipalcové bezdušové pneumatiky a dál už jen vaše kolena. Je to pozitivní změna oproti menším osmipalcovým kolům u modelů Xiaomi nebo plných (bezvzduchových) u těch sdílených, ale stále je co zlepšovat. Nášlapná plocha je dostatečně dlouhá, ovšem spíše užší.

Vzhledem ke kompaktnějším rozměrům má ninebot úzká řidítka, takže se mohou rozkmitat, pokud je nedržíte pevně. Pokoušet se řídit jednou rukou důrazně nedoporučujeme.

Stejně jako sdílené modely, i na Ninebotu Max G30 zrychlujete palcem tisknoucím páčku, což je ze subjektivního hlediska spíše méně pohodlná metoda, ze které bez zkušeného využívání tempomatu (ten naštěstí ninebot má) může po nějaké době bolet ruka. Dále máte k dispozici jednu páku brzdy pro přední bubnovou brzdu, koloběžka si ještě vypomáhá zadní elektronickou brzdou. U ní lze nastavit intenzitu a velkou výhodou je fakt, že se tím může rekuperací pomalu dobíjet baterie.

Ninebot Max G30 má 350W motor, který je celkem tichý a za jízdy slyšíte jen charakteristický vyšší tón elektrického pohonu. Jeho rychlost je omezena na zákonem povolených 25 km/h. Skrytou výhodou je fakt, že je umístěn v zadním kole, což koloběžce dodává lepší vlastnosti například při jízdě do kopce. U koloběžek s předním náhonem se může stát, že se vám při prudším stoupání začne kolo protáčet.

Ačkoliv se na Eco Vehicle Viperu také naučíte jezdit rychle, je to odlišný zážitek, který má blíž k motorce. Viper uveze jezdce až do hmotnosti

140 kg a je zde k dispozici i širší nášlapná plocha. Při jízdě díky předním a zadním tlumičům poskytuje lepší komfort, jelikož různé nerovnosti na silnici či stezce nejsou pro koloběžku zdaleka takový problém. Troufáme si tvrdit, že koloběžkasnese lehký offroad na nějaké lesní či polní stezce díky kombinaci tlumičů a větších kol.



Řidítka jsou znatelně širší, lépe se drží a koloběžka je stabilnější. Řídit jednou rukou však ani v tomto případě není moc dobrý nápad. Pneumatiky tohoto modelu jsou taktéž desetipalcové bezdušového typu.

Viper má stejně jako ostatní modely pro pokročilé jezdce řešené zrychlení přes páčku ovládanou ukazováčkem, což je na delší jízdy pohodlnější řešení. Rovněž si lze zapnout i tempomat. K dispozici jsou dvě páky pro kotoučové brzdy na předním i zadním kole, oproti ninebotu ovšem chybí elektronická brzda s rekuperací.

Co se výkonu týče, je na tom Eco Vehicle Viper výrazně lépe díky 600W motoru. To je stále zákonem dovolená hodnota pro provoz na veřejných komunikacích, koloběžka je například i s těžšími jezdci jistější při šplhání do kopců. Disponuje režimem s omezením výkonu, aby splňovala maximální dovolenou rychlost 25 km/h, při jízdě na soukromém pozemku ji lze přepnout do plného výkonu, kdy dovede jet rychlostí až 45 km/h. Motor je taktéž umístěn v zadním kole a oproti ninebotu je při rozjezdu znatelně hlučnější, až během jízdy je srovnatelně tichý.



Dojezd

Silná stránka modelu Ninebot Max G30 je v jeho baterii, která má vysokou kapacitu 15,3 Ah. V kombinaci s méně „žravým“ 350W motorem s pevným omezením rychlosti má papírově definovaný dojezd na 65 kilometrech. Realita tomu v případě, že vážíte spíše méně, skutečně není daleko. S lehčím jezdcem vážícím okolo 65 kilogramů koloběžka zvládne s jistotou alespoň 45 až 50 kilometrů a teprve pak ji začne trochu docházet dech. S jezdcem o hmotnosti okolo 90 kilogramů počítejte spíše se 35 až 45 kilometry. V každém případě vždy závisí na náročnosti terénu, stylu jízdy a podobně.

Dobrým dojezdem to nekončí, u tohoto modelu potěší celkem unikátní vlastnost zabudovaného zdroje napájení. Koloběžku tak díky tomu nabíjíte pouze pomocí kabelu, což je výrazně praktičtější řešení. Nabitá je poměrně rychle, už za zhruba šest hodin (z téměř prázdného stavu).

Další výbava zahrnuje standardní skládací mechanismus s pojistkou a háčkem po upevnění sklopeného stojánku tak, aby se koloběžka dala snadno přenášet. Se svými 18 kilogramy to sice nebude na žádnou delší procházku s kolobrndou v ruce, ale silnější jedinci ji celkem bez problémů vynesou do schodů, naloží do auta, přenesou přes mimořádně zabahněný úsek cesty.

Zásady bezpečné jízdy noste helmu

důkladně se obeznamte s ovládáním



dbejte na provoz okolo vás

naučte se efektivně brzdit, abyste neohrozili ostatní ani sami sebe

jezděte rozumně, nezávoďte

řízení pod vlivem alkoholu je trestné



Koloběžka má také jednoduchý zvonek, světlo (přední a zadní) a displej, který ukazuje aktuální rychlost a stav nabití baterie. Pro více informací je k dispozici mobilní aplikace, kde se dozvíte podrobnější informace a najdete pár základních nastavení. Koloběžka je lehce utěsněna proti vniknutí vody (certifikace IPX5).



Eco Vehicle Viper se pyšní ještě větší kapacitou baterie: 21 Ah. Kvůli většímu provoznímu napětí a vyššímu výkonu motoru však baterie ubývá o něco rychleji, byť papírově má psaný prakticky stejný dojezd 60 km. Realita je prakticky srovnatelná s tou od ninebotu. Lehčí jezdec se dostane i na 50 kilometrů a víc, u těžšího počítejte s dojezdem okolo 40 kilometrů. Opět hodně záleží, jak koloběžku při jízdě „trápíte“ kopci, prudkým zrychlováním a podobně.

Nabíjení je řešeno pomocí externího zdroje a je oproti ninebotu celkem pomalé. Koloběžku jsme za dobu používání nikdy nevybili úplně, většinou jsme nabíjeli na 30 až 50 procentech baterie a povětšinou bylo třeba počkat alespoň 6 hodin. Z prázdného stavu by to bylo nepochybně o dost déle. V obou případech se to dá řešit nabíjením přes noc.

Viper taktéž disponuje skládacím mechanismem, kterému sice chybí pojistka (letošní nová generace už ji bude mít), ovšem i tak na nás působí opravdu pevně a nebojíme se, že by se nám omylem složila. Po sklopení se celá přední části včetně kola upevní v jedné pozici tak, aby šla koloběžka přenášet. Stojánek se dá zkrátit a řidítka sklopit, takže se koloběžka v případě potřeby docela znatelně zmenší. Jen nečekejte, že se svými 24 kilogramy bude přenášení pohodové. A to je stále z těch „profesionálních“ koloběžek spíše lehčí model.

Displej nabídne více informací, vedle rychlosti a stavu baterie můžete přepínat mezi ukazateli (celkových a aktuálních) ujetých kilometrů. napětí baterie nebo čas provozu. Lze zde také i vstoupit do servisního menu. Na koloběžce dále najdete (celkem nepříjemně silný) klakson a směrové ukazatele. Koloběžka má přední i zadní světlo. Aplikaci v mobilu však v tomto případě nedostanete.



Tak kterou?

V zásadě je třeba se zamyslet, co od koloběžky s cenou okolo 20 tisíc očekáváte. Chcete něco, čím budete hlavně jezdit po městě a rovinatých cyklostezkách, nebo spíše hbitý stroj, který se nezalekne ani menších kopců? Jste váhová kategorie okolo 60, nebo 90 kilogramů? Chcete koloběžku častěji přenášet v ruce třeba do hromadné dopravy, nebo ji jen občas složíte, aby se vešla do auta?

Pro čistě městské použití bychom sáhli po Ninebotu Max G30. Na zpevněných rovinkách, jako jsou silnice a cyklostezky, poskytne dostatečné pohodli, nechybí mu energie ani při drobném stoupání a 18 kilogramů se v ruce ještě jakž takž dá přenášet. Ninebot seženete ve spoustě obchodů, nebo se dá objednat přímo z Číny ještě levněji, za cenu okolo 14 tisíc, když víte kde hledat.

S touto koloběžkou se nemusíte bát, že byste vyčnívali z davu, jezdí jich po Česku poměrně hodně. Jen je s ní možná pro náročnějšího jezdce trochu nuda, stále je to spíše vozítko, co vás má relativně bezpečně převézt z bodu A do bodu B.

Eco Vehicle Viper má oproti tomu daleko více charakteru. Koloběžka působí sportovním dojmem, a když máte tu možnost, umí celkem slušně uhánět. Nabídne také stabilnější jízdu díky tlumičům, širším řidítkům a více prostoru pro nohy také stabilnější dojem z jízdy. Jezdit na ní je opravdu zábava, byť se její síly může běžný uživatel zkraje trochu zaleknout. Potřebuje také větší péči, kterou byste neměli podceňovat.

Je to koloběžka pro výletníka, který ji vedle cestování po městě využije i na projížďku po lesní cestě, přejíždění mezi vesnicemi a nebude se přitom muset vyhýbat každému kopci. I Eco Vehicle Viper v 600W variantě má svoje limity a těžší jezdci (nad 90 kilogramů) by se měli poohlédnout po jeho silnějších sourozencích.

U nich je však třeba dávat pozor, že už výkonem mohou spadat do kategorie malých motorek. Jak už jsme zmínili, základní viper v nabídce výrobce aktuálně chybí, připravuje se ovšem jeho modernizovaná verze.