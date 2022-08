Nová tvář, nový znak, nové auto: Škoda odstartuje novou éru

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Koncepční vozy Škoda Auto v minulosti ukazovaly a stále ukazují evoluci designového jazyka značky a často bývají známkou nového začátku. Studie Vision S před lety například naplno odstartovala SUV ofenzívu značky, koncept Vision E naznačil plány v oblasti eMobility. A teď je tu nová studie Vision 7S, která je opět poslem významných změn,“ uvádí mladoboleslavská automobilka na své online komunikační platformě Storyboard.

Nový designový jazyk má podle automobilky rozvíjet hodnoty značky, jako je robustní vzhled, funkčnost a autentičnost. Nová studie má být mohutné SUV s výrazně tvarovanou přídí a světlomety ve tvaru písmene „T“. Výrazně širší a plošší přední maska je uzavřená a tmavá. Světlomety jsou posunuty více k bokům vozu a jsou uspořádány ve dvou řadách nad sebou. Nad nimi se nachází ostře řezaný pás denního svícení, který zasahuje až ke hranám výrazně rozšířených blatníků.

Rozostřená fotografie, kterou Škoda Auto oznámila uvedení nového designového jazyka značky.

Výrazně tvarovaná přední kapota rozvíjí tvarosloví dnešních velkých škodovek. Robustní nárazník člení sedm vertikálně uspořádaných otvorů pro přívod vzduchu, z nichž prostřední je zvýrazněn oranžovým segmentem.

Silueta je definovaná linií střechy, která se směrem k zádi mírně svažuje.

První uveřejněná skica interiéru studie Vision 7S ukázala minimalisticky laděný interiér až pro sedm lidí. Široká palubní deska, která zasahuje až ke dveřím, zdůrazňuje šířku kabiny. Uprostřed palubní desky zaujme velký volně stojící tablet multimediálního systému, který je poprvé ve voze značky Škoda orientován vertikálně.

Volant s vertikálními paprsky a zploštělou horní a spodní částí má zajistit nerušený výhled na přístrojovou desku před řidičem. Pod centrální obrazovkou se nachází středová konzola se třemi velkými otočnými ovladači s haptickou odezvou. Spolu se dvěma velkými tlačítky umístěnými pod nimi a rolovacím kolečkem tvoří dotykový ovládací panel. Interiér také obsahuje řadu chytrých, v podání Škody „Simply Clever“, prvků; novinkou je zabudovaná dětská sedačka nebo integrované batohy.

Škoda Vision 7S

Nová éra

Škoda chce podle nedávného vyjádření člena představenstva Martina Jahna urychlit zavádění elektrifikovaných modelů na trh. Takovou změnu podle Jahna Škoda během 30leté éry svého fungování pod křídly koncernu Volkswagen ještě nezažila, řekl pro Lidovky.cz.

Do roku 2026 by chtěla uvést tři nové elektromobily. Jedním z nich má být právě Vision 7S. Další dva vozy mají být cenově pod nyní prodávaným modelem Enyaq. Jeden z modelů má pracovní jméno Elroq.

Škoda v loňském roce představila svou strategii, své vize a cíle do roku 2030 pod názvem Next Level. „Nyní ukážeme, jak tuto strategii budeme realizovat. V rámci Next Level jsme říkali, že chceme dosáhnout další úrovně, že chceme být pětkou na evropském trhu, že chceme mít nové elektrické modely. Ale neříkali jsme, jaké modely to budou, jaký budou mít design a na jaké zákazníky se bude Škoda zaměřovat. A to ukážeme nyní,“ vysvětlil Jahn.

Automobilka v prvním pololetí dodala zákazníkům celosvětově 360 559 vozů, což je o 30 procent méně než před rokem. Pokles prodeje v Evropě částečně kompenzoval růst v Indii. Zvýšil se zejména prodej bateriového modelu Enyaq iV.