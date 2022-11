Škodovka pro rok 2026 v akci. Hlásí návrat normálních tlačítek

Koncept elektřinou poháněného sedmimístného modelu, jehož uvedení v sériové podobě je naplánované na rok 2026, také ukazuje nový designérský směr mladoboleslavské automobilky.

Protahovanou siluetou připomíná kombík na vysokém podvozku (světlá výška je 24 centimetrů), tváří se drsňácky. Postrádá přívětivý pohled škodovek, má posádce dávat ochranářský pocit, zvát ji do kabiny, která bude v sériové podobě víc variabilní – „empévéčkovitá“ než u vyšňořené studie s architekturou 6 + 1, tedy třech párů dospělých a mezi nimi mimina na trůnu.

Je to obrovité auto, designérům značky nakonec narostlo na víc než pět metrů (přesně 5 016 mm a 3 075 mm rozvoru); tak dlouhé auto nevyrobila Škoda skoro sto let. Chtěla totiž, aby mělo tři řady plnohodnotných míst a ještě k tomu opravdu dost místa pro zavazadla – žádné výmluvy, že bagáž na dovolenou dáte do střešního boxu, který zvyšuje spotřebu (a tudíž zkracuje dojezd). Lukáš Vaněk, designér interiéru, vysvětluje, že se na velkém autě také lépe ukazují principy nového designového stylu, který nově připravovaná vlna aut značky dostane.

Hlavními tématy studie jsou podle Vaňka kromě nového stylistického jazyka hlavně prostor a nové pojetí infotainmentu. To je dílem nově se profilujícího týmu v rámci design studia značky, ve kterém působí Daniel Hájek. Mladý talent tíhl k exteriérovému designu, ale v práci na uživatelském rozhraní, kterým posádka ovládá funkce auta a infotainment, se podle vlastních slov našel. Libuje si v tvorbě graficky a ergonomicky přívětivého prostředí, které řidič na dotykovém tabletu uprostřed přístrojovky ovládá. S úhlopříčkou 14,6" je to největší televize, jaká kdy byla na palubě vozu značky Škoda.

Ten tablet vévodící přístrojovce 7S je dokonce otočný; v základní pozici je na výšku, ve chvíli, kdy auto doplňuje energii u zásuvky, se interiér přenastaví do „relaxanční“ konfigurace. Přední sedadla se odsunou a pootočí šikmo k podélné ose vozu, pedály a volant s přístrojovkou se odsunou a obrazovka se otočí, aby na ní bylo možné sledovat třeba filmy. „Ty se zatím ještě stále točí na šířku,“ usmívá se Hájek, upozorňuje ovšem na to, že se to třeba změní, vždyť tiktokeři, youtubeři a další internetová sebranka, říkající si influenceři, dnes stále častěji točí videa mobilem na výšku.

Sledovat trendy a odhadovat, co se ujme, a k tomu ještě dbát na to, aby splnili požadavky na bezpečnost a funkčnost, je úloha Daniho oddělení, které získává v design studiích stále větší váhu. Vedle oddělení interiéru, exteriéru a barev a materiálů (colour and trim) dnes začínají být týmy infotainmentových návrhářů rovnocenně důležitou složkou. Ve Škodovce je v něm kromě Hájka dalších asi patnáct lidí.

„Stále doháníme svět mobilů a tabletů,“ povzdychne si a vysvětluje, proč mají zařízení stále náskok. „Funkčnost máme stejnou, odezvu taky, obrovským problémem je ale udržet spolehlivost. Je třeba, aby tablet fungoval dlouho, v extrémních podmínkách,“ popisuje. Mobil mění obvyklý uživatel klidně každý rok, maximálně dva, v autě musí takové zařízení fungovat roky, v třeskutých mrazech, horku, kdy se auto smaží na slunci u pláže v Andalusii…

Návrat čudlíků a točítek

Otočný tablet, který už dnes semtam nějaký výrobce doprostřed přístrojovky montuje, je podle designérů Škodovky ještě stále s otazníkem. Chtějí se vyvarovat poruchy a hlavně upozorňují na bezpečnostní rizika, která může znamenat při nehodě – uchycení musí být dostatečně robustní, nesmí překážet nafukujícímu se airbagu a podobně.

Na výšku, nebo na šířku? Podle Hájka se o tom ve Škodovce stále diskutuje, prý zatím o něco lépe vychází orientace pevného tabletu na výšku, ale stále není nic rozhodnuto. Hájek také upozorňuje na celou koncepci a ergonomii ovládání. U tabletů ovládajících úplně všechno neustále hudrujeme nad tím, že si nerozumí s tím, že se řidič musí věnovat řízení. Trefit se rukou poslepu na požadovanou ikonku je často za jízdy dost nebezpečný úkon.

Lukáš Vaněk zdůrazňuje, že novou strategií Škody má být kombinace dotykových a fyzických ovladačů. Některým funkcím tak značka vrátí klasická tlačítka a točítka. „Vše dotykové“, jako je to k zlosti u aktuální Octavie, se tedy stane minulostí.

Mobil jako šém

Oceňovanou drobností škodovek je jakási polička, o kterou si může řidič zapřít ruku, když chce s tabletem pracovat. Výrazně to pomáhá trefit správné místo na displeji. To si škodováci uvědomili – Hájek ukazuje, jak to pojali u 7S, kde si řidič zapře ruku, zápěstí nebo loket o středovou konzolu, která se táhne odpředu dozadu celým interiérem mezi sedadly. Oporu tak má. Rozvržení grafiky na displeji je navíc takové, že spodní část je „ovládací“, horní „sledovací“. Na ikony v řadě u spodní hrany tak dosáhne i řidič s krátkými prsty a rukou opřenou o podložku.

Hájek s Vaňkem při vysvětlování všech vychytávek 7S třímají v rukách telefony. Moderní auta připodobňují ke smartphonům na kolech samy automobilky. 7S tak chytrým telefonem odemknete, ten se pak s autem propojí a nastaví ho podle vašich zvyklostí. Odložíte ho na středový tunel, kde ho drží na místě magnet. A použijete ho k řízení některých funkcí auta, třeba jako dotykovou plošku, se kterou ovládáte infotainment.

Hlavně opatrně

Jak se takové auto za sedmdesát milionů ovládá? Blbě. Je to showcar, socha určená pro pózování, ježdění nemá za úkol. Je to jen na nutné přejezdy.

Na „železe“ Enyaqu – elektrické platformě MEB – jej rozpracovali v ateliérech v Mladé Boleslavi a pak postavili u specializované firmy v Německu, která se na stavby takových unikátů specializuje. Architekturu Enyaqa museli protáhnout a rozšířit, ale třeba základ konstrukce dvojice sklopných sedadel třetí řady pochází z Kodiaqu.

7S má velmi tvrdý pedál brzdy, navíc na něj jako 175centimetrový mrňous špatně dosáhnu (sedačka je stavitelná, ale víc dopředu už posunout nejde), k tomu superstrmé řízení – čtvrtotáčka volantem je plný rejd – a ven vidíte mizerně, konce auta jen tušíte. Žádné prima poježdění to není, vlastně hlavně strach.

Je to celé socha, víc umělecké dílo, auto z něj vytesají konstruktéři svými výpočty, modelacemi, laděním, testováním – to trvá nejdéle. Třeba po konstrukční stránce je auto spočítané a v základních kótách, v nichž se začínají stavět první prototypy, vytvořené za pár měsíců. Ty další roky trvá, než ho naučí jezdit.

Úplně na začátku jsou ale skici designérů, kterým dají zadání plánovači pod dohledem managementu, ekonomů a výzkumníků a předpovídačů trhu. Tvorba 7S byla ovšem přeci jen trochu jiná, volnější. Designérům v ateliérech v Mladé Boleslavi a novém studiu v Bezděčíně trvala něco přes rok, déle než u předchozích konceptů Škody z poslední doby.

Kromě tohoto hlavního kompletního prototypu existuje ještě druhý, vyrobený z modelářské hlíny potažené folií, který nemá interiér. Ten váží čtyři tuny, tento opatrně jezdící model je o tunu lehčí.

Při stavbě využili karbon, hliník, 3D tisk, frézovali z pěny, zcela rovnou podlahu z Enyaqa bez prolisů a výstupků pokryli speciálním materiálem z nadrcených pneumatik…

Magnet clever

…a taky magnetické plochy. Kromě těch, co drží mobil řidiče a spolujezdce, mohou cestující ve druhé a třetí řadě pomocí magnetů přichytit své přístroje k opěradlům sedadel před sebou. Pod středovou konzolou jsou další magnetické plochy, na které lze připevnit třeba stylovou lékárničku. Další magnety drží batohy na zádech opěradel sedadel.

Výplně dveří jsou potažené speciální tkaninou, na kterou se promítají piktogramy. Modré nebo červené světlo kupříkladu zobrazuje změnu teploty klimatizace. Na látku je možné také čmárat virtuální pastelkou.

Lukáš Vaněk upozorňuje na skleněné prvky v interiéru, v rozmáchlém panelu skrytá tlačítka otevírání dveří, ke kterým navede ruku promítaná ikona. Chloubou škodováků je ovšem sedačka pro mimino uchycená na průběžné středové konzoli, kde je nejbezpečnější oblast ve voze. Značka si toto řešení nechala patentovat a teď přemýšlí, jak ho uvést do sériové praxe. Finální vůz samozřejmě dostane do druhé řady klasickou třímístnou lavici, jednou z variant je to, že se sedačka bude uchytávat do sklopeného prostředního opěradla. Samozřejmě pomocí standardizovaných isofixových úponů.

Malý hranatý volant se dvěma nezvykle orientovanými rameny (nahoru-dolů) zaujme a nezaclání ve výhledu na malý displej zobrazující provozní údaje. Vaněk ovšem říká, že dokud nebudou škodovky spoléhat hlavně na autonomní řízení, budou dostávat volant kulatý (nejvýš dole sploštělý), to se osvědčuje nejvíc z hlediska pohodlného a bezpečného ovládání.