Autofotka týdne: Škoda se chlubí přístrojovkami nového Superbu s Kodiaqem

V Mladé Boleslavi si vzpomněli, že „doba předdotyková“ byla v něčem taky prima. A tak teď vyzdvihuje to, nad čím posledních pár let automobilky ohrnovaly nos: mechanickými ovladači. Předznamenal to loňský koncept Vision 7S, sedmimístný obr totiž displeje přístrojovky doplnil mechanickými „točítky“.