Děti jsou v ulicích. Na pozornost nejmenších školáků nemůže řidič spoléhat

Podle rakouské studie jsou velmi zranitelné děti ve věku od 5 do 9 let. Mezi 5. a 6. rokem se ještě stále zapomínají rozhlížet na obě strany a nenavazují oční kontakt s řidičem auta přijíždějícího k přechodu.

Mezi 7. a 8. rokem už zvládají děti rozlišit, kde jim hrozí potenciální nebezpečí, ovšem stále nedokážou předvídat, co řidič udělá.

Školáci ve věku mezi 8. a 9. rokem už zvládají sledování provozu o trochu lépe, ale ne úplně všude a za všech okolností. Pro obě kategorie však shodně platí to, že dítě nedokáže odhadnout rychlost blížícího se auta.



Velké nebezpečí podle dopravní psycholožky Marion Seidenbergerové spočívá v tom, že jakmile jsou dvě děti spolu, tak se jedno z nich ujme vedení, ale druhé se už provozu věnovat nebude. Dítě tak spoléhá na vedení silnějšího jedince.

Rodiče by se tedy měli zaměřit na zdokonalování základních dovedností pro bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu a potomkům vysvětlit, že spoléhat mají jen na sebe, a ne kamarády. Tipy, na co upozornit děti v provozu a při cestách do školy, najdete zde.