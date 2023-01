Pozor na platnost dálniční známky. Ideální je nastavit si chytré upozornění

Při nákupu elektronické dálniční známky prostřednictvím oficiálního státního e-shopu je možné si zažádat o připomenutí toho, že platnost známky bude končit. Je možné si vybrat ze dvou možností upozornění, a to prostřednictvím mailu nebo SMS. Systém měl ale v minulosti občasné problémy s výpadky notifikací, proto doporučujeme si platnost známky ověřit přímo na webu edalnice.cz. Není určitě od věci si též zaznamenat připomenutí do diáře.

Upomínka a konečně i oprava údajů

Lidé občas chybují a splést se při zadávání registrační značky není nic těžkého. Dříve takovou chybu při nákupu dálniční známky nebylo možné napravit a řidič si musel koupit známku novou. Po vlně kritiky provozovatel systému dálničních známek nakonec umožnil případný překlep opravit.

Možnost opravy chybných údajů v době platnosti e-známky lze však využít jen jednou. Řidiči přitom mohou změnit jak dva znaky v registrační značce, tak stát registrace vozidla. Pokud motorista zjistí, že má chybu v obou položkách, musí opravu provést v rámci této jedné změny.

„Pokud řidič dříve zadal například písmeno O místo nuly (0), prohodil dva znaky při vyplňování nebo se jinak spletl, zaplatil tak třeba známku na auto někoho jiného nebo na značku, která neexistuje. Nyní však může svou chybu jednoduše napravit. Zabere mu to pár minut a nestojí ho to ani korunu. Nejrychleji zadané údaje zkontroluje na webu edalnice.cz v Ověření platnosti. Pokud najde chybu, stačí do Správy známky zadat autorizační kód z potvrzení o úhradě a pak opravit, co je potřeba,“ vysvětlil ředitel státního podniku Cendis Jan Paroubek.

Pozor na podvody!

Spolu se spuštěním elektronických dálničních známek se objevila řada různých webů, které se sice tváří jako oficiální prodejce, ale jde o podvod. Známky vyjdou prostřednictvím těchto stránek dráž a kupující navíc neznámé straně dobrovolně předává veškeré své platební a osobní údaje. „Neoficiální weby prodávající dálniční známky se někdy graficky velmi podobají státnímu e-shopu edalnice, což je hrubě neetické. Průběžně je všechny řešíme právní cestou,“ říká Lucie Bartáková, ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů SFDI, který je správcem systému.

Ceny dálničních známek jsou pevné a stanovené státem. Vždy jsou nabízeny ve třech variantách – roční za 1500 Kč (eko cena 750 Kč), třicetidenní za 440 Kč (eko cena 220 Kč) a desetidenní za 310 Kč (eko cena 155 Kč). SFDI i Cendis se snaží tyto neoficiální aktivity monitorovat, a tímto upozorňují řidiče, aby si vždy ověřili, kde známku kupují. „V adresním řádku webového prohlížeče pokaždé zkontrolujte, že nakupujete na jediném oficiálním e-shopu edalnice.cz. Na státním webu můžeme zaručit, že k cenám za známku řidič nezaplatí žádné další poplatky a dostane potvrzení o úhradě s autorizačním kódem. Nic z toho není při nákupu na neoficiálním kanálu garantováno,“ vysvětluje Paroubek.

Česko se mezi země, v nichž se časový poplatek za užívání dálnic platí elektronickou cestou, zařadilo před dvěma lety. Elektronické známky nahradily původní nalepovací. Lze je zakoupit na internetovém portálu www.edalnice.cz nebo v pobočkách České pošty, čerpacích stanicích EuroOil či samoobslužných kioscích v blízkosti hraničních přechodů. V letošním roce je možné kupon pořídit také přes www.portaldopravy.cz prostřednictvím elektronické identity občana.

Od začátku předloňského prosince do konce loňského listopadu se podle údajů Centra dopravních informačních systémů ministerstva dopravy prodalo 7,26 milionu elektronických dálničních známek v celkové hodnotě 5,77 miliardy korun. Počet prodaných známek se tak meziročně zvýšil o 26 procent. Nejvíce si loni motoristé kupovali kupony s desetidenní platností, zatímco předloni upřednostňovali roční známku.

V současné době už nemusí elektronická dálniční známka začínat v den nákupu, jako tomu bylo u její papírové podoby – počáteční datum platnosti je možné odložit až o tři měsíce.

Pozor je potřeba dát si i při nákupu elektronické známky v zahraničí. I tam existuje řada podvodných e-shopů, které nabízejí známky s přirážkou. Zkušenosti s tím máme například z Rakouska, kde přes neoficiální e-shop není problém za známku zaplatit i o několik desítek eur víc.