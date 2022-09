Hned o den později čekalo stejné představení 450 mezinárodních novinářů. První rozhovor poskytl exkluzivně pro iDNES.cz a MF DNES.

Prý jste si s nástupem do funkce hned pořídil veterán značky Škoda. To je dobře čitelné gesto směrem k zaměstnancům, že chcete se značkou opravdu žít. Jste veteránista?

Ano, mám několik veteránů a hodně práce si na nich dělám sám. Není to vlastně práce, ale radost. Před pár dny jsem si koupil kabriolet Škoda Felicia z roku 1960.