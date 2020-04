VIDEO: Kruhový objezd katapultoval auto šedesát metrů až ke kostelu

Pravidla jízdy kruhovým objezdem stejně jako u „obyčejných“ křižovatek je třeba dbát zvýšené pozornosti i opatrnosti před vjezdem na objezd, během jízdy tímto místem i při vyjíždění,

při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat na změnu směru tzv. blikat (řidič musí jet vždy doprava, jinou možnost nemá),

jízda po kruhovém objezdu se považuje za přímou, proto se nebliká ani při projíždění rondelem,

bliká se pouze před výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu a při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu.

Sledujte dopravní značení!

a) Pokud je před kruhovým objezdem umístěná dopravní značka – Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě, musí řidič dát přednost v jízdě všem vozidlům, jezdcům na zvířatech i cyklistům nacházejícím se na okružní křižovatce.

b) Pokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou tyto značky osazeny, platí přednost zprava.

