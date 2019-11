Automobilky FCA a PSA mají všechny předpoklady pro ideální manželství

„Mé zkušenosti by byly dobré pro kteroukoliv automobilku,“ řekl si Tavares tehdy o nabídky. Teď jich bude řídit patnáct. Tolik značek se propojí fúzí koncernů FCA a PSA. Carlos Tavares tak ještě posílí své postavení, stane se vládcem globálního koncernu a potvrdí, že je možná jedním z nejschopnějších manažerů v autoprůmyslu dneška.

„Dochází tak k naplnění snu bývalého generálního ředitele FCA Sergia Marchionneho, který před rokem náhle zemřel, připomíná magazín Autoweek. Jenže i když to tak nevypadá. Tentokrát podle informací ze zákulisí nehledal nevěstu opelichaný italsko-americký playboy, ale naopak by ráda ženicha rozkvétající francouzská kráska.

FCA značky: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati, prodává díly a služby pod značkou Mopar a působí v oblasti komponentů a výrobních systémů pod značkami Comau a Teksid

počet továren: 102

počet zaměstnanců: 199 tisíc

obrat 2018: 110 miliard eur

prodaných aut 2018: 4,8 milionu PSA značky: Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Opel, Vauxhall, prostřednictvím značky Free2Move poskytuje různorodou nabídku služeb konektivity a mobility.

počet továren: 45

počet zaměstnanců: 211 tisíc (68.tisíc ve Francii)

obrat 2018: 74 miliard eur

prodaných aut 2018: 3,9 milionu (90 % v Evropě)

Carlos Tavares už začátkem letoška naznačoval, že se rozhlíží po dalších partnerech ke spolupráci. Kromě dominantní Evropy, kde PSA prodá 80 procent produkce, je automobilka silná také v Asii.

Podle strategického plánu „Push to Pass“, se kterým Tavares firmu úspěšně obrodil a dnes pracuje na ozdravení Opelu, je teď další prioritou růst na mimoevropských trzích. PSA chce vrátit Opel do Ruska a uvést značku Citroën na indický trh.

Tavares ale hlavně hledal někoho, kdo by mu pomohl s hlavním úkolem - návratem do USA. Mimoevropské trhy mají časem tvořit až polovinu prodejů PSA. Už tehdy se mluvilo o tom, že byl Tavares na námluvách v Amsterdamu, kde má FCA sídlo.

Italsko-americký koncern je prezentován jako příklad úspěšného spojení evropské a americké firemní kultury - fanfarónského Fiatu s hřmotným Chryslerem. FCA a PSA jsou navíc dlouholetými partnery, kteří sdílejí užitkové modely (Fiat Ducato, Peugeot Boxer a Citroën Jumper), automobilky oznámily další prodloužení této spolupráce do roku 2023 v půlce letošního února, teď se tedy spolupráce prohloubí a bude to napořád.

Po aféře s neúspěšnými námluvami před půl rokem s Renaultem vzalo vše rychlý spád, oznámení o tom, že se dozorčí rady automobilek FCA a PSA dohodly na fúzi, je jak blesk z čistého nebe.

Naplní se tak mantra Sergia Marchionneho: „Jedinou cestou k přežití bude pro firmy vyrábět více než 5,5 milionu vozů ročně,“ řekl kdysi a v nadcházejících sezonách, které budou velmi náročné kvůli obrovským změnám v autoprůmyslu (emise, elektromobilita) a politice (brexit, Trumpova cla...), budou potřeba spojené síly a pevný základ klíčové.

„Bylo jasné, že FCA bude pokračovat v hledání partnera, s jehož pomocí dokáže lépe čelit poklesu prodeje a nedostatku prostředků na obrovské investice do vývoje elektricky poháněných a autonomních vozidel. Z nabízejících se možností se dohoda mezi PSA a FCA zdá být nejlogičtější a nejperspektivnější, byť ne bezproblémová,“ uvádí magazín Autoweek.

Spojením může FCA získat přístup k moderním platformám společnosti PSA, což by jí pomohlo splnit nové emisní limity a elektrifikovat své modely. PSA Group zas může využít obchodního zázemí Chrysleru v zámoří. Ten může také nabídnout zkušenosti s vývojem systémů autonomního řízení, na kterém spolupracuje s Googlem (divize Waymo).

„Tavares v Opelu dosáhl zisk tím, že v Německu omezil výdaje na vývoj a konsolidoval aktivity PSA ve Francii. Podobný krok, a to v mnohem větším rozsahu, by bylo potřeba uskutečnit s Fiatem, nicméně je jisté, že v Itálii podobná opatření narazí na tvrdý odpor. Čeká ho i řešení kritické situace prémiových značek Alfa Romeo a Maserati,“ upozorňuje Autoweek.

„Spojení s PSA otevře pro FCA přístup k modulární víceenergetické platformě CMP francouzské skupiny PSA, která umožňuje aplikaci nejen spalovacích motorů, ale i hybridního nebo plně elektrického pohonu,“ vysvětluje Autoweek.

PSA aktuálně rozjíždí výrobu technicky spřízněných modelů Peugeot 208 a Opel Corsa, které razí novou filozofii: konvenčně stavěné auto umožňuje zastavět do flexibilní platformy EMP 2 klasický spalovací motor nebo elektrický pohon. Už se dokonce objevují spekulace, že by se k nim mohlo přidat trojče v podobě nového Fiatu Punto, zástupce této kategorie italské automobilce aktuálně citelně chybí.

Na vývoji platformy CMP se podílela i automobilka Dongfeng, která je jedním z hlavních akcionářů PSA. Čínská značka v roce 2014 svým kapitálovým vstupem pomáhala francouzský koncern zachránit. Dongfeng Motor v PSA vlastní 12,2 % akcií a 19,5 % hlasovacích práv. „Objevují se úvahy, že by Dongfeng mohl svůj podíl prodat, aby se předešlo problémům s americkými regulačními orgány vzhledem k americko-čínské obchodní válce. Na druhou stranu ale může být čínská automobilka největším vítězem plánované fúze a posílit své postavení,“ uvádí Autoweek.

Úspora peněz

Spojením dvou koncernů má vzniknout čtvrtý největší výrobce aut na světě (po VW, alianci Renault-Nissan-Mitsubishi a Toyotě a před GM) s hodnotou zhruba 50 miliard dolarů(1,1 bilionu korun). Firmy se dohodly, že budou usilovat o úplné sloučení formou fúze rovných, akcionáři obou podniků budou v nově vytvořené společnosti vlastnit po 50 procentech.

Ve společném prohlášení automobilky uvedly, že sloučená firma bude schopna sdílet náklady na vývoj elektrických a autonomních vozů a sdílet automobilovou technologii, díky čemuž ušetří peníze. Spojením by obě společnosti měly ročně uspořit 3,7 miliardy eur (94,4 miliardy korun), aniž by musely zavírat továrny. Roční tržby sloučeného podniku by měly dosáhnout 170 miliard eur, prodej aut by se měl pohybovat kolem 8,7 milionu ročně. Při svém vzniku by měly být marže nového subjektu jedny z největších na trzích, kde působí, zejména díky významu FCA v Severní a Latinské Americe a skupiny PSA v Evropě.

Sloučená skupina bude mít sídlo v Nizozemsku. Předsedou správní rady se stane John Elkann z FCA a Carlos Tavares bude generálním ředitelem celé skupiny. S akciemi sloučené firmy se má obchodovat na burzách v Paříži, Miláně a New Yorku.

Automobilky zdůraznily, že nepočítají s uzavíráním jakýchkoliv výrobních podniků. Šéf FCA Mike Manley to zdůraznil ve svém dopise, který adresoval zaměstnancům skupiny a kde zdůraznil, že je téměř deset let pojí s Tavaresem přátelství. Italský magazín Quattroruote uvádí, že fúzi podporuje i to, že vztahy mezi rodinami Peugeotů (jeden ze tří největších podílníků PSA) a Agnelliů (vlastní 29,2 % akcií ve FCA a v PSA-FCA má mít 14,5 %) jsou dlouhodobě skvělé.

„Jsem potěšen příležitostí spolupracovat s Carlosem a jeho týmem na této fúzi, která bude pro naše odvětví velmi důležitá. Se skupinou PSA již dlouhodobě úspěšně spolupracujeme a jsem přesvědčen, že spolu s našimi skvělými týmy můžeme vytvořit klíčový subjekt globální mobility na světové úrovni,“ okomentoval Mike Manley.