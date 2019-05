Francouzi by chtěli Jaguar s Land Roverem, Indové prodej odmítají

„Obvykle nekomentujeme spekulace, které se objevují v médiích. V tomto případě však potvrzujeme, že se tyto dohady nezakládají na pravdě,“ oznámila společnost Tata Motors, majitel automobilky Jaguar Land Rover. Faktem nicméně je, že britské duo čelí ekonomickým těžkostem a Francouzi mají naopak po úspěšné akvizici Opelu hlad po další expanzi, která by jim pomohla zvýšit odbyt a rozložit náklady na vývoj.

Podle neoficiálních informací již existuje analýza možností propojení PSA a Jaguar Land Roveru. Toto spojení z určitých úhlů dává smysl, britská společnost totiž oznámila úsporný program a kromě nutnosti amortizovat investice do nových motorů a elektrifikace svých aut očekává zhoršení ekonomických výsledků v důsledku chystaného brexitu.

Přitom už loni se britská firma po mnoha úspěšných letech dostala do ztráty, proto po loňském snížení počtu zaměstnanců o 1 500 letos v lednu potvrdila redukci o dalších 4 500 pracovníků, převážně na kancelářských pozicích.

Francouzi naopak po úspěšném pohlcení Opelu potřebují stabilizovat svoji pozici. Jaguar Land Rover je sice s celkovým odbytem obou značek okolo 600 tisíc kusů ročně relativně malá automobilka, má však dobře zaběhnuté zastoupení v Americe i v Číně a potenciál mnohem vyšších prodejních marží než u produkce PSA.

Pro PSA to dává smysl

Pro francouzskou skupinu je jistě velmi atraktivním také technologické portfolio britské automobilky, kterou vlastní indický koncern Tata. Britové disponují moderní řadou benzinových a naftových motorů Ingenium, které z objemu 2,0 litru dávají výkon 110 až 221 kW a mohou být spojeny s mikrohybridním systémem. Letos se do prodeje dostane také zbrusu nový řadový třílitr.

Naproti tomu u francouzských značek PSA je u benzinových motorů maximem objem 1,6 litru a jejich nejsilnější dvoulitrový diesel má 133 kW. Silnější motory používá jen Opel a PSA za ně musí platit licenční poplatky koncernu GM, který je vyvinul ještě v době, kdy vlastnil německou značku.

Land Rover má také bohaté zkušenosti se systémy pohonu všech kol; to je oblast, kde se PSA dlouhodobě nedaří a téměř již tradičně se ji vyhýbá. Land Rover přitom používá hned dvě technicky rozdílná řešení pro auta s příčným uložením motoru a tři další pro podélně orientovanou hnací soustavu.

Britská skupina si také zakládá na moderních funkcích konektivity a unikátních řešeních, které nekonvenčním způsobem využívají možnosti senzorů, kamer a displejů. V nabídce má speciality jako třeba měření hloubky vody při brodění, projekci prostoru pod přídí vozu na centrální displej nebo digitální zpětné zrcátko.

PSA se navíc navzdory desetiletému úsilí nedaří etablovat svoji prémiovou značku DS jinde než na domácím trhu a v Číně. Nejen zkušenosti, ale případně i technika Jaguaru a Land Roveru – nebo alespoň některé zajímavé detaily – by mohly pomoct zvýšit odbyt této divize.

Jaguar a Land Rover by získaly více možností

Britské duo zatím není v existenčním ohrožení. Na pohled se naopak zdá být všechno v pořádku: prodeje Jaguaru rostou, Land Rover se po loňském poklesu může těšit na impuls, který vyvolá nová generace Range Roveru Evoque – nejprodávanějšího modelu skupiny. S elektromobilem I-Pace se Jaguar dobře uvedl na trh a zachytil nejdůležitější trend dneška včas.

Sdílení nákladů na budoucí vývoj elektrických pohonů s někým dalším by ale jistě přišlo vhod. Navíc si ani jedna z britských značek nemůže dovolit přijít na trh s cenově dostupným modelem. Minimem je v současnosti kategorie kompaktních SUV, kde mají Land Rover s Jaguarem hned tři zástupce – Discovery Sport s cenou do 940 170 Kč, E-Pace, který stojí od 952 270 Kč, a Range Rover Evoque startující nad milionem korun. Bez přístupu k opravdu masově vyráběné platformě je pro tyto automobilky nemyslitelné, že by někdy mohly přijít s něčím levnějším.

Agentura Bloomberg navíc už v březnu informovala o tom, že pro Tata Motors, indického majitele Jaguar Land Rover, je případný prodej jednou ze zvažovaných variant, jak naložit s budoucností této divize – se zbytkem indické automobilky nijak výrazně provázané. To je výhodou pro případný prodej, odkázanost na vlastní technické prostředky však současně svazuje britské automobilce ruce možná i víc než hrozba brexitu.

Mnoho alternativních partnerů nezbývá

PSA podle neoficiálních informací diskutuje o partnerství i se skupinou Fiat Chrysler Automobiles a opakovaně se zmiňuje možnost partnerství s GM. Poté, co se nedávno na spolupráci dohodly Volkswagen a Ford, pro PSA další dostupní partneři nezbývají. BMW kooperuje s Toyotou a nově i Daimlerem, který má zároveň společné technologie s aliancí Renault-Nissan-Mitsubishi.

Globální automobilové hřiště je tedy poměrně jednoznačně vykolíkované. A Jaguar Land Rover má v této strategické hře jednu z nejslabších pozic. Představa, že PSA a britské duo budou společně silnější než samostatně, v celkovém kontextu tedy nevypadá tak moc přitažená za vlasy.