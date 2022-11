Už je to tady. První zemí, která uvalí daň na elektromobily, je Velká Británie

S novinkou má podle britských novin přijít ministr financí Jeremy Hunt příští týden 17. listopadu v rámci širšího návrhu daňových změn. Silniční daň pro elektromobily by mohla začít platit od roku 2025 nebo 2026.

Spotřební daně z pohonných hmot přinášejí ročně do státní pokladny 35 miliard liber. Na britských silnicích jezdí více než milion elektromobilů a jejich roční prodeje exponenciálně rostou. V roce 2022 bylo zatím 15 % nově registrovaných vozidel čistě elektrických. Podle průmyslového svazu SMMT současný růst prodejů znamená, že do poloviny desetiletí bude na britských silnicích pravděpodobně jezdit několik milionů bateriových automobilů.

Majitelé většiny benzinových a naftových vozů platí 165 liber ročně silniční daň a pokračující osvobození od daně pro rostoucí flotilu elektromobilů by mohlo stát státní pokladnu do poloviny desetiletí přibližně miliardu liber ročně. Do roku 2026–27 se sníží daňový příjem podle propočtů až o 2,1 miliardy liber.

Zasvěcení pracovníci ministerstva financí uvedli pro deník Financial Times, že uvalení silniční daně na elektromobily je důkazem „směru, kterým se bude Británie ubírat“. V příštích letech se nedá vyloučit uvalení dalších daní na elektromobily.

Ministerstvo financí už loni v říjnu varovalo, že dosažení britského cíle nulových emisí uhlíku do roku 2050 povede k oslabení příjmů z celkem pěti daní. Uvedlo, že přechod na elektrická vozidla by do roku 2040 vytvořil dočasný daňový výpadek ve výši 1,5 % hrubého domácího produktu, který by mohl být pouze částečně nahrazen uhlíkovými daněmi. Alternativou k novým daním by bylo další zadlužování státu, které by nebylo zodpovědné, uzavírá zpráva.

Návrh rozhodně nebude populární. „Vždy bylo otázkou spíše kdy než zda, ale načasování není ideální a je v rozporu s ekologickou agendou,“ komentoval nápad Mike Jones, spolupracovník serveru Auto Retail Network.