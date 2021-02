Řidiči neznají pravidla jízdy po kruhovém objezdu. Zopakujte si je

Kruhové objezdy výrazně zvyšují bezpečnost, a pokud jsou vhodně navržené, vylepšují propustnost křižovatky. Jejich hlavním úkolem je zpomalit všechna projíždějící auta, aby jejich případný střet proběhl v malých rychlostech a aby v místech, kde se kříží komunikace, byla doprava plynulá.



BEZPEČÍ Díky kruhovým objezdům se podle jedné ze studií v USA snížila nehodovost o 39 procent, počet těžce zraněných o 76 procent, počet usmrcených až o 90 procent.

Dalším významným benefitem bylo, že se současně výrazně snížilo zdržení vozidel projíždějících zrekonstruovaným místem, a to až o 75 procent.

Na celém světě je neuvěřitelné množství různých kruhových objezdů, ale všechny mají jednu věc společnou: v řidičích často vyvolávají rozpaky. Podle průzkumu, který uskutečnila společnost AXA ve Španělsku, dva ze tří řidičů nevědí, jak správně řídit na kruhovém objezdu: tedy kdo má přednost v jízdě, v jakém jízdním pruhu mají jet nebo kdy je nutné zapnout blinkr.

Španělská automobilka Seat proto vyrukovala s jednoduchým návodem, který váhajícím oživí základní pravidla platná na kruhovém objezdu.

Vjíždějte pomalu

Podle společnosti AXA dochází ve Španělsku k víc než polovině dopravních nehod (přesně 54 procent) při vjezdu na kruhový objezd. Pravidlo číslo jedna tedy je: před kruháčem zpomalte. Je to křižovatka, vjíždějte na ni pomalu. V případě cestování v zemích, kde se jezdí na opačné straně, jakými jsou Velká Británie, Irsko nebo Austrálie, si pamatujte, že se vjíždí a vyjíždí vlevo.

Pravidlo číslo dvě – snad nejzásadnější: auta (cyklisté) na kruhovém objezdu mají vždy přednost. „Je-li řidič na pochybách, zda má dostatek času pro bezpečný vjezd na kruhový objezd, doporučují dopravní experti počkat, dokud nebude možné manévr uskutečnit bez rizika nehody,“ radí automobilka.

V Česku jsou kruhové objezdy s více jízdními pruhy méně časté, ale v zahraničních metropolích na ně narazíte téměř s jistotou. Pokud jste úspěšně vjeli na kruhový objezd, snažte se mezi pruhy přejíždět co nejméně a zbytečně tam nekličkovat.



Pokud před křižovatkou jedete v jednom pruhu a v jednom pruhu z kruháče také vyjíždíte, pravidla jsou jasná. Je však dobré připomenout, jak je to v případě, že do kruhového objezdu vede dva a více jízdních pruhů. „I při jízdě v úseku se dvěma pruhy před kruhovým objezdem a na něm platí pravidla silničního provozu pro jízdu v jízdních pruzích. Čili je třeba ctít zásadu, že z levého pruhu před kruháčem se zařadím do levého pruhu na něm. Obdobně je tomu při jízdě v pruhu pravém,“ doplnil dopravní expert Roman Budský z Platformy Vize 0.



V Česku se v případě vícepruhových kruhových objezdů snaží držet více řidičů v pravém pruhu, a to i když odbočují až na posledním možném výjezdu z něj. Nedostatečné využívání levého pruhu v kruhovém objezdu však snižuje jeho kapacitu, projet přes něj může mnohem méně aut, než pokud by řidiči naplno využili oba pruhy. „Toho si jsou vědomi v zahraničí. V řadě zemí proto platí zásada, že čím později z kruhového objezdu odbočuji, tím více k jeho středu najíždím – tak tomu je např. ve Francii, Velké Británii či na Kypru,“ doplnil Roman Budský.

„Nyní se všeobecně pro vyšší bezpečnost jízdy doporučuje držet se vnějšího okraje kruhového objezdu a přejíždět co nejméně mezi jízdními pruhy. Pokud však máte v plánu udělat otočku o 180 stupňů nebo míříte k nejvzdálenějším výjezdům, měli byste použít jízdní pruhy na vnitřní straně,“ doplňují odborníci Seatu.

V kruhu nezastavujte

Kdo má přednost při jízdě na kruhovém objezdu? Vždy auto ve vnějším pruhu. Pokud je jízdní pruh, do kterého se snažíte přejet, už obsazený, v žádném případě nezastavujte. „Pokud řidič zastaví vozidlo a čeká, až se udělá potřebná mezera, vytvoří pro za ním jedoucí řidiče neočekávanou a často špatně viditelnou překážku, což může snadno vyústit ve vzájemnou kolizi,“ upozornil Budský.

Sledujte značení! Pokud je před kruhovým objezdem umístěná dopravní značka – Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě (takto značená je většina objezdů v Česku), musí řidič dát přednost v jízdě všem vozidlům, jezdcům na zvířatech i cyklistům nacházejícím se na okružní křižovatce. Pokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou tyto značky osazeny, platí přednost zprava. Pokud tedy u značky kruhový objezd není značka upravující přednost (trojúhelník nebo stopka), platí přednost zprava. Ten kdo po objezdu jede, dá přednost těm, co na "kruháč" vjíždějí. Narazit na takové objezdy můžete například ve Francii.

Správným řešením není ani zběsile se cpát mezi auta vpravo, ale v dané situaci dát si ještě jedno kolečko, včas přejet do pravého pruhu a v plynulém tempu z něho odbočit. Pak teprve může řidič bezpečně vyjet. „Současně musí pamatovat na to, že z pruhu do pruhu může přejet jen v případě, že nejen neohrozí, ale ani neomezí jiného řidiče v něm jedoucího,“ připomíná Budský.



Blikejte s rozumem

Při vjezdu na kruháč ukazatel změny směru nespouštíte, ale pokud chcete z kruhového objezdu vyjet, je třeba blinkr zapnout.

PRAVIDLO Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami "Kruhový objezd" společně se značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Kruhový objezd" společně se značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

„Při vjíždění na kruhový objezd a také při jízdě po něm řidič nedává znamení o změně směru jízdy. Vlastně by nedávalo smysl. Na kruhový objezd můžeme vjíždět jen v jednom směru, blinkr by tak byl zbytečný. I při vlastní jízdě po kruhovém objezdu by bylo zbytečné současně blikat,“ připomněl expert na bezpečnost Roman Budský z Platformy Vize 0.

Dodal, že u výjezdu je blinkr naopak nutný. „Možných výjezdů bývá několik, řidič tedy musí před tím správným dát ostatním účastníkům silničního provozu najevo, že právě tudy bude kruháč opouštět.“ Stejně tak je potřeba upozornit na změnu směru, pokud řidič v rámci kruhového objezdu přejíždí z jednoho pruhu do druhého.



Technologie u nových aut zlepšují viditelnost ukazatelů směru, tvrdí Seat. Její model Tarraco je vybavený dynamickými ukazateli směru, tedy světelné segmenty se u nich rozsvěcují postupně od vnitřního okraje k vnějšímu. Podobné řešení „tekoucích směrovek“ využívá stále více značek, včetně nových škodovek.



„Řidiči díky tomuto pohybu světla mnohem lépe vnímají směr jízdy vozidla, což je významný příspěvek k bezpečnosti silničního provozu,“ vysvětlila vedoucí vývoje elektronických systémů, osvětlení a jejich testování Seatu Magnolia Paredesová.

Cyklisté jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, řidiči jim tedy na kruhovém objezdu musí věnovat zvýšenou pozornost. Neuplatňujte pravidlo silnějšího a na kruháči je respektujte, jedno malé pošťouchnutí nebo vtlačení se k cyklistovi může na kruhové křižovatce způsobit fatální nehodu.



Kruhové objezdy jsou pro mnohé řidiče testem trpělivosti, ale je zakázáno používat klakson jen proto, aby si řidič mohl vylít zlost na druhého nebo mu pronikavým zvukem vyčinil za jeho manévry. Smí se použít jen při riziku nehody.