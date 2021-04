Krátké jízdy škodí autu i ovzduší. Vědci spočítali, proč přesednout na kolo

Většina pěších cest není delší než dva kilometry, cituje z výzkumu technický magazín Heise online. Na vzdálenosti do 5 kilometrů si lidé vezmou spíš kolo a do deseti kilometrů pak elektrokolo. Většina jízd na tyto vzdálenosti je však uskutečněna autem.

Přitom krátké jízdy kvůli studenému startu výrazněji zvyšují celkové množství emisí. Poskakování autem na malé vzdálenosti ve městě s motorem, který se pořádně neprohřeje, agregátu nesvědčí (čtěte více), naftové motory takový režim provozu doslova nesnášejí.



Emise CO 2 se by se tedy snížily o 14 procent za dodatečnou jízdu na kole a o 62 procent za každou neuskutečněnou jízdu autem. S těmito poznatky by podle výzkumného týmu měla politika dopravy pracovat.

Předpoklad, že jízda na kole nebo pěší chůze působí méně emisí CO 2 než pohyb motorovým vozidlem, není nový. Podle mínění vědců bylo ovšem dosud známo příliš málo o tom, v jakém objemu a za zohlednění jakých rozličných faktorů může být zamezeno skleníkovým plynům.

Christian Brand, Evi Dons a další vzali data z Projektu fyzické aktivity dlouhodobě udržitelným přístupem k dopravě (Projekt Physical Activity through Sustainable Transportation Approaches, PASTA) a doplnili ho o namátkovou zkoušku.

„Aby byly napraveny nedostatky dosavadních studií k působení jednotlivých způsobů dopravy, je kromě jiného důležité analyzovat rozdělení a složení emisí podle jednotlivých způsobů dopravy,“ píše výzkumný tým ve zprávě Výzkum dopravy část D: Doprava a životní prostředí (Transportation Research Part D: Transport and Environment). Důležité je podle nich pochopit, proč, kde, kdy a jak daleko se lidé dopravují.

Desetina emisí

Mnohé studie se opírají o analýzy potenciálu snížení emisí vývojem hypotetických scénářů snižujících riziko. Těm však podle odborníků chybí kromě jiného empirické důkazy. Navíc se většina studií koncentruje na jednotlivá města, region nebo zemi. V nové studii byli zohledněni obyvatelé Barcelony, Antverp, Londýna, Örebra, Říma, Vídně a Curychu.