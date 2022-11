Brzy po roce 2030 v Česku převládnou v prodejích elektroauta, tuší Škoda

Od ledna do konce října se v Česku zvýšil prodej elektromobilů o 19 procent na 3 100 nových vozů, což jsou zhruba dvě procenta trhu. Proti loňsku to znamená zvýšení podílu o 0,7 procentního bodu. Česko však stále zaostává za Evropskou unií, kde je podíl elektromobilů na prodejích okolo 12 procent. Podíl elektromobilů na prodejích Škody v Evropě je v současnosti okolo devíti procent, za osm let to má být zhruba 70 procent.

Český trh táhnou podle Maláčka hlavně firmy, které elektromobily zařazují do svých flotil. Desítky elektromobilů má například Komerční banka nebo Coca-Cola. Jedničkou na trhu je Škoda Enyaq s víc než třetinovým podílem. Do roku 2026 jej Škoda doplní o další nejméně tři elektrické modely. Uvede malé SUV, městský crossover a velké sedmimístné SUV vycházející ze studie Vision 7S.

Spolu s růstem počtu elektromobilů musí podle šéfa Škody v Česku růst i počet dobíjecích míst. Uvedl, že počet dobíjecích bodů v Česku se letos zvýšil o 50 procent na 3 600, z toho těch rychlodobíjecích bylo víc než 100, což je růst o 150 procent. V roce 2025 má být v Česku 11 000 nabíječek včetně 800 rychlodobíjecích a o pět let později 35 000 dobíjecích bodů, včetně 2 300 s kapacitou nad 150 kilowatthodin, dodal.