Kromě slepice také nápis. Háček ovšem musí Škodě zůstat

O to, aby zůstal ve jménu háček, se osobně zasadil Martin Jahn, jediný Čech v představenstvu značky. Tím dal novému znaku automobilky příběh, háček je nově symbolem značky zdůrazňující její češství. Jahn trval na tom, že musí grafici do nového nápisu háček zakomponovat.



V posledních letech si Němci ve vedení značky dávají pozor, aby na veřejnosti vyslovovali jméno automobilky správně, po česku se Š. A když se kroutí, že jim to nejde přes jazyk, že to neumějí? „Ptám se jich, jak tedy vyslovují jméno Porsche,“ komentuje jeden z českých manažerů ve Škodě Auto.

„S novou identitou značky se Škoda přizpůsobuje elektrické budoucnosti a zaujímá jasnou pozici mezi konkurenty. Zároveň se ještě zřetelněji vymezuje od ostatních značek koncernu Volkswagen,“ komentuje Martin Jahn, který má v představenstvu na starosti oblast prodeje a marketingu. „S naší novou firemní identitou posouváme vzhled celé značky na vyšší úroveň. Vyvíjí se nejen naše produktové portfolio, ale také naši zákazníci. A my to vnímáme jako ideální příležitost, jak značku přizpůsobit desetiletí transformace a upravit její vzhled potřebám a očekáváním zákazníků. Naše nová korporátní identita podtrhuje moderní a osobitý design a jasně ukazuje náš přístup, který je v první řadě digitální.“

Škoda tedy bude přecházet na novou vizuální identitu se dvěma znaky. Jeden, na který je publikum zvyklé – kulaté logo okřídleného šípu, kterému tradičně říkají škodováci „slepice“.

Kulaté logo zůstává

Tradiční kulatý znak, který značka letos definitivně odkoupila od Strojírenské firmy Škoda Group (ze skupiny PPF), bude tedy automobilka používat i nadále, ovšem mnohem méně. Nové logo okřídleného šípu je nově prezentováno bez plastické 3D grafiky. „Škoda Auto tak reaguje na rostoucí přesun marketingových a komunikačních aktivit z tisku na internet. Jednodušší dvourozměrné logo je mnohem působivější zejména na mobilních zařízeních a lze jej také flexibilněji integrovat do různých formátů,“ vysvětluje Vítězslav Kodym ze Škody Auto, podle kterého je to nejradikálnější změna firemní identity za posledních 30 let.

Více se ovšem bude uplatňovat stylizovaný nápis (logotyp) Škoda, ten bude také dominovat přímo na vozech. Na kapotě se usadí na výsostné místo nad masku. Nebude to poprvé, jednoduchý nápis naposledy vozily na přídi Škody řady 742 v osmdesátých letech.

„Pro lepší viditelnost na digitálních komunikačních kanálech bude použito nové firemní logo. Slovní nápis ŠKODA bude ve srovnání s logem používán mnohem častěji. Nová identita značky bude nejprve představena v informačních a komunikačních materiálech a poté bude součástí i budoucích modelů.“ Podle Kodyma z průzkumů vyplynulo, že právě typografické logo je vhodnější z pohledu rozpoznatelnosti a identifikace.

„Nová stylizace využívá zcela jinou typografii, která pracuje se symetrií a kombinací oblých tvarů s hranami. Podle očekávání představovala největší výzvu integrace háčku, který reprezentuje důležitou součást českého historického dědictví značky ŠKODA. Háček nad písmenem S je nyní integrován do prvního písmene,“ upřesňuje Kodym.

V háčku není háček

„Příklon automobilky k používání slovního názvu je už patrný na posledních modelech nebo faceliftech, takže se taková změna dala očekávat. Font je konzervativní a zároveň moderní,“ komentuje Ludmila Navrátilová, vedoucí Centra marketingu, Newton University. „Je zřetelná inspirace jinými značkami a příklon k trendu zjednodušení, který je ale ve světě patrný už deset let. Z celého konceptu je vidět důraz na dynamičnost a snaha jít s trendy elektromobility a čistoty.“

Podle Ludmily Navrátilové je to krok, který odpovídá ambicím, které značka s představením nového loga vyhlásila. „Český zákazník to může vnímat úkorně, ale realita je taková, že český trh se svojí nostalgií je čistě pragmaticky pro značku zanedbatelný. Škoda Auto není první česká značka, která háček opustila. To stejné udělala i jednoznačně nejznámější globální značka českého původu Baťa. I ta se na zahraničních trzích prodávala a dodnes prodává jako Bata. U nového skriptu je naopak pozitivní, že tam přece jen ten náznak háčku zůstal. Kdo nechápe jeho kontext, tak určitě nebude pohoršený. U fanoušků a znalců je to naopak sympatické přihlášení k odkazu, historii a zemi původu.“

„Celkově Škoda Auto v novém designu těží ze své dávné sázky na zelenou barvu, alespoň v našem kulturním prostředí, kde tato barva reprezentuje inteligenci, růst, svěžest, vnímavost, důvtip… To do kontextu dnešních změn v automobilovém průmyslu dokonale zapadá,“ komentuje odbornice na marketing Ludmila Navrátilová.

„Velkou změnou prošla také firemní identita. Škoda Auto bude používat dva různé odstíny zelené: smaragdovou a elektrickou zelenou, které symbolizují ekologii, udržitelnost a elektromobilitu,“ dodává Kodym.

„Na vývoji nové firemní identity se pod vedením marketingového oddělení podíleli zaměstnanci napříč celou společností. Kromě toho se 2 200 respondentů ze šesti klíčových trhů – České republiky, Německa, Itálie, Norska, Indie a Izraele – vyjádřilo k vybraným návrhům z celkem 165 verzí loga, aby společně definovali jeho budoucí podobu,“ upřesňuje mluvčí automobilky.

Nová firemní identita bude postupně zaváděna na všech platformách – nejprve v informačních a komunikačních materiálech a od roku 2024 se začne objevovat také na nově uváděných modelech. Nový design se promítne i do infotainmentu a dalších prvků vozů značky. Součástí modernizace budou také designové úpravy provozoven autorizovaných partnerů.