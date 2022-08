Školáci v ulicích. Řidiči musí dávat pozor, s prvňákem cestu natrénujte

„Děti mohou být po prázdninách rozpustilé, a tak by je rodiče kromě pomůcek do školy měli vybavit i pravidly bezpečného pohybu. Zejména je důsledně poučit o tom, kdy a v jakých místech mohou přecházet nebo jak se chovat na zastávce, pokud budou při cestě do školy nebo na kroužek využívat veřejnou dopravu,“ připomíná Novotná. S těmi nejmenšími doporučuje ideální cestu několikrát projít nebo projet. „Při dodržování pravidel se budou cítit lépe rodiče i děti,“ říká metodička dopravní výchovy.

Září je z pohledu nehod a jejich následků pro děti velmi rizikové. Myšlenkami bývají ještě na prázdninách. Při vyprávění zážitků s kamarády cestou do školy může docházet k nebezpečným situacím, v nadšených rozhovorech nebo se sluchátky v uších často přestávají vnímat provoz.

„Nebezpečná je právě dětská nepředvídatelnost. Bez rozmyšlení vběhnou pod jedoucí auto, když uvidí spolužáky nebo na poslední chvíli dobíhají do školy či na zastávku. Mnohdy nejsou schopny domyslet následky svého neuváženého chování, nedokážou předvídat dopravní situaci, neumějí vyhodnotit rychlost přijíždějícího vozidla,“ upozorňuje Markéta Novotná.

Dítě musí vědět, že do silnice může vstoupit až tehdy, když mu nehrozí nebezpečí. To znamená, když se přesvědčí, že ho řidič vidí a hodlá zastavit. Pokud dítě do školy cestuje veřejnou dopravou, je důležité mu vysvětlit, aby nepřecházelo vozovku před nebo za autobusem, ale vždy počkalo až vůz odjede, a teprve potom bezpečně přešlo.

V případě, že rodiče vozí dítě autem, je třeba dbát zvýšené opatrnosti například při parkování u školy a vystupování. Aby si dítě všechny návyky bezpečného pohybu v silničním provozu správně osvojilo, je potřeba, aby mělo ve svých rodičích ten správný vzor, od nějž se učí nápodobou.

„Respektování pravidel, povinností a jednotlivých rolí účastníků silničního provozu zvládne dítě mnohem lépe, chová-li se takto i jeho rodič a pro dítě je to tím pádem od raného věku přirozené. Zodpovědné chování dospělých k bezpečnému pohybu v silničním povozu je stejně nezastupitelné jako pravidelná dopravní výchova a osvěta nejenom dětí ale i široké veřejnosti,“ doplňuje Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Ne vždy ale stačí poučení, jaké zásady dodržovat. Bezpečnost dětí na cestě do školy podpoří i reflexní prvky. Zejména v podzimní plískanici či mlze jsou snadno přehlédnutelné. „Dnes už reflexní prvky bývají samozřejmostí, ale pokud i přesto na školních batozích a taškách chybí, rodiče by je měli určitě pořídit. Prodávají se i různé reflexní přívěsky a pásky, kterými je vhodné děti vybavit,“ radí Markéta Novotná.

Řidiči by měli v následujících dnech jezdit obzvlášť opatrně a v místech, jako jsou školy či hřiště, preventivně zpomalit. „Nemusí se jednat jen o nečekané vběhnutí do silnice. Řidiči nesmí zapomínat, že děti nemusí být pro svoji výšku za ostatními auty vidět,“ uzavírá Novotná.