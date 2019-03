Námluvy Francouzů s Italy: Peugeot hledá průvodce Amerikou

Zázrak, který dokázal udělat během dvou let Carlos Tavares s francouzským koncernem PSA, je ohromující a dodnes ho pořádně nikdo nerozklíčoval. Z nemocného prodělávajícího kolosu vyrábějícího peugeoty a citroëny udělal portugalský manažer během pár let doslova mávnutím ruky (která hlavně bez sentimentu škrtala) prosperující firmu, která si ještě navrch přikoupila od GM značku Opel. Na pozadí probíhajícího autosalonu v Ženevě se teď mluví o námluvách Francouzů s Italoameričany FCA (Fiat-Chrysler).



Carlos Tavares, šéf automobilky PSA

„Před pěti lety jsme byli na pokraji bankrotu, tuto fázi jsme překonali. Důležité pro nás je mít firmu, která je schopna financovat svou budoucnost a nezáleží na tom, jak je velká,“ prohlásil Carlos Tavares a dodal, že chce jít dál cestou vysoké ziskovosti: „Vyděláme víc s menšími náklady, pak uvidíme, jaké příležitosti se naskytnou.“ PSA Group loni dosáhl rekordního zisku a tržeb. Firma oznámila, že její čistý zisk za loňský rok se zvýšil oproti roku 2017 o 40 procent na 3,295 miliardy eur (84,5 miliardy korun) a tržby stouply o 19 procent na 74 miliard eur (1,9 bilionu korun). Odbyt značek Opel a Vauxhall v loňském roce dosáhl 1,04 milionu vozů. Prodej francouzských značek skupiny, tedy Peugeotu, Citroënu a DS, klesl o 12 procent na 2,84 milionu vozů.

Carlos Tavares tak na autosalonu nepřímo potvrdil, že se rozhlíží po dalších partnerech ke spolupráci. Kromě dominantní Evropy, kde PSA prodá 80 procent produkce, je automobilka silná také v Asii. Podle strategického plánu „Push to Pass“, se kterým Tavares úspěšně obrodil PSA a dnes pracuje na ozdravení Opelu, je teď další prioritou růst na mimoevropských trzích. PSA chce vrátit Opel na ruský trh a uvést značku Citroën na indický trh. Podle Bloombergu se Tavares dnes hlavně rozhlíží po někom, kdo by mu pomohl s expanzí mimo Evropu, hlavním úkolem je dnes už napevno ohlášený návrat do USA. Mimoevropské trhy mají časem tvořit až polovinu prodejů PSA.

Peugeot se do Ameriky vrací po 28 letech. Opelichaným kabrioletem jezdil po Los Angeles už poručík Columbo, ovšem poslední auto značka ve Spojených státech prodala v roce 1991. Po opuštění severoamerických trhů si PSA drželo v Detroitu dlouhé roky kancelář. Měla prý za úkol sledovat vývoj severoamerických emisních a bezpečnostních standardů a udržovat kontakty s domácími automobilkami.

Peugeot se do Ameriky vrací po 28 letech. Poslední auto tam tato francouzská značka prodala v roce 1991. Jedním z posledních nabízených peugeotů v USA byl model 505.

Ve chvíli, kdy se v roce 2016 poprvé začalo mluvit o návratu francouzského koncernu do USA, to renomovaný americký magazín Road and Track okomentoval ironicky tím, že kancelář PSA v roce 2013 zavřelo poté, co někoho napadlo, že se pro tyto účely dá použít internet. Na Spojené státy, vedle Číny nejdůležitější světový trh s osobními vozy, si brousí zuby celá řada automobilek včetně české Škodovky.

Průvodce Amerikou

A právě s tím by mohlo Francouzům pomoci FCA, které je dnes prezentováno jako příklad úspěšného spojení evropské a americké firemní kultury - fanfaronského Fiatu s hřmotným Chryslerem. Mike Manley, který vedení FCA převzal loni po náhle zesnulém Sergiu Marchionnem, připouští, že by se v budoucnu mohla automobilka spojit s jiným výrobcem. Podmínkou je, aby taková operace prospěla obchodu a nepoškodila firmu. „Sami máme velmi jistou budoucnost, ovšem pokud se naskytnou příležitosti pro posílení, zvážím je,“ odpověděl Manley. Mantra Sergia Marchionneho: „Jedinou cestou k přežití bude pro firmy vyrábět více než 5,5 milionu vozů ročně,“ je zpátky.



Základnou PSA v Severní Americe má být Atlanta, značka už má vytipované klíčové státy, na které se chce zaměřit, a už vstoupila do start-upu nabízejícího sdílení aut v Los Angeles.

Projekt ovšem dostává trhliny kvůli clům, kterými Donald Trump bojuje za americké automobilky. Plán PSA totiž nepočítá s výrobou peugeotů na místě, ale s dovozem vozů z Evropy nebo Číny. Clům by se Tavares právě partnerstvím s FCA vyhnul, protože by se případní spojenci mohli dohodnout na využití výrobních kapacit Chrysleru v Americe.

FCA a PSA jsou dlouholetými partnery, kteří sdílejí užitkové modely (Fiat Ducato, Peugeot Boxer a Citroën Jumper), automobilky oznámily další prodloužení spolupráce do roku 2023 v půlce letošního února. Právě v únoru letošního roku zažila Evropa diplomatickou roztržku mezi Římem a Paříží, která vyústila v odvolání francouzského velvyslance. Incident, který neměl obdoby od roku 1940, kdy Benito Mussolini vyhlásil válku Francii, se ovšem autoprůmyslu nedotkl, o peníze jde totiž až v první řadě, ať si prezident Macron s vicepremiérem Di Maiem třeba vyškrábou oči.

Tavares se podle Bloombergu měl setkat s několika konzultanty, aby zhodnotili případné možnosti vytvoření aliance nebo dokonce fúze. Vše má být ovšem v počáteční fázi a projekt zatím nemá pevné obrysy. Hypotéz je více, kromě FCA se má mluvit i o GM. Pikantní na tom je, že právě od General Motors francouzská automobilka před dvěma roky koupila značku Opel, čímž se americký mamut fakticky stáhl z Evropy. PSA pak nasadilo Opelu ozdravnou kúru, v rámci které se snaží co nejrychleji zbavit techniky (platformy, motory, technologie) sdílené s modely GM, za které musí Američanům platit. Mimo jiné se kvůli tomu kompletně předělával projekt nového Opelu Corsa, který se se zpožděním představí letos. Podle analytiků by mohla být ve hře také automobilka Jaguar Land Rover, která má v USA skvělé jméno a mohutně investuje do elektromobility. Vlastník britských značek, indická Tata, ovšem spekulace rezolutně odmítla. Italský magazín Quattroruote ještě připomíná, že loni Tavares v jednom z rozhovorů jako možného partnera zmínil kromě FCA také Ford.