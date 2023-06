První jízda novou Škodou Kodiaq. Má skvělý podvozek a zaparkujete ji mobilem

Kodiaq patří k nejvýnosnějším škodovkám vůbec, na SUV s aktuální cenou od milionu má škodovka vysokou marži. Nová generace je do šroubku čerstvá. Spočívá na stejné mechanice jako předchůdce, železo je stejné, ovšem všechno je přepracované. Nejvíc nových věcí se týká elektrické výzbroje, elektrifikací pohonu počínaje a úplně nově pojatým infotainmentem konče. S maskovanými prototypy jsme se exkluzivně svezli a zaujal nás přepracovaný podvozek.

Ostrý start je naplánovaný na první kvartál příštího roku. Světovou premiéru by měl mít nový Kodiaq v listopadu v Praze. Pro výrobu už se chystá linka v Kvasinách na Rychnovsku, kde se ladí výroba a běží předsériová produkce. Do přestavby fabriky investuje Škoda kolem 280 milionů korun. Automobilka v Kvasinách dává práci asi 9 tisícům lidem, závod je největším zaměstnavatelem v Královéhradeckém kraji. Kvasiny by měly být závodem, kde bude Škoda Auto v Česku nejdéle vyrábět vozy se spalovacími motory.

Škoda očekává velkou poptávku po nové generaci svého největšího SUV, ročně by jich chtěla prodat přes sto tisíc. Kodiaqu proto v Kvasinách uvolní místo druhá vlajková loď značky, model Superb, jehož výroba se přestěhuje do Bratislavy (společně se sesterským modelem VW Passat). Na začátku roku 2024 se tak v Kvasinách uvolní místo pro roční výrobu dalších 150 tisíc kusů SUV modelů Kodiaq a Karoq. Díky tomu má z linky sjíždět každý den až 410 kodiaqů druhé generace.

Kodiaq je jeden z nejdůležitějších modelů značky. Protože patří do velmi nabitého segmentu, jehož prodeje se za poslední dekádu jen v Evropě ztrojnásobily (z milionu na tři).

Aktuální provedení se představilo v roce 2016, dva roky nato přijela sportovní varianta Kodiaq RS a v roce 2021 byla aktualizována celá modelová řada, Škoda tehdy uvedla, že kvůli mnoha technickým změnám to byl nejnákladnější facelift modelu v historii značky, kromě nového ověřování aerodynamiky se také musely dělat nové crashtesty kvůli přepracované přední části vozu.

Do dneška automobilka vyrobila na osm set tisíc kodiaqů. To je na prvotinu značky v této kategorii skvělý výkon, přiznávají, že to sami nečekali. Nejdůležitějšími trhy modelu jsou Čína se 160 tisíci prodanými kusy do konce roku 2022 a Německo se 114 200 kusy. Následovala Velká Británie s 47 200 prodanými vozy a Česká republika s 42 400 kusy. Vzniklo jich vlastně víc než sbratřených superbů třetí generace. V loňském roce vzniklo 94 a půl tisíce kodiaqů.

Poslední nové spalovací škodovky

Kodiaq se Superbem, největší modely značky, budou podle všeho poslední nové plně neelektrifikované škodovky, které se představí, další z gruntu čerstvé modely už budou výhradně bateriové.

Na akci pořádané 25. dubna automobilka oznámila, že připravuje šest nových elektromobilů, které představí do roku 2026. Obměna modelů se spalovacími motory ovšem podle všeho už není na pořadu dne. Dá se předpokládat, že zbytek nabídky – modely Fabia, Octavia, Karoq a Scala s Kamiqem – bude automobilka průběžně vylepšovat, faceliftovat a též ukončovat jejich výrobu s tím, jak budou přicházet jejich bateriové náhrady.

Výraznější

Nový Kodiaq je o 61 mm delší než předchůdce (nově 4 758 mm), ovšem protažená silueta auto opticky snižuje. Stejně jako u výhradně elektrického modelu Enyaq a loni představeného bateriového konceptu Vision 7S tak velké SUV dostává lehce kombíkové proporce s protaženou zádí.

Další míry se měnily jen symbolicky, střecha je o milimetr níž, o stejnou hodnotu se změnil rozvor, což je dané přepracovanou kinematikou náprav a novou hliníkovou supertuhou nápravnicí. Větší je vnitřní prostor.

Design je propracovanější, rafinovanější než u předchůdce, který hrál na strohou neotesanou jednoduchost. Šéfdesignér exteriérů značky Karl Neuhold vysvětluje, že se mu snažili dát sošnější design, zdůraznit prostor, který ukrývá. Designéři si víc hráli s detaily, přidali ozdoby, kudrlinky, a dnes módní světelné efekty. Úplně jiná je však také silueta, příď je subtilnější, s nižší kapotou, na ni navazuje více skloněné čelní okno a dlouhá, protahovaná střecha. Boky jsou hodně mohutné, svalnaté, hlavně zadní dveře jsou hodně dlouhé. Taky se tam nastupuje do druhé a za příplatek třetí řady sedadel. Aktuální kodiaq je jediná škodovka v nabídce, která umí mít až sedm míst. Tři řady sedadel bude mít i nová generace. Objem kufru narostl o 75 litrů na 340 až 845 l u sedmimístné verze a 910 l u pětimístného provedení.

Displeje

Zcela nově pojatý je interiér. S vysokou, mohutnou přístrojovkou. Kodiaq dokazuje naplno, že se automobilky dnes usilovně snaží hlavně dohnat digitální svět smartphonů a dalších chytrých zařízení. Přístrojovce vévodí velký tablet (10 nebo 12,9palcový). Pod ním je ovšem specialita, na kterou jsou patřičně pyšní, v podobě tří velkých multifunkčních mechanických ovladačů s integrovanými displeji. Ty sdružují různé stěžejní funkce, které ovšem bude možné intuitivně ovládat poslepu, točítkům nechybí haptická odezva. Navíc to vypadá velmi dobře a na první osahání to je funkční řešení.

Mezi předními sedadly je velká schránka, která nabídne různé chytré vychytávky, je tu i přihrádka na vtipnou drobnost v podobě speciální čisticí tyčinky upatlaného dotykové displeje. Nám se líbila loketní opěrka, kterou lze napolohovat tak vysoko, že si o ní opřete ruku, když chcete pohodlně a jistě ovládat tablet. Chlubí se taky schránkou na bezdrátové dobíjení dvou telefonů, a protože podporují rychlé dobíjení 15 watty (obvyklých je 5 W), což ovšem telefony hodně zahřívá, je pod schránkou skrytý větrák, který ji aktivně chladí.

Ten velký tablet uprostřed je vysoko, aby ho měl řidič blízko zorného pole. Samotný výhled pro řidiče je slušný, auto má tenké přední sloupky, protože jsou hodně skloněné a spodní hrana čelního skla je hodně vysoko, kouká posádka přes vysokou přistrojovku ven pocitově hodně nízkým průzorem, to je dnes vlastní moderním SUV – nízké čelní okno a vyšší boční okna. To vše ve jménu aerodynamiky, tu vyšlechtili na poměry SUV u kodiaqa výborně (CX pod 0,3).

Škodováci přiznávají, že hodně bojovali s pojetím kapličky pod volantem. Tradiční ručičkové budíky už nový model Kodiaq nedostane, před řidičem bude vždy velký barevný displej (10,25"). Subtilní panel zakomponovali do konzole přístrojovky trochu násilně – působí jak dodatečně přidaný. Vývojáři dlouho ladili jeho umístění a tvarování, aby se vyvarovali odlesků, zradil je však lesklý rámeček, ve kterém se zrcadlí ruce řidiče. Třeba se to při cestě od prototypu do sériové podoby ještě změní.

Kodiaq dostane také systém umožňující parkování na dálku, který dokáže vzdáleně zaparkovat vůz pomocí aplikace v chytrém telefonu. Ten poslouží k zaparkování a vyparkování vozu do a z úzké řady stojících vozidel. Z nových prvků bezpečnostní výbavy lze zmínit středový airbag mezi předními sedadly nebo Matrix-LED světlomety či barevný head-up displej.

Škoda úplně překopala strukturu nabídky. Zrušila výbavové stupně a položky výbavy seskupila do paketů, těch bude třináct. Plus tři designové verze interiéru a zevnějšku a pár jednotlivých příplatků, třeba za tažné zařízení, střešní okno nebo nezávislé topení.

V roce 2018 se stal končící model Kodiaqu prvním SUV z nabídky mladoboleslavské značky ve verzi RS, za to, aby přiburácelo RSo i v nové generaci, aktuálně Škoda bojuje. Prozatím může slíbit, že příští rok na podzim dorazí provedení Sportline.

Zůstanou i diesely

Kodiaq se Superbem budou poslední nově představené škodovky se spalovacími motory. Výhradně elektrické provedení nedorazí, technicky to nedává smysl. Auta totiž spočinou na evoluci stávající platformy MQB, plně elektrické modely koncernu VW dnes vznikají na koncepčně jiné architektuře MEB (pohon primárně zadních kol).

Pod kapotu bude na výběr z benzinových a naftových motorizací se dvěma úrovněmi hybridizace. Benzinový základ bude mildhybridní, vyšším stupněm elektrifikace je pak pro Škodu nabíjecí (plug-in) hybrid. Silnější motory nabídnou pohon všech kol.

Základní motor 1,5 TSI (110 kW) je díky spoustě moderní techniky, kterou je osazen, připraven na to, aby dokázal splnit chystanou hrozivě nerealistickou emisní normu Euro 7. Pracuje v Millerově cyklu a používá turbodmychadlo s proměnnou geometrií lopatek, v mildhybridním provedení má kromě systému vypínání poloviny válců při práci v nízké zátěži ještě variabilní zdvih ventilů na druhých dvou válcích (aby motor pracoval v klasickém Ottově cyklu). Mildhybridizaci obstarává startérgenerátor, který je vodou chlazený. Celá ta strojovna pracuje velmi efektivně, hladce a tiše.

Výkonnější benzinový motor 2,0 TSI od Audi dosahuje výkonu 150 kW (204 k).

Ve verzi s plug-in hybridním pohonem je s elektromotorem spojen menší čtyřválec 1,5 TSI, maximální systémový výkon soustrojí je 150 kW (204 k), který je přenášen na přední kola prostřednictvím šestistupňového DSG. Vysokonapěťová baterie s kapacitou 25,7 kWh slibuje čistě elektrický dojezd více než 100 km a podporuje dobíjení střídavým proudem o nabíjecím výkonu 11 kW, a stejnosměrným proudem s maximálním výkonem 50 kW.

Dvě varianty motoru 2,0 TDI mají výkon 110 kW (150 k) a 142 kW (193 k). Turbodieselový dvoulitr je samozřejmě údernější, ovšem proto, že pár desítek kilo hmotnosti na příď přidá, přece jen bude z principu hůř vyvážený.

Kodiaq už v příští generace nepořídíte s manuální převodovkou, ostatně, v aktuálním vydání se pro ni rozhodly jen dvě procenta zákazníků. To s sebou nese další velkou změnu – všimli jste si, že jsme při popisu středového tunelu vynechali volič automatu? Taky tam není. Škodováci totiž zvolili dnes stále oblíbenější řešení s voličem pod volantem, který vystrnadil stěračovou páčku (její funkce se přesunuly na pravou blinkrovou).

Skvělý podvozek

Ladiči podvozku odvedli výbornou práci. V případě kodiaqa určitě bude mít smysl připlatit za lepší podvozek s adaptivními DCC tlumiči. Ne až tak proto, že si občas chcete přenastavit na charakteristiku odpružení (sport je ještě sportovnější, komfort komfortnější a spousta mezistupňů v individuálním nastavení). Kouzlo podvozku DCC plus je v tlumičích se dvěma ventily uvnitř, které změnou průtoku kapaliny přenastavují charakteristiku stlačení a odskoku, aktivně potlačují náklony karoserie. Když jedete opravdovou „střelbu“ na zatáčkovité trati, tlumiče se rozpumpují a jejich mozek sbírající informace z nespočtu čidel je začne ovládat tak, aby potlačovaly kymácení a náklony karoserie. Na každém kole zvlášť. Znalci vzpomenou na fenomenální CItroen Xantia Activa, který dodnes zůstal neporažený v losím testu, ano i supersporty jsou za ním.

Řidič trochu vnímá, že sedí výš, v mohutném autě, ovšem na chování auta to skoro necítí, kodiaq díky přepracované geometrii náprav, nové supertuhé hliníkové nápravnici a taky díky systému přibrzďujícím přední vnitřní kolo podporujícím stáčení do oblouku, zatáčí s neskutečným elánem a obratností, kterou od obra nečekáte.

Naprosto fascinující je ovšem zážitek z ostřejší jízdy pro cestující na zadních místech. Právě proto, že kymácení karoserie potlačují hlavně aktivní tlumiče na zadní nápravě (kdyby to dělaly přední, auto by se nedotáčivě stavělo na přední), máte tam skoro až nepřístojný pocit, že se auto vlastně nenaklání do stran, jen vybočuje a zatáčí. Naopak, když jedete „piano“ uvolněně, nechá řídicí jednotka tlumiče „dýchat“ a povolí větší konejšivé náklony karoserie.