Covidu ujeďte na koloběžce. Zastaví ji jen déšť, elektrická má i tempomat

Když se řekne elektrokoloběžka, spousta lidí si asi jako první vybaví modely určené ke sdílenému používání, které jsou zaparkované (či spíše někdy pohozené) na každém druhém rohu ve větším městě. My jsme však nahlédli s modelem Xiaomi Mi Scooter Pro 2 do trochu jiného světa, ve kterém se o koloběžku nemusíte (snad jen mimo rodinu) s nikým dělit a ještě navíc je to užitečný nástroj jak pro drobné projížďky, tak i třeba pravidelné cestování do práce.

Právě onu druhou variantu jsme zvolili jako hlavní náplň našeho testu. V této době má totiž ještě o něco silnější potenciál, a sice proto, že můžete cestu strávit na čerstvém vzduchu namísto v často plné městské hromadné dopravě, kde na nás může číhat třeba i covid. Není to samozřejmě řešení, pokud dojíždíte řekněme dál než dvacet kilometrů nebo je vaše místo zaměstnání či domov v nějakém hodně strmém a táhlém kopci. Jinak je to ovšem poměrně příjemná alternativa k bicyklu, zejména s ohledem na fakt, že do práce nepřijedete zpocení.

Pokud máte o takovou alternativní, ovšem zábavnou formu dopravy skutečně zájem, co všechno tedy obnáší? V první řadě prvotní investici do samotné elektrokoloběžky, která se může pohybovat od zhruba sedmi tisíc korun za ty úplně nejzákladnější modely až po ty „profesionální“ za několik desítek tisíc. Naše vybraná koloběžka Xiaomi Mi Scooter Pro 2 se aktuálně prodává za 15 999 korun, což je takový rozumný kompromis. Ten dává najevo, že to s ježděním myslíte vážně, ale zároveň to je stále cena relativně při zemi oproti mnoha jiným modelům.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 Hmotnost: 14,2 kg

14,2 kg Maximální nosnost: 100 kg

100 kg Dojezd: až 45 km

až 45 km Nejvyšší rychlost: 25 km/h

25 km/h tempomat, tři jízdní režimy, LED osvětlení, stojánek, brzdová světla, skládací konstrukce



Propojení s aplikací Mi Home (Android, iOS)



Doporučená cena: od 15 999 korun s DPH

Dále je třeba si pořídit alespoň základní bezpečnostní výbavu, tedy cyklistickou helmu. Elektrokoloběžka je v mnoha ohledech na stejné úrovni bezpečnosti jako kolo, takže počítejte s tím, že se musíte ochránit před pádem minimálně stejně dobře. Pokud chcete být extra opatrní, pak je na místě i chránič brady, kolen a zápěstí. To jsou totiž ta nejčastější místa, kterými případný pád brzdíte.

Ohledně podobnosti s kolem se na vás vztahují i silniční pravidla, takže se opět připravte na to být stejně tak pozorní na předpisy, jako byste museli být při cyklistice. Některé výkonnější elektrokoloběžky už dokonce podle pokynů ministerstva dopravy měly spadat do kategorie motocyklů. To platí v případě, že výkon motoru přesáhne 1 kW nebo že maximální rychlost je vyšší než 25 km/h.



Výrobci právě jako Xiaomi to mají ohlídané a i když je teoreticky schopný 300W motor koloběžky vyvinout i vyšší rychlost, je softwarově limitována právě na oněch 25 km/h. Tak to koneckonců dělá i spousta dalších výrobců, ovšem nejedná se o pravidlo. Některé koloběžky umí dosáhnout i znatelně vyšší rychlosti, v takovém případě ale riskujete, že se na vás bude nahlížet jako na motocyklistu.

No a pak je také třeba mít z práce či do práce naplánovanou trasu, která ideálně vede po cyklostezce či cyklistickém jízdním pruhu. Na chodník byste totiž s koloběžkou mohli pouze v případě, že nejedete rychleji, než je běžná rychlost chůze (asi 6 km/h). Na běžnou silnici naopak samozřejmě můžete, ale připravte se na jízdu s hodně zvýšenou opatrností a samozřejmě pak také jako účastník silničního provozu dodržujte příslušná pravidla.

Ve špičce předeženete i autobus

My jsme pro dojíždění do práce zvolili trasu mezi pražskou Zbraslaví a Smíchovem, které jsou až na pár specifických míst propojeny právě kombinací cyklostezek a velice málo frekventovaných silnic. Dohromady trasa měří 14,5 kilometru a cesta obvykle trvala okolo 45 minut. A to je celkem slušný výsledek, pokud vezmeme v potaz, že rychlostní silnice ve Strakonické ulici je proslulá zácpami, kde se autobus (nebo auto) ve špičce zdrží klidně i 40 minut. A to je ještě nutné připočíst cestu pěšky na autobus a z autobusu.

Právě cyklostezka je nejideálnějším místem, kde využijete tempomat koloběžky, tedy že vám sama podrží maximální rychlost a vy už jen sledujete cestu a dění okolo vás. I tady je třeba dávat pozor na několik specifik: cyklisty, kteří vás předjíždějí či naopak vy je, a také různé hrboly a praskliny v cestě. Ono se to totiž nezdá, ale i lehké zvlnění povrchu, když to zrovna nečekáte, můžete pořádaně pocítit, obzvláště na takovémto modelu bez nějakého většího odpružení kol. A to jsme ještě alespoň rádi, že má Mi Scooter Pro 2 alespoň klasickou dušovou pneumatiku (průměr 8,5 palce), na plastových kolech, jako mají třeba ty sdílené koloběžky, to je ještě daleko horší.

Problém nastane i v případě, že je část cyklostezky uzavřená a musíte ji objet po nezpevněném „tankodromu“, jako se to právě děje v úseku směrem na Modřany. V takovém případě počítejte jednak s tím, že si koloběžku řádně ušpiníte od bláta, a to i když ji jen povedete. Pokud je náhodou sucho a bláto uschne, jde i takový úsek projet, ovšem určitě ne plnou rychlostí, cítíte pod nohama každý kamínek. Jednou nám koloběžka dokonce v tomto úseku sama úplně odmítala jet a museli jsme ji restartovat, aby se zase rozjela. Měkký povrch jí zkrátka moc nesvědčí.



Slabinou elektrokoloběžky jsou také dlažební kostky, zejména ty větší. Ty menší vás sice pořádně naklepou, ale dá se to na menší vzdálenost vydržet, kdežto pokud najdete úsek s většími, je lepší koloběžku vést.

No a nakonec je třeba brát ohled i na počasí. V dešti totiž rozhodně nedoporučujeme jezdit, kluzké povrchy vás mohou celkem snadno dostat do smyku. Ani po dešti to tedy není moc ideální a pokud je nutné na cestu za mokra vyrazit, je třeba snížit rychlost. Mi Scooter Pro 2 je alespoň utěsněn podle certifikace IP 54, neměl by mu tedy vadit prach a vlhkost, do hlubších louží bychom s ním ale určitě nevjížděli, motor je totiž uložený přímo v předním kole.



Skladný a praktický

Na samotné elektrokoloběžce od Xiaomi jsme do práce a z práce plus na pár výletů po okolí najezdili asi 200 kilometrů a musíme uznat, že je to opravdová zábava. Naučit se na koloběžce správně stát, přidávat či ubírat rychlost, brzdit a skládat koloběžku pro přenášení je záležitost pár desítek minut. Pak už to jde prakticky jako po másle a využíváte spíše to, co znáte z ježdění na kole.



Jak už jsme zmínili, koloběžka má 300W motor a baterii s kapacitou 12,8 Ah. Výrobce udává, že by měla ujet až 45 kilometrů, ovšem reálně dojezd závisí na tom, jaký využíváte jízdní režim, zda je cesta celkově spíše do kopce či z kopce a také na vaší hmotnosti. Jízdní režimy jsou tři: pěší (do 5 km/h), standardní (do 20 km/h) a sportovní (do 25 km/h). Hádáme, že si většina uživatelů zvolí ten poslední a už jej nikdy nevypne, stejně jako my.

V něm ovšem dojezd 45 km bude možný leda s častou pomocí svažujících se cest. Nám v praxi koloběžka vydržela na cestu do práce a z práce prakticky nadoraz – tedy asi 30 kilometrů. I to je ale slušný výsledek, a tento model dokonce disponuje i rekuperací energie, takže při jízdě z kopce či brzdění dokonce sama (pomalu) dobíjí baterii.

S nízkým stavem baterie ovšem přichází i nevýhoda nižšího výkonu, takže třeba kopeček, který jste na 80 % kapacity baterie neměli problém vyjet, najednou koloběžka na 25 % šplhá skoro krokem.

Samotné nabíjení baterie je poměrně na dlouho, trvá asi 6 až 8 hodin s přibaleným adaptérem, ovšem my jsme se snažili koloběžku nabíjet prakticky kdykoliv to bylo možné: přes den v práci, doma odpoledne či přes noc. Tak jako jsme zvyklí to dělat s mobilem. Vyšší výkon za to zkrátka stojí.



Koloběžku lze také samozřejmě vzít do rukou, i když se svými 14 kilogramy se docela pronese, obzvláště když se s ní v jedné ruce snažíte prodrat přes kancelářský turniket. Každopádně je to i tak hodně praktické, se složenou koloběžkou si můžete třeba na hůře dostupné místo popojet hromadnou dopravou či ji přenést přes nějaký opravdu záludný úsek cesty (široké louže, bláto, hrboly apod.). V kanceláři ji pak zase schováte klidně i pod stůl, doma zase do komory.



Koloběžku dále propojíte s oficiální aplikací Mi Home, kde můžete sledovat právě třeba ujetou vzdálenost, rychlost a další. Hodí se také k nastavení tempomatu či změně jízdního režimu, i když to se dá nastavit také na integrovaném displeji koloběžky. Na něm samotném vidíte také při jízdě aktuální rychlost, stav nabití baterie a jízdní režim. Koloběžka disponuje i svítilnou pro jízdu v noci a odrazkami vpředu, vzadu a po stranách.

Vzhledem k pravidelným slevovým akcím Xiaomi, které známe zejména od mobilů a dalších domácích spotřebičů, je možné, že koloběžku seženete i levněji, než za doporučených 16 tisíc. V podobné cenové kategorii se pohybují samozřejmě i modely jiných značek. Některý z nich si prohlédneme zase příště.