První jízda s novým Superbem. Škodovkou, která vznikla jen díky nátuře značky

Ve Škodovce se pobaveně vyprávějí historky o německých manažerech, kteří rádi všechno dle regulí a tabulkových procesů. Po svém příchodu do Boleslavi na tom nejprve pár měsíců trvají. Pak snahu o aseptický „ordnung“ vzdají a když jde do tuhého, říkají pro řešení netabulkového problému, na který neexistuje proces, rezignovaně: „já se teď nebudu dívat, zavřu se do kanceláře a udělejte to po česku“.

Mistři improvizace a chytrých řešení jsou tím v koncernu VW proslulí. A tak byla volba, kdo postaví nový Superb s jeho dvojčetem Passatem, od počátku víceméně jasná, i přes obligátní tanečky nejvyššího managementu.

Škodováci tedy dostali kompletně na starosti vývoj obou modelů, které si budou ještě blíž než dosud. Mají to být poslední generace obou vozů slavných jmen v provedení s klasickým pohonem.

Vývoj dvojčat Superb + Passat, aut, která jsou pohledem velkolepého přechodu koncernu VW k elektromobilitě, vývojovou větví s ukončenou životností, měl tedy omezené mantinely.

Manažer Škodovky, který nechce být jmenován, říká, že kdyby nevyvinuli „v nouzi“ a s omezenými náklady nový Superb s Passatem v Mladé Boleslavi, nevyvinul by je v koncernu VW už nikdo. Volkswagen tedy dal Škodovákům na starosti u vývoje Passatu úplně všechno, zástupci značky jen jezdili pravidelně kontrolovat, jestli hrají podle domluvených not.

Aby bylo jasno, nový Superb není nouzovka, jen priority značky a koncernu pro budoucnost jsou jinde. Byl to tedy trochu nevděčný úkol. O to víc si dali Boleslavští záležet. Vždyť je to společně s Kodiaqem (technicky velmi spřízněným) poslední úplně nová spalovací škodovka, minimálně pro Evropu.

A je to dobrý pomník.

90 let jména Superb Název „Superb“ se používal již ve 30. letech 20. století pro vrcholnou řadu luxusních vozů Škoda.

novodobý superb:

*první generace 2001-8: 137 tisíc vyrobených kusů

*druhá generace 2008-15: 618 tisíc kusů

*třetí generace 2015-24 (únor): přes 805 tisíc kusů (55 procent z toho kombiverze)

*čtvrtá generace: plán 60 - 70 tisíc ročně, kapacita továrny v Bratislavě je 90 tisíc Superbů + 90 tisíc passatů/rok

Další superb už bude bateriový a asi se bude i jinak jmenovat.

Postavit museli tedy nanovo mechanicky stejné auto jako předchůdce, ale musí být lepší, propracovanější, s vychytanější výbavou.

Nahradit aktuální generaci Superbu, který je podle mnohých nejkrásnější škodovkou novodobé historie, bude hodně delikátním úkolem. Superb nestárne, přitom je to už osm let od jeho premiéry. A ten se povedl. Pravda, design je trochu víc „generický“ – teoreticky by mohl Superb dostat emblém jakékoliv ze značek koncernu Volkswagen a vždycky byste si to smysluplně odůvodnili. S passatem jsou části karoserie stejné, Škodováci o tom moc nemohou mluvit, ale tipujeme boky a střechu.

Z pohledu uživatele je citelný posun, na palubě vlajkové lodi Škody nemůže běžně rozmazlenému motoristovi chybět vůbec nic. Vylepšené je všechno, od aerodynamiky (Cx=0,24, předchůdce 0,26), přes prostor a ovládání, taky ticho. Na odhlučnění kabiny se zvlášť zaměřili, mimo jiné pečlivě vypolstrovali prostor kolem rezervy. Vyšlechtili jízdní vlastnosti a uvnitř je zas o fous větší, to je zákon škodovky.

Novou generaci Passatu se Superbem postavili Škodováci na architektuře MQB evo, což je nový evoluční stupeň modulární platformy pro modely se spalovacími motory vpředu napříč a pohonem primárně předních kol. V případě nové generace obou modelů je ovšem připravena i elektrifikovaná plug-inhybridní varianta, která nabídne elektrický dojez až sto kilometrů. Kromě toho dorazí i benzinové varianty s turbomotory TSI a samozřejmě i oblíbené turbodiesely TDI. Kromě variant s pohonem předních kol dorazí i verze s pohonem obou náprav.

Železo je stejné jako dosud – plech podlahy je víceméně převzatý, nový je ale „klobouk“, jak říkají konstruktéři vršku karoserie. Úplně nová je ovšem elektrická architektura, aby superb mohl dostat nové funkce, prvky autonomního řízení a poradil si s novými eurozákonnými požadavky na kybernetickou bezpečnost (UNECE).

Stejně jako Kodiaq dostane i Superb volič automatu pod volant na místo stěračové páčky. Škodováci se chlubí velkým barevným head-up displejem a velkým tabletem infotainmentu. Pod ním je další chlouba designérů a konstruktérů – trojice velkých chytrých mechanických ovladačů – multifunkčních točítek, které vrací možnost aspoň nějaké funkce ovládat poslepu. Stejně jako nový kodiaq dostane parkování přes mobil nebo matrix světla; a kapličku pod volantem tvořenou jen displejem.

Nový superb bude o pět milimetrů vyšší než ten stávající, bude o 4 cm delší (4 902 mm) a o 15 mm užší, rozvor 2 841 mm zůstává stejný. O třicet litrů narostl kufr kombíku na 690 l a až 1 920 litrů když je zadní opěradlo sklopené. Ráfky mohou být až devatenáctipalcové. Dostal větší brzdy (17palcové kotouče pro více verzí než dosud), to je slabina výkonnějších variant toho odjíždějícího (poslední vyrobí v únoru 2024).

Aktuální superb je typickým reprezentantem filozofie celého koncernu a Škodovky obzvlášť: nabídnout co nejvíc místa na prostoru vytčeném platformou. Vnímavější řidič se cítí za volantem aktuálního superbu trochu jako v autobusu: sedí daleko před středem vozu, blízko přední nápravy, takže se za jízdy všechno odehrává „za ním“. Přestože je nově přijíždějící superb na velmi podobném železe a rozměrově víceméně stejný, podařilo se tento efekt potlačit, takže šofér nemá pocit, že za sebou veze velkou dlouhou kabinu, která si chvílemi tak trochu žije vlastním životem.

Zásluhou na tom mají přepracované nápravy s novou kinematikou, hliníková nápravnice vpředu a vychytaný adaptivní podvozek s dvouventilovými tlumiči (bude za příplatek), který určitě chtějte, s větším kodiaqem dělá doslova zázraky.

Superb nabídne Škoda s benzinovými a naftovými motory a také s plug-in hybridní a mild-hybridní variantou pohonu.

Pluginybridní verze má dvakrát větší kapacitu trakčního akumulátoru než dnes, jen na elektřinu má superb ujet až sto kilometrů. Násobně rychlejší je také nabíjení (11 kW AC, DC 50 kW).

Základní motor 1,5 TSI (110 kW) je díky spoustě moderní techniky, kterou je osazen, připraven na to, aby dokázal splnit emisní normu Euro 7. Výkonnější benzinový motor 2,0 TSI od Audi dosahuje výkonu 150 kW (204 k), je proslavený asketismem při vlídném zacházení a řízem, když ho chytnete „pod krkem“; ten bude volbou nadšených řidičů.

Většina zákazníků ovšem bude vybírat hlavně ze dvou variant motoru 2,0 TDI, slabší má 110 kW (150 k), silnější pak 142 kW (193 k).

Výroba se dolaďuje v Bratislavě

Škodováci sami říkají, že se jim podařil heroický výkon: prosadili si dvě karosářské verze, oproti Passatu, kterému zbyde jen kombík. Mimochodem, velkým odběratelem sedanů (přesněji liftbacků) je Turecko.

A právě tam se duo Superb+Passat mělo vyrábět. Pamatujete? Koncern VW na přelomu let 2018 a 2019 uvažoval, že v Turecku postaví pro oba modely novou fabriku. Od té doby se toho Eurasií prohnalo spoustu. Nakonec se vedení koncernu rozhodlo výrobu obou spřízněných modelů sestěhovat do Bratislavy. To bylo roku 2020. Ve slovenské továrně německé automobilky už od ledna běží jejich předsériová výroba, dolaďuje se produkce i auta samotná. Začátek sériové výroby je naplánován na konec letošního roku

Do nového výrobního programu společnost investuje přes 400 milionů eur (9,5 miliardy korun). Při přípravě na výroby podnik v montážní hale instaloval novou techniku, postavil také novou karosárnu. Výroba passatů a superbů poběží na lince, ze které už nyní sjíždí Škoda Karoq. Slovenská továrna Volkswagenu montuje také Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8 a Porsche Cayenne.

Oba startující modely patří k nejdůležitějším ve své kategorii, objemy prodejů ovšem klesají, zájem zákazníků se obrací k vozům typu SUV. Třídu tedy opouští stále více konkurentů, kromě Fordu Mondeo třeba také Opel Insignia nebo Renault Talisman. Zbývá Mazda 6, Peugeot 508 a s dávkou fantazie Toyota Camry nebo Citroën C5X.

Superb s Passatem jsou jednoznačně firemní auta, jako soukromé pořizuje Superba na největších evropských trzích jen 11 procent zákazníků.

Oficiální premiéra čtvrté novodobé generace vlajkové lodi Škody je naplánovaná na listopad, kombíky se začnou objednávat ještě do konce letoška, liftbacky po Novém roce, koncem příštího roku pak dorazí verze Sportline