Fiat se chce spojit s Renaultem, vznikla by největší automobilka světa

Fiat uvedl, že padesát procent nového podniku by připadlo akcionářům FCA a padesát procent by vlastnili akcionáři Renaultu.



Na jednání obou automobilek o chystaném spojení upozornily zdroje listu Financial Times (FT). Francouzská firma přijetí nabídky od FCA potvrdila a oznámila, že její dozorčí rada se o ní poradí a následně se k ní písemně vyjádří.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Společnost byla založena v roce 2014 sloučením italské automobilky Fiat a amerického Chrysleru. Cesta ke spojení podniků začala už v roce 2009, kdy Chrysler za asistence americké vlády prošel bankrotovým režimem. Fiat tehdy získal kontrolu nad vedením Chrysleru a pětinový podíl ve firmě, který postupně zvyšoval.

FCA je sedmým největším výrobcem automobilů na světě. Firma v loňském roce zvýšila odbyt o dvě procenta na 4,84 milionu vozů.

Skupina má více než stovku výrobních kapacit ve 40 zemích světa, prodejní zastoupení pak ve 135 zemích světa. Sídla má v Londýně a v Amsterodamu.

Do skupiny patří značky jako Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Ram a Maserati.

Tržby společnosti loni činily 110,4 miliardy eur proti 105,7 miliardy eur v roce 2017. Čistý zisk se zvýšil na 3,6 miliardy z 3,5 miliardy v roce 2017. Ke konci loňského roku společnost zaměstnávala 198 545 lidí.

Největším akcionářem FCA je s podílem 28,98 procenta holding Exor, což je investiční holding rodiny Agnelliů, zakladatelů Fiatu.

Loni FCA oznámila, že prodá divizi na výrobu součástek Magneti Marelli za 6,2 miliardy eur (zhruba 160 miliard Kč) japonské společnosti Calsonic Kansei. Magneti Marelli vlastní jihlavskou společnost Automotive Lighting, která na Vysočině vyrábí světlomety pro přední světové automobilky.

Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat) neboli Italská automobilová továrna v Turíně byla založena 11. července 1899 skupinou investorů, mezi nimiž figuroval i Giovanni Agnelli. Jeho vnuk Gianni Agnelli (v čele firmy 1966-1996) ve druhé polovině minulého století povznesl firmu mezi největší výrobce automobilů na světě. Vznik Chrysleru se datuje do roku 1925, kdy mechanik společnosti General Motors Walter Chrysler založil svou vlastní firmu Chrysler.

„Navrhovaná fúze by dala vzniknout globálnímu výrobci automobilů, který by byl vynikající co do příjmů, objemu, ziskovosti a technologií a byl by prospěšný také pro akcionáře,“ uvedl ve svém oznámení Fiat Chrysler. Mezi oběma společnostmi se prý už jednalo také o určení produktů a regionů pro spolupráci. Ročně by podniky mohly ušetřit pět miliard eur (129 miliard korun). Fiat Chrysler zdůraznil, že spojení by nevedlo k žádnému uzavírání nynějších továren.



Francouzská vláda, která v Renaultu vlastní patnáctiprocentní podíl a je jeho největším akcionářem, vyjádřila s plánovanou fúzí opatrný souhlas. „Samozřejmě se musíme podívat na podmínky, za kterých bude dohoda uzavřena,“ řekla mluvčí vlády Sibeth Ndiayeová a dodala, že pro Evropu jako celek je dobré vytvářet průmyslové giganty.

Italská vláda už avizovala, že bude v chystané alianci FCA - Renault hájit národní zájmy, řekl televizi La7 Claudio Borghi z italské vládní strany Liga. Vláda by si podle ní mohla říci o podíl v chystaném podniku, aby byla ve stejné pozici jako francouzský kabinet. Podíl francouzského státu v Renaultu označil Borghi za anomálii.

Fungování koncernu FCA je dnes prezentováno jako příklad úspěšného spojení evropské a americké firemní kultury - fanfaronského Fiatu s hřmotným Chryslerem. Mike Manley, který vedení FCA převzal loni po náhle zesnulém Sergiu Marchionnem, opakovaně připustil, že by se automobilka mohla spojit s jiným výrobcem.



Předsedou správní rady nového podniku by podle zdrojů agentury Reuters mohl být John Elkann z rodiny Agnelliových, která má pod kontrolou 29% podíl v FCA. Předseda představenstva Renaultu Jean-Dominique Senard by se podle jednoho ze zdrojů stal výkonným ředitelem.



Japonská automobilka Nissan, v níž Renault vlastní podíl 43,4 procenta, by podle současného záměru mohla do jedenáctičlenného představenstva nově zformovaného podniku nominovat svého zástupce. Nissan a Mitsubishi by jako alianční partneři mohli podle FCA díky plánované fúzi těžit z odhadované roční úspory kolem jedné miliardy eur.



Největší na světě

Renault už dlouho tvoří alianci s japonskými automobilkami Nissan a Mitsubishi. V této trojici loni prodaly 10,76 milionu automobilů. Pokud by se k nim přidaly vozy od FCA, bylo by to více než 15 milionů vozů. Tím by výrazně předstihly německou automobilku Volkswagen, která loni prodala 10,83 milionu vozů.



Deset největších automobilek světa V roce 2017 podle počtu vyrobených automobilů Toyota: 10 466 051 Volkswagen: 10 382 334 Hyundai/Kia: 7 218 391 General Motors: 6 856 880 Ford: 6 386 818 Nissan: 5 769 277 Honda: 5 236 842 Fiat: 4 600 847 Renault: 4 153 589 PSA: 3 649 742 zdroj: OICA

V portfoliu FCA jsou mimo jiné značky Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep nebo Maserati. Skupina uvádí, že zaměstnává 199 000 lidí.

Tlak na spolupráci výrobců automobilů zvyšuje potřeba elektrifikace, investic do technologií pro propojená a autonomní vozidla a zpřísnění emisních předpisů.

Akcie obou automobilek na záměr fúze reagovaly prudkým růstem. Akcie Fiatu po zahájení obchodování přidávaly na burze v Miláně až 19 procent, než zisk zmírnily na deset procent. Akcie Renaultu si v Paříži připisovaly až 16 procent, později nárůst zmírnily na 13 procent. Akcie Volkswagenu ve Frankfurtu nad Mohanem pak měly k dobru asi 0,2 procenta, hlavní index DAX vykazoval růst o 0,4 procenta.

Koncern FCA hledá parntera, se kterým by vytvořil společný podnik už deset let. Po nezávazném flirtování s GM, spekulacích o zájmu Korejců a Číňanů se letos naposledy mluvilo o námluvách s druhým z francouzských koncernů PSA (Peugeot + Citroën + Opel). Čtěte více zde