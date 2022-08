Jednodenní dálniční známka od roku 2024. Cenu určí zdražená roční viněta

Hlavním cílem směrnice, na které se pracovalo už od roku 2017, je, aby kamiony platily poplatky za používání silnic a dálnic podle počtu najetých kilometrů, nikoli paušálními denními poplatky. Tedy, aby byl v EU povinný systém mýta. To má nastat do osmi let. Takový krok je logický a dobrovolně na něj přechází řada států včetně České republiky.

Kamiony by rovněž do budoucna měly platit mýto nejen podle kilometrů, ale i podle objemu emisí, které vyprodukují. Tento ekologický aspekt však poněkud předběhl svou dobu, protože na úrovni EU ještě nejsou stanoveny emisní skupiny vozidel, podle kterých by se výše plateb určovala.

V rámci směrnice se však prosadila i jedna velká změna, týkající se osobních aut. A to zavedení jednodenní dálniční známky. Česko v rámci Rady EU tuto směrnici podpořilo. Pro zajímavost – proti bylo například Rakousko, zdrželo se Slovensko.